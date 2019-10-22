2019-10-22T15:30:33+03:00
Общество

Положение о конкурсе "Командных газет"

Чемпионат "Маленький чемпион-осень" пройдет 10 ноября 2019 года
Василиса Алексеева
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Положение о конкурсе

«Командных газет»

I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадкой для проведения становится XVII открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются участники фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 10 ноября 2019 года.

II. Порядок проведения

Конкурс проводится только на площадке праздника 10 ноября.

Требования для участия в конкурсе:

- на конкурс представляются газеты, созданные в поддержку участников забегов малышей в рамках фестиваля «Маленький чемпион» осенью 2019 года (это могут фотоколлажи, стенгазеты с текстами о малыше, аппликации, рисунки).

- участвовать в конкурсе могут только те, кто предварительно подал заявку при регистрации на мероприятие 10 ноября.

- членами Экспертного жюри рассматриваются только те газеты, которые были размещены не позднее чем в 11.30 в день проведения мероприятия на специально отведенной площадке в УСК «Олимп».

- от одной команды принимается неограниченное количество стенгазет.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

III. Порядок отбора победителей.

К конкурсу допускаются работы, отвечающие следующим требованиям:

- на газетах и плакатах указано имя ребенка, в чью поддержку они созданы.

- в материалах использовано большое количество иллюстраций, в том числе фотографий ребенка, или использованы аппликации, шарики, ленты и т. д.

- газеты и плакаты прошли предварительную регистрацию до начала конкурса.

Победителей определяет Экспертное жюри (далее Жюри).

В состав Жюри входят:

- редактор регионального издания «Комсомольской правды - Псков» Алена Комарова;

- веб-редактор «Комсомольской правды - Псков» Светлана Пикалёва.

Сильнейшими признаются работы, отличающиеся оригинальностью, яркостью, качественным выполнением.

IV. Награждение

Итоги конкурса подводятся 10 ноября до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

Количество победителей напрямую зависит от количества подарков, предоставленных партнерами семейного праздника «Маленький чемпион».

Церемония награждения проводится 10 ноября 2019 года в УСК «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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