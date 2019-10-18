Вон ту - тату!

Сакральный знак или красивая картинка? Осознанный шаг или детский порыв? Шедевр изобразительного искусства или безыскусное повторение? «Комсомолка» задала эти вопросы горожанам, тела которых покрыты причудливыми узорами.

«ТАТУИРОВКА — ЭТО НЕ ТО ЧТО ЛИЧНОЕ, А ДАЖЕ ИНТИМНОЕ!»

Дмитрий Яковлев

О первой татуировке. На первую татуировку я шел сознательно, задумывал ее 2-3 года, копил деньги (на тот момент она мне обошлась в 30 тысяч рублей). Эта татуировка многое для меня значит и по сей день, о чем я, конечно же, не буду говорить.

Тату и музыка. Я не хотел делать что-то маленькое и невзрачное, хотелось красок и жизни. Кроме того, идея моего первого рукава (так называют татуировку, которая полностью покрывает руку) связана с музыкой. Я гитарист и всегда мечтал о большой сцене. Тогда я, конечно, как мальчишка верил, что выйду на Олимпийский весь по металлу, в татухах и буду жечь по-взрослому.

Долой мазню! Дмитрий на страже качественных татуировок.

Что говорит тату о человеке. Татуировки на теле - это своего рода дресс-код для многих людей. Не в том смысле, что из-за них бабушки считают тебя наркоманом и нищетой, а в том, что такие же люди видят в тебе своего человека с неформальным подходом к жизни, с идеей культурного быта, с нежеланием прозябать в серой массе.

О значении татуировок. Татуировка - это не то что личное, а даже интимное! У меня много татуировок, и каждая из них для меня что-то значит, но об этом я говорить не хочу. Уж извините.

КСТАТИ

Дмитрий - владелец тату-студии, иногда он удаляет кривые или несуразные татуировки, как, например, надпись «Крови нет, выпил мент».

- Сведение татуировок и тату-студия - это, во-первых, бизнес, а во-вторых, хобби. Является источником дополнительного заработка и приносит кайф от нахождения в этой тусовке. И это никак не связано с моими татуировками, - рассказал собеседник.

Люди с татуировками по-другому смотрят на мир.

«ТАТУИРОВКИ ОДНОВРЕМЕННО ЗНАЧАТ МНОГОЕ И НЕ ЗНАЧАТ НИЧЕГО»

Алина Федотова

9 татуировок - это не так страшно. У меня девять татуировок. Это только звучит страшно, и обычно, когда люди об этом узнают, представляют себе Рика Дженеста (модель из Монреаля, известный как Парень-Зомби из-за татуировок, изображающих скелет человека). Но на самом деле большая часть из них - это маленькие надписи или что-то вроде того. Ради интереса спросила у своего молодого человека, сколько у меня тату, он сказал, что пять.

О первой татуировке. На свою первую татуировку я решилась, как сейчас считаю, рановато (в 16 лет). Тогда я не особо в этом всем разбиралась: ни в мастерах, ни в эскизах, ни в уходе. Потому первая моя тату была сделана «мастером», который бил по дешевке, и она оставляет желать лучшего.

На практике в школе Алина как-то сняла жакет, учителя были шокированы.

Зачем? Мне это нравится. Когда-то я даже хотела стать тату-мастером, но я отвратительно рисую, поэтому решила поберечь психику людей.

После первой сложно остановиться. Многие люди, которые набивают тату, говорят, что после первой остановиться сложно. Я поддерживаю это мнение. Все потому, что ты уже знаешь, как это выглядит на твоем теле, и то, как это выглядит, тебе нравится. Ты придумываешь, что еще бы хотел изобразить, и представляешь, как классно это будет смотреться. И так снова и снова.

Что же значат татуировки? Это самый первый вопрос от окружающих, и он немного раздражает. По факту они ничего не значат. У меня есть тату, от которых я просто черпаю вдохновение, есть те, которые напоминают о каких-то определенных моментах жизни, есть те, которые могут сразу разгадать люди, понимающие, какой знак или символ в них заключен. Они одновременно значат многое и не значат ничего.

Очень даже мило, совсем не Рик Дженест.

Тату и танец. Я занимаюсь танцами и неоднократно бывала на разных танцевальных фестивалях и в Пскове, и в других городах. Я часто замечала, что у большинства танцоров есть тату. Танцоры - творческие личности, их творчество - это танец, а танец создается телом. И вот этим телом с тату в танце можно рассказать, возможно, немного больше о себе.

«МНЕ АБСОЛЮТНО НЕИНТЕРЕСНО ВИДЕТЬ ТАТУИРОВКИ НА СЕБЕ, НО МНЕ ИНТЕРЕСНО ИХ ДЕЛАТЬ»

Данил

Тату как легкий заработок (нет). В татуировку я пришел с идеей заработать (у меня художественное образование, рисую я еще со школы), но очень быстро понял, что так ничего интересного со мной не произойдет. Ты можешь, как многие, навечно остаться на одном месте и «ковырять» подростков или вэдэвэшников за две «тыщи». Я всерьез заинтересовался татуировкой, стал читать, пробовать новое и развиваться. Когда хороший мастер смотрит на свои работы, сделанные три месяца назад, они определенно ему не нравятся.

Не все татуировки - татуировки. Когда ты садишься в телегу, едешь на ней с горы, делаешь вид, что рулишь, и кричишь «би-би, би-би» - это еще не значит, что ты ведешь машину. Ты начинаешь водить машину, когда проходишь обучение в автошколе, сдаешь экзамен в ГИБДД и выезжаешь на магистраль. В Пскове множество клиентоориентированных мастеров, но то, что делают они, и тату - немного разные вещи.

Татуировка - это искусство. Татуировка татуировке рознь. Если ты создаешь то, чего до тебя не было, что-то уникальное, своеобразное - это можно назвать искусством. Татуировка, кстати, отдельное направление: постоянно появляются новые стили, имена, мастера выступают и соревнуются на конвенциях и форумах, открывают свои курсы.

Как создается рисунок. Больше всего я люблю фрихенд, когда клиент приходит и говорит: «Не знаю, что хочу. Давай что-нибудь навалим!». Тогда я беру в руки фломастер, мы определяемся с темой, и рисунок создается прямо на человеке.

Девятичасовой сеанс. Большие работы делаются за несколько сеансов. Например, чтобы покрыть икру или предплечье реалистичным рисунком, требуется два сеанса по шесть часов два дня подряд (пока не начался процесс восстановления, иначе придется ждать, пока заживет). У меня бывали очень длинные сеансы, часов по 9.

Мастер должен заниматься искусством, а не машинным производством, считает Данил.

«Идея идиотская, я за нее браться не буду». Когда люди просят сделать тату на лице или на кистях, я говорю: «Лучше не надо». Вот у него есть две тату, а третью он захотел на лоб - такая себе идея. Конечно, если бы обратился человек, который интересуется тату и отчетливо понимает, что он хочет (в общем, адекватный), тогда - почему бы и нет. Но в Пскове с такими дефицит.

Расстаются с легкостью. Бывает, что эскиз не идет, или делаешь все, что просит клиент, а ему не нравится. Тогда просто расстаемся. А самое грустное, когда человек просто не приходит на сеанс. Есть такой вид псковской болезни, суббота называется, передается воздушно-капельным путем по вечерам в «Литре». Так вот я в выходной встаю, иду на сеанс, а клиент, видите ли, «заболел».

Так есть ли у Данила татуировки? Первую «татуировку» я сделал в восьмом или девятом классе самодельной машинкой, там какая-то надпись (она уже не читается), но это, конечно, никакого отношения к тому, что я делаю сейчас, не имеет. У меня есть тату с вечеринки и тату от скуки (всего их три). И, по-моему, это прикольно, потому что это что-то обо мне как о человеке говорит. Дело ведь не в татуировках, а в людях.

«СЕРАЯ ШЕЙКА»

Xmoverox - Мария Лебедева

Что такое татуировка? Считаю, что тату - это художественная работа, которая украшает тело, перекрывает разные недостатки и смотрится эффектно. В свободном мире татуировки не несут какой-то особый смысл.

Мария Лебедева не боится быть яркой.

О первой татуировке. Первую татуировку я сделала 10 лет назад. Решение приняла быстро, и было совсем не страшно. Тогда у нас во дворе жил друг-кольщик, который делал «портаки» (некачественная татуировка самодельной машинкой из моторчика от пультоуправляемого авто, гитарной струны и пасты от ручки). Первым моим рисунком было мое имя, чтобы не забыть (смеюсь), я его через пару лет перекрыла. В старшем возрасте я не стала бы такое бить.

На этом наше общение прервалось. У Марии насыщенная жизнь, она мастер спорта по пауэрлифтингу. На ее странице в «Инстаграме» 6,5 тысяч подписчиков. Над левой бровью юной девушки читаем на латыни призыв к действию - «movero», так же именует она свой аккаунт в соцсети.

Мечта Марии - чемпионат мира по пауэрлифтингу.

Девушка проводит часы в спортивном зале, участвует в международных соревнованиях, осваивает игру на электрогитаре, путешествует и ухаживает за котиком. Каждый пост в ее Instagram - маленькая история о ней и ее жизни.

Первую татуировку Мария сделала 10 лет назад.

ПИОНЫ НА ЯГОДИЦАХ

Корреспондент «Комсомолки» попытался составить некоторую тату-статистику: возраст клиентов, хиты рисунков, странные запросы. Даниил, тату-мастер псковской студии «FLASH», поделился данными из личного опыта.

Больше всего обращений в студию поступает от школьников. Однако в тату-студии со школьниками не работают. Более того, сверхдобросовестные мастера отказываются от работы и со взрослыми людьми, если чувствуют, что человек неосознанно подходит к этому делу. Подростки просят набить им тату, как у своих кумиров: надписи на лице, как у рэпера FACE, на шее, как у Oxxxymiron. На пике популярности долгое время держался штрихкод на шее, иллюстрирующий, наверное, озабоченность вечным круговоротом купли-продажи в современном мире. Как вы поняли, эти просьбы остались невоплощенными.

Большая часть клиентов тату-художника - мужчины в возрасте от 24 до 35 лет.

Мужчины часто бьют хищных животных: волков, тигров, медведей и львов. У девушек доминируют цветочные мотивы или что-то нежное и миниатюрное: веточка цветущей яблони, маленькие цветочки, листики. Хотя хит прошлого сезона у девушек - пионы на ягодицах. И еще одна новинка: молодые мамы пишут на запястье имя своего ребенка и дату рождения.

- Этого я, конечно, не понимаю. Это чтобы не забыть, как ребенка зовут? Вот если бы моя мама навалила рукав - это я понимаю! Я бы видел, какая у меня классная мама, а это… - негодует мастер.

К татуировкам унисекс можно отнести силуэт черного леса, черепки и всевозможные надписи на латыни и английском. Иероглифы, кстати, уже давно не в моде: последние китайские символы ушли прошлой осенью. А фразы на русском, как ни старается мастер, никто писать не соглашается.

- Уже как год я каждый раз предлагаю клиенту сделать надпись на русском, но все отказываются. Ну вот он пишет что-то типа «I love my mom» (буквально не скажу). Зачем, когда твоя мама живет в Пыталово? - рассуждает Даниил. Мастер также отмечает, что надписи клиенты берут из соцсетей и списков «великих афоризмов» и крылатых выражений на латыни, но никогда не приходили с авторской мыслью. В таком случае, кстати, и писали бы на родном языке.

ЦВЕТНЫЕ МЕТКИ

При поисках героев корреспонденту «Комсомолки» встретились разные люди. Парень с рисунками на кистях рук и надписями на пальцах ответил, что «татуировки делает просто так, и в этом сложно найти какую-то интересную тему для читателей». А вот еще один молодой человек отказал в беседе уже по другому поводу: «Боюсь, что мои татуировки не для газетной статьи, ибо тематика идет оккультная».

Попадались и возлюбленные, которые увековечили свою любовь парным изображением. Или шутники, помещающие под сердцем бутылочку портвейна. А вот другой пскович сделал татуировку с тем, чтобы больше никогда не наступить на любовные грабли: после завершения болезненных отношений он сделал тату, которое напоминало бы ему о трудностях любви и предостерегало впредь. Кстати, не помогло.