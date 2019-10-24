2019-10-24T17:20:35+03:00
Общество

Школе в Гдове быть

Главное препятствие на пути строительства школы поможет устранить инвестор
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Единственную школу в Гдове построили в 1957 году. Ещё одну начнут строить в 2021 году.Единственную школу в Гдове построили в 1957 году. Ещё одну начнут строить в 2021 году.
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Начать, наконец, в Гдове строительство новой школы на 800 человек, в которой так нуждается муниципалитет, позволит модернизация котельной. Решение найдено, работы пройдут в 2020 году – новые мощности дадут возможность подключить к теплосети и новых абонентов.

ДЕЛО ПОЙДЁТ

- Препятствия для начала строительства, которые у нас были, мы преодолели, - констатировал на встрече с председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимиром Яниковым председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Владимир Яников - депутат, избранный по одномандатному округу № 10, в территорию которого входит Гдов, а также куратор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа», поэтому исполнение наказа избирателей о строительстве школы в Гдове находится на контроле у него и областного Собрания депутатов в целом.

- Полгода назад у нас с вами состоялся первый разговор по вопросу строительства школы в Гдове – тогда вы обещали найти оптимальный вариант решения проблемы теплоснабжения, и сделали это. Уверен, что теперь дело пойдёт, - сказал Владимир Яников и поблагодарил Сергея Грахова за проделанную работу.

ГОВОРИЛИ ШЕСТЬ ЛЕТ

Речь о том, что школа в Гдове требует обновления, шла давно. Как напомнил Владимир Яников, изначально речь шла о строительстве пристройки к старому зданию школы – такой наказ избирателей был принят к исполнению еще в 2013 году, но затем, благодаря появившейся возможности участия региона в федеральном проекте по созданию новых школ, было принято решение построить в Гдове современную школу на 800 мест. Пункт о строительстве школы в Гдове был внесён в областной бюджет ещё в 2015 году, но ежегодно рассматривается согласительной комиссией в Собрании депутатов и пролонгируется из-за отсутствия технической возможности подключения здания к системе теплоснабжения.

Владимир Яников и Сергей Грахов.

Владимир Яников и Сергей Грахов.

-Когда я начал работать в комитете, то стал разбираться, почему так долго тянется вопрос со строительством гдовской школы, - рассказал Сергей Грахов. - Выяснилось, что это связано с отсутствием технической возможности подключения нового здания к системе теплоснабжения, потому что действующие в Гдове котельные не позволяют обеспечить мощностью не только новую школу, но и дополнительных абонентов среди населения.

По словам Владимира Яникова, о проблеме известно давно, но администрация Гдовского района так и не предприняла активных действий для её решения, несмотря на возможность получения серьёзных средств из федерального бюджета.

ХОРОШО НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКАМ

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказал о проведённых переговорах с работающим в Гдове концессионером АО «Нева Энергия», где прорабатывались различные варианты решения проблемы от электрического теплоснабжения до строительства встроенной котельной в школе. Первый – очень дорогостоящий, второй вариант, как отметил Сергей Грахов, мог бы быть реализован, но существующие типовые проекты школ с автономными котельными рассчитаны на 600 либо 1000 учащихся, а в Гдове нужна школа на 800 человек.

- В ходе переговоров с «Нева Энергией» мы достигли договорённость: в рамках концессионного соглашения они проводят модернизацию существующей котельной до необходимой мощности с учётом потребностей школы и жителей Гдова, - рассказал Сергей Грахов.

По словам специалиста, ориентировочные затраты оцениваются в 77 миллионов рублей.

- Важно отметить, что 60 процентов от этой суммы – деньги федерального бюджета, которые выделяются в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 40 процентов вкладывает сам инвестор. Для местного и регионального бюджетов нагрузки не будет никакой, - подчеркнул председатель комитета по строительству и ЖКХ области.

Владимир Яников поинтересовался, как запланированная модернизация системы теплоснабжения отразится на тарифе для населения.

В районном центре появится новая школа.

В районном центре появится новая школа.

- Мы этому вопросу уделяли особое внимание, - сказал Сергей Грахов. – При данной схеме увеличение тарифа будет в допустимых минимальных параметрах, которые нам устанавливаются правительством.

- В какие сроки будут выполнены работы? - спросил депутат.

По словам Сергея Грахова, заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ будет направлена уже в ноябре, работы по модернизации котельной будут проведены в 2020 году, что позволит к концу 2020 года либо в 2021 году приступить к строительству школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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