Вперёд и с песней!
Псковская область до недавнего времени оставалась единственным регионом без официальной символики. А ведь чтобы корабль плыл бодрее и лихо преодолевал на своем пути все препятствия, одного имени бывает маловато. Теперь мы, наконец-то, снарядили судно Псковщины флагом, гербом и гимном.
С ОДНИМ ВОЗДЕРЖАВШИМСЯ
Завершается работа над официальной символикой Псковской области: у текста гимна региона появилось музыкальное сопровождение, герб и флаг утвердили в том году. Геральдический совет Псковской области под председательством губернатора 14 октября определил лучшую музыкальную композицию, удостоившуюся сопровождать стихи регионального гимна.
Текст гимна утвердили еще в конце 2018 года, но музыку выбирали до сих пор. 17 версий предложили музыканты на роль главной песни региона. Все варианты оценило экспертное жюри - специалисты Псковской области и Всероссийского хорового общества. По итогам рейтинга на открытое голосование Геральдического совета вынесли три лучшие композиции. Спорить не стали: одна мелодия запала в душу всем, и участники заседания практически единогласно проголосовали за нее. Хотя один член заседания, вероятно, по-другому представлял себе сакральную песнь и воздержался.
ОТ СЕРДЦА К РУКАМ
Какая же мелодия тронула до глубины души первых лиц региона? Автор лучшей композиции - 27-летний пскович Борис Федотов, профессиональный композитор, преподаватель музыкальных школ №1 и №2. Музыкант окончил Российскую академию имени Гнесиных с красным дипломом, и в его копилке более 300 музыкальных произведений.
Борис Федотов в музыке для гимна старался совместить торжественность с песенностью, «чтобы гимн выглядел, прежде всего, русским», что не совсем отвечало техническому заданию конкурса. Возможно, секрет его музыки в мелодичности, певучести и отсутствии назидательного маршевого тона. По словам автора, создавалось произведение на одном дыхании и даже за один вечер: узнав о конкурсе, Борис Федотов открыл стихи Татьяны Рыжовой, и мелодия полилась от сердца к рукам. В феврале музыка была готова, в марте начались репетиции с певцами, и в апреле композиция была записана на студии.
Создатель музыки к гимну - пскович Борис Федотов.
Боролись за авторство музыки к гимну Псковщины и московские музыканты, но лучшим признали псковича.
- Псковский композитор просто не может пропустить такое мероприятие. Это большая возможность не только показать себя, но и выразить любовь к своему краю, - объясняет композитор.
Кстати, конкурс предполагает призы, не так ли? Но об этом до сих пор речи не шло, да и не награда мотивировала музыкантов.
- Я внесу себя в историю Псковской области, а это цель жизни любого композитора, - отметил Борис Федотов.
НОВЫЙ ГОД ПОД ЗВУКИ ГИМНА
Полный вариант гимна представили 16 октября в Псковской областной филармонии на внеочередном пленарном заседании Общественной палаты.
Автор текста Татьяна Рыжова доработала стихи для удобства исполнения и убрала один куплет. Если раньше гимн укладывался в 5 минут, то теперь его сократили до 3,5 минут. Кроме того, псковичка перевела текст на английский язык.
В записи гимна Псковской области звучат голоса Юрия Наконечного, заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата звания «Душа земли Псковской», директора Детской музыкальной школы № 2, Екатерины Самущенковой, певчей Троицкого собора, и учеников второй детской музыкальной школы.
Последний этап в работе над гимном - принятие законопроекта «О гимне Псковской области». После утверждения официального варианта запишут хоровую версию под аккомпанемент Симфонического оркестра Псковской области. В новогодние праздники, положив руку на сердце, псковичи смогут пропеть строки гимна малой родины.
СПРАВКА
Выбор музыкального сопровождения ставит точку в вопросах создания официальных символов Псковской области.
Автор регионального гимна - поэт Татьяна Рыжова.
Текст гимна Псковской области
Автор – кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова.
Первый куплет:
На просторах России большой,
Где леса и озёра, и дали,
Край раскинулся с русской душой,
Тот, что Псковской землёю назвали.
Припев:
Есть на свете другие края,
Но они не сравнятся с тобою:
Псковский край – русской славы земля
Со счастливой грядущей судьбою.
Второй куплет:
Славу предков хранят с давних пор
Древний Псков и Изборск, и Печоры,
И поэзия Пушкинских Гор
Вновь на Псковские льётся просторы.
Припев:
Всем народом мы славим тебя
И по праву гордимся тобою:
Псковский край – русской славы земля
Со счастливой грядущей судьбою.
Третий куплет:
Если здесь твои дом и семья,
То судьбе должен ты поклониться -
Это святости русской земля,
Нашей чести и Веры граница.
Припев:
Всем народом мы славим тебя
И по праву гордимся тобою:
Псковский край – нашей Веры земля,
Осенённая Божией рукою.
Четвертый куплет:
Никогда никому не сломить
Русский дух – монолит нашей силы.
И назначено Псковщине быть,
Крепостною стеною России.
Припев:
Всем народом мы славим тебя,
Нам по силам, чтоб стал ещё краше
Псковский край – русской славы земля,
Дорогое Отечество наше!
ИСТОЧНИК KP.RU