В "Маленьком чемпионе" в Пскове могут принять участие малыши в возрасте до 2,5 лет

У нас отличная новость — теперь в семейном спортивном празднике «Маленький чемпион», который пройдет 10 ноября в спортивном комплексе «Олимп», могут принимать участие малыши от 6 месяцев до 2,5 лет. Мы пошли навстречу родителям и теперь записываем на участие в забегах деток постарше.

Чтобы ребенок стал участником «Маленького чемпиона», необходимо заполнить купон и оплатить организационный взнос. Его размер составляет – 300 рублей.

Купоны принимаются двумя способами.

Первый- вы вырезаете из свежего номера газеты купон, заполняете его и приносите в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 1 этаж, отдел распространения и продвижения, там же делаете оргвзнос.

Второй — вырезанный и заполненный купон вы сканируете или фотографируете и присылаете на электронную почту редакции: info@pskovkp.ru , в теме письма обязательно указываете Маленький чемпион_фамилия ребенка. Правильно оформленная тема письма дает гарантию, что ваше письмо не затеряется в массе других сообщений. В ответ на ваше письмо придет сообщение с реквизитами, по которым вы можете перевести деньги любым удобным вам способом. Как только деньги придут на счет редакции-ваш малыш будет занесен в список участников забега «Маленький чемпион».

Купон на регистрацию ищите в свежем номере "Комсомольская правда-Псков", который выйдет 30 октября.

КОНКРЕТНО

Соревнования «Маленький чемпион» пройдут в Пскове в 17-й раз. Малышам предстоит на площадке мероприятия проползти по дорожке, протяженностью в 10 метров. На празднике проходят конкурсы командных газет, командного стиля и забег пап. По результатам соревнований и конкурсов малыши получают дипломы, медали и подарки от партнеров мероприятия. После соревнований в СК «Олимп» на сайте «Комсомольской правды-Псков» проходит конкурс «Модный чемпион», в котором читатели издания выбирают самых стильных и модных чемпионов. Следите за новостями проекта ЗДЕСЬ.