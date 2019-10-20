Гонка с продуктовыми корзинами

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» при поддержке «Комсомольской правды - Псков» прошёл семейный квест. На старт соревнований, площадка которых расположилась прямо в центре торгового комплекса, вышли 5 команд-участников. Все они – постоянные покупатели «ЛЕНТЫ». За 40 минут конкурсантам пришлось оббежать весь магазин и найти на полках гипермаркета продукты из запутанного конкурсного списка.

К битве готовы!

Счастливчиков, попавших на праздник, «ЛЕНТА» выбрала самостоятельно. Среди них оказались горожане, которые заглянули в гипермаркет в период с 30 сентября по 16 октября. Сотрудники «ЛЕНТЫ» подсчитали стоимость их покупок и составили рейтинг тех, кто за две недели потратил больше всего. Вот так на старте конкурса с тележкой в руках оказались семья Мальцевых, Ситниковых, Комаровых и две семьи Ивановых.

По легенде квеста, наши герои отправились на закрытие дачного сезона к своим друзьям, Алексею и Анне. Приятели заботливо передали длинный список продуктов, составляющие которого участникам пришлось собрать всего лишь за 40 минут и потратить при этом 5 тысяч рублей.

Послание участники квеста получили в виде смс-сообщения.

- В «ЛЕНТЕ» можно все найти, поэтому начните со сменной обуви на дачу, а именно калоши, сколько вас человек столько и берите пар, потому что нашу сменную обувь кто-то украл из сарая, как собственно и буксировочный трос. Возьмите его тоже, на 2 тонны, любой. А то, если на выходных будет дождь, с дачи мы очень долго будем выбираться, - пожаловались вымышленные друзья.

Раздумывать было некогда.Фото: Дарья ХВАТКОВА

При этом в сообщениях были и совершенно непредсказуемые покупки.

- Не удивляйтесь иногда странным позициям, потому что у Алексея и Анны есть маленькая дочка Маша и кот Маркиз, - объяснила ведущая, а после дала обратный отсчёт, и команды стартовали.

Скорость и смекалка

Корм для кошки и армейская тушенка, чистящие средства и надувной матрас, волейбольный мяч и крабовые палочки – участникам необходимо было собрать более 30 позиций из списка. А чтобы заполучить послание друзей полностью, конкурсантам пришлось погоняться за бурым медведем и проворной пчелой, которые давали подсказки.

Конкурсанты пробежали по «ЛЕНТЕ» по меньшей мере два километра и потратили не одну сотню калорий.

Времени на покупки было мало.Фото: Дарья ХВАТКОВА

У каждой из команд была своя тактика. Одни бегали за соперниками по пятам, надеясь, что конкуренты знают гипермаркет лучше них. Другие разделялись в надежде увеличить свои шансы на победу. И только команда Комаровых, состоящая из Владислава и его шестилетней племянницы Алисы бегала от ряда к ряду сообща, крепко держась за руки. Не волновались и члены команды Ивановых. Размеренным шагом они двигались по залу и тщательно выбирали товары из списка.

Веселье в овощном отделе

Пока участники квеста метались по гипермаркету, расталкивая недоумевающих покупателей, на праздничной площадке у прилавка с овощами ведущая развлекала псковичей викторинами и конкурсами.

Зрители не скучали.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Из какой станы привозят бананы в «ЛЕНТУ»? – вопрошал голос со сцены. - Какой символ у гипермаркета?

- Подсолнух, – хором отвечали увлечённые покупатели и получали за правильные сладкие призы и полезные мелочи для дома.

Маленьким покупателям предлагали на ощупь определить, что за товары скрываются в разноцветных упаковках «Мини-Ленты», а взрослых подключили к спортивно-развлекательной игре с перетягиванием каната.

Вот так псковичи узнали, сколько квадратных метров составляет средняя торговая площадь гипермаркета «ЛЕНТА» и как в гипермаркете называется программа для работы с корпоративными клиентами. А ещё вспомнили, когда открылась вторая «ЛЕНТА» в городе Пскове и сколько касс самообслуживания находится в ней.

Зрителей радовали артисты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В перерывах между «битвой умов» гостей радовали зажигательными танцами в исполнении артистов шоу-балета «Бакарра» и зрелищными трюками от юных участников самодеятельного коллектива «Псковский цирк».

И вкусно, и сытно

Не обошлось и без дегустации продукции собственного производства гипермаркета «ЛЕНТА». У прилавка с вкусностями собралась очередь из желающих первыми попробовать кулинарные новинки.

- Мы с супругой первым делом продегустировали новые салаты и, на мой взгляд, в них очень удачное сочетание ингредиентов. Особенно понравился «Княжеский» салат с треской и картофелем. Да и «Мясной» салат с говядиной тоже неплох, - поделился постоянный покупатель гипермаркета Георгий Новиков.

Надолго задержалась у прилавка и псковичка Мария Артемьева, пришедшая в «ЛЕНТУ» субботним утром вместе со своим внуком Егором.

- Нашими фаворитами стали куриные оладьи из нежного филе. Нечто подобное я готовлю у себя дома. Теперь знаю, что благодаря «ЛЕНТЕ» можно не тратить время на «пляски» у плиты, а вместо этого провести его с теми, кто дорог, - отметила покупательница.

В отделе с выпечкой гостей «Семейного квеста» ждала дегустация сладких пирогов и свежего хлеба собственного производства. А всю понравившуюся продукцию можно было приобрести, что называется, «не отходя от кассы».

Победил сильнейший

Спустя 40 минут гонки по гипермаркету, команды вернулись к месту старта. Ведущая рассмотрела покупки участников и отправила их на кассу для подсчёта стоимости.

- Мы выполнили два задания из трёх. При этом мы пробежали достаточно много. Мотались взад-вперёд, и так магазин раза три точно оббежали. Это потому, что был сложно составлен список. Всё необходимое находилось в разных частях гипермаркета. Со мной бегала маленькая племянница, и она немножко подустала. За взрослыми её не угнаться явно. Но мы очень довольны, что поучаствовали в таком празднике, - рассказал один из участников квеста Владислав Комаров.

По его словам, им удалось уложиться в 5 тысяч рублей потому, что предпочтение отдавали товарам уникальных торговых марок гипермаркета, а ещё обращали внимание на скидки и акции.

- Всё прошло очень весело. Порадовала атмосферная обстановка. Единственный минус – нам, хрупким девушкам, было очень тяжело везти эту корзинку, полную продуктов, - пожаловались участницы праздника Софья и Ангелина Ивановы. – В списке, например, значились десять литров воды и тяжёлый надувной матрас. После того, как ими нагрузили тележку, быстро бежать уже не удалось, только еле-еле идти.

Собрать товары по списку было непросто.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Старания команд-участников оценивали члены жюри. Они присуждали конкурсные баллы не только за количество товаров из списка, но и за скорость, сумму покупки и обнаружение знаков квеста (они были спрятаны по всей территории гипермаркета). А победителем стал тот, кто набрал больше всего баллов.

- Я хочу поблагодарить всех участников и гостей «ЛЕНТЫ», которые пришли к нам в магазин. Мы каждый день рады вас видеть, а в день нашего маленького праздника особенно. Надеюсь, что вы получили массу положительных эмоций, - подытожила директор гипермаркета «ЛЕНТА» на Рижском проспекте Галина Лавринович.

КОНКРЕТНО

Пятое место в семейном квесте и сертификат номиналом 500 рублей на покупки в гипермаркете получила семья Ивановых. Четвёртое место досталось команде Комаровых. Им также вручили подарочный сертификат, но уже на 1 тысячу рублей. Третье место заняла команда Мальцевых. Их члены жюри наградили сертификатом на 3 тысячи рублей. Второе место и сертификат номиналом 8 тысяч рублей присудили Ситниковым. А первое место и сертификат на 15 тысяч рублей на покупки в «ЛЕНТЕ» получила ещё одна команда под фамилией «Ивановы».

- Квест очень понравился. В таком мероприятии мы участвовали первый раз. Забавно бегать по магазину. Скорее всего, большую часть подарочного сертификата потратим на покупки товаров для дачи, - рассказала победительница семейного квеста в «ЛЕНТЕ» Светлана Иванова.

Участники квеста получили подарочные сертификаты номиналом от 500 до 15000 рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

КСТАТИ

«Комсомольская правда-Псков» разыграла среди зрителей свой собственный приз – новенький тостер. Побороться за него мог любой покупатель «ЛЕНТЫ». А выбрали счастливчика случайным образом. Домой желанную технику унесла Наталья и её маленький сын Ярослав.