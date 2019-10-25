Вперёд и с песней!

Псковская область до недавнего времени оставалась единственным регионом без официальной символики. А ведь чтобы корабль плыл бодрее и лихо преодолевал на своем пути все препятствия, одного имени бывает маловато. Теперь мы, наконец-то, снарядили судно Псковщины флагом, гербом и гимном.

С ОДНИМ ВОЗДЕРЖАВШИМСЯ

Завершается работа над официальной символикой Псковской области: у текста гимна региона появилось музыкальное сопровождение, герб и флаг утвердили в том году. Геральдический совет Псковской области под председательством губернатора 14 октября определил лучшую музыкальную композицию, удостоившуюся сопровождать стихи регионального гимна.

Текст гимна утвердили еще в конце 2018 года, но музыку выбирали до сих пор. 17 версий предложили музыканты на роль главной песни региона. Все варианты оценило экспертное жюри - специалисты Псковской области и Всероссийского хорового общества. По итогам рейтинга на открытое голосование Геральдического совета вынесли три лучшие композиции. Спорить не стали: одна мелодия запала в душу всем, и участники заседания практически единогласно проголосовали за нее. Хотя один член заседания, вероятно, по-другому представлял себе сакральную песнь и воздержался.

ОТ СЕРДЦА К РУКАМ

Какая же мелодия тронула до глубины души первых лиц региона? Автор лучшей композиции - 27-летний пскович Борис Федотов, профессиональный композитор, преподаватель музыкальных школ №1 и №2. Музыкант окончил Российскую академию имени Гнесиных с красным дипломом, и в его копилке более 300 музыкальных произведений.

Борис Федотов в музыке для гимна старался совместить торжественность с песенностью, «чтобы гимн выглядел, прежде всего, русским», что не совсем отвечало техническому заданию конкурса. Возможно, секрет его музыки в мелодичности, певучести и отсутствии назидательного маршевого тона. По словам автора, создавалось произведение на одном дыхании и даже за один вечер: узнав о конкурсе, Борис Федотов открыл стихи Татьяны Рыжовой, и мелодия полилась от сердца к рукам. В феврале музыка была готова, в марте начались репетиции с певцами, и в апреле композиция была записана на студии.

Создатель музыки к гимну - пскович Борис Федотов.

Боролись за авторство музыки к гимну Псковщины и московские музыканты, но лучшим признали псковича.

- Псковский композитор просто не может пропустить такое мероприятие. Это большая возможность не только показать себя, но и выразить любовь к своему краю, - объясняет композитор.

Кстати, конкурс предполагает призы, не так ли? Но об этом до сих пор речи не шло, да и не награда мотивировала музыкантов.

- Я внесу себя в историю Псковской области, а это цель жизни любого композитора, - отметил Борис Федотов.

НОВЫЙ ГОД ПОД ЗВУКИ ГИМНА

Полный вариант гимна представили 16 октября в Псковской областной филармонии на внеочередном пленарном заседании Общественной палаты.

Автор текста Татьяна Рыжова доработала стихи для удобства исполнения и убрала один куплет. Если раньше гимн укладывался в 5 минут, то теперь его сократили до 3,5 минут. Кроме того, псковичка перевела текст на английский язык.

В записи гимна Псковской области звучат голоса Юрия Наконечного, заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата звания «Душа земли Псковской», директора Детской музыкальной школы № 2, Екатерины Самущенковой, певчей Троицкого собора, и учеников второй детской музыкальной школы.

Последний этап в работе над гимном - принятие законопроекта «О гимне Псковской области». После утверждения официального варианта запишут хоровую версию под аккомпанемент Симфонического оркестра Псковской области. В новогодние праздники, положив руку на сердце, псковичи смогут пропеть строки гимна малой родины.

СПРАВКА

Выбор музыкального сопровождения ставит точку в вопросах создания официальных символов Псковской области.

Автор регионального гимна - поэт Татьяна Рыжова.

Текст гимна Псковской области

Автор – кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова.

Первый куплет:

На просторах России большой,

Где леса и озёра, и дали,

Край раскинулся с русской душой,

Тот, что Псковской землёю назвали.

Припев:

Есть на свете другие края,

Но они не сравнятся с тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.

Второй куплет:

Славу предков хранят с давних пор

Древний Псков и Изборск, и Печоры,

И поэзия Пушкинских Гор

Вновь на Псковские льётся просторы.

Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.

Третий куплет:

Если здесь твои дом и семья,

То судьбе должен ты поклониться -

Это святости русской земля,

Нашей чести и Веры граница.

Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – нашей Веры земля,

Осенённая Божией рукою.

Четвертый куплет:

Никогда никому не сломить

Русский дух – монолит нашей силы.

И назначено Псковщине быть,

Крепостною стеною России.

Припев:

Всем народом мы славим тебя,

Нам по силам, чтоб стал ещё краше

Псковский край – русской славы земля,

Дорогое Отечество наше!