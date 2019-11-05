2019-11-05T11:30:34+03:00
Экономика

Банк «Открытие» запустил сервис Mir Pay

Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир»
Дмитрий Мезенцев
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Банк "Открытие" запустил сервис бесконтактной оплаты.Банк "Открытие" запустил сервис бесконтактной оплаты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир».

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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