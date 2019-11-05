2019-11-05T16:08:20+03:00
Общество

Победители в забегах «Маленького чемпиона – 2019» получат медали

Уже 10 ноября малыши выйдут на старт в спортивном комплексе «Олимп»
Алиса Солнцева
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Присоединяйтесь к семейному празднику!Присоединяйтесь к семейному празднику!Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Считанные дни остаются до семейного фестиваля «Маленький чемпион – 2019», и редакция «Комсомольской правды – Псков» уже получила награды для самых шустрых малышей. Победителям забегов на осеннем спортфестивале мы почетно вручим медали, а абсолютный маленький чемпион получит кубок.

Осенние награды уже в редакции "Комсомольской правды". Фото: Елизавета Славятинская

Осенние награды уже в редакции "Комсомольской правды".Фото: Елизавета Славятинская

КОНКРЕТНО

10 ноября в 10:30 в спортивном комплексе «Олимп» стартует семейный фестиваль «Маленький чемпион». Главными героями праздника станут малыши-спортсмены. Кроме того, в рамках спортивного фестиваля «Комсомолка» проводит сразу несколько конкурсов: забег пап, командный стиль, модный чемпион и конкурс стенгазет.

А друзья и партнеры «Маленького чемпиона» устроят на площадке большой и красочный фестиваль с мастер-классами, спортивными играми, аниматорами, аквагримом и множеством сюрпризов!

Вся семья в сборе: родители и друзья волнуются и гордятся, а малыши счастливы! Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Вся семья в сборе: родители и друзья волнуются и гордятся, а малыши счастливы!Фото: Андрей СТЕПАНОВ

КСТАТИ

Ваш малыш еще может присоединиться к 17-му традиционному спортивному фестивалю. В свежем номере газеты «Комсомольская правда», который выходит по средам, вы найдете купон регистрации. Вырезайте его, заполняйте и приносите в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 1 этаж, отдел распространения и продвижения. Также необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей.

Или же вы сканируете или фотографируете вырезанный и заполненный купон и присылаете на электронную почту редакции: info@pskovkp.ru, в теме письма обязательно указываете «Маленький чемпион_фамилия ребенка».

В соревнованиях могут поучаствовать малыши от 6 месяцев до 2,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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