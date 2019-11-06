Псковпассажиравтотранс: убытки по плану, но план не по карману

С докладом перед парламентариями выступил председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Ёлкин.

Социально-ориентированные

Он отметил, что автотранспортные предприятия в полной мере выполняют свои социальные обязательства, при этом являются планово-убыточными. В условиях дефицитности областного бюджета объём бюджетной помощи с 2013 года остаётся практически неизменным и составляет от 250 до 280 млн рублей в год. В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области принято решение о выделении региону денежных средств в размере 2,5 млрд рублей, из которых 2,181 млрд будут направлены на обновление автобусного парка ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Заслушав доклад, парламентарии задали председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству вопросы.

- Филиалы остались наедине с собой, их судьбой мало интересуется головное управление, хотя филиалы по своим показателям даже менее убыточны. Какие надежды в этом смысле вы возлагаете на нового руководителя предприятия, и удастся ли ему навести порядок в таком большом хозяйстве? - обратила внимание на положение, в котором оказались муниципальные филиалы «Псковпассажиравтотранс» депутат из Себежа Дарья Козьякова.

В ответ Борис Ёлкин ответил, что он лично находится в рабочем диалоге с директорами филиалов, однако согласился с обозначенной депутатом проблематикой и попросил донести до них информацию, «чтобы они не стеснялись задавать нам острые вопросы и обозначать свои проблемы».

Транспортные казусы

Вопросы вице-спикера Виктора Остренко касались системы автомобильного обслуживания в целом. Парламентарий спросил у руководителя отрасли о планах по слиянию двух государственных автотранспортных предприятий, развитии автобусных станций и о возможности бесплатного подвоза проживающих в городе школьных учителей на работу в сельскую местность.

-Автотранспортные госпредприятия уже и объединялись, и разъединялись. Мы прорабатываем этот вопрос – сейчас на примере нескольких филиалов оцениваем экономическую целесообразность такого слияния, - начал с ответа на первый вопрос Борис Ёлкин и подтвердил заинтересованность комитета в развитии автостанций в муниципалитетах.

Говоря о проблеме бесплатного подвоза городских педагогов в сельские школы, Борис Ёлкин сослался на законодательный казус. По его словам, из-за правовой неурегулированности затраты транспортной компании на доставку педагогов из города в деревню не могут быть компенсированы из бюджета.

- Давайте вы выйдете с предложением, устраняющим эту ситуацию, и депутаты с удовольствием внесут необходимые изменения в наше законодательство, - тут же обратился к председателю комитета по образованию Александру Седунову спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутат Марина Борисенкова поинтересовалась, будут ли закупаемые областью новые автобусы доступны для людей с инвалидностью.

- Закупки осуществляются с учетом потребностей маломобильных категорий населения, - ответил руководитель транспортной отрасли региона.

Второй вопрос Марины Борисенковой касался оплаты проезда – по её словам, человек в инвалидной коляске без сопровождающего лишается льготы по оплате проездного билета в городских автобусах. Борис Ёлкин взял время, чтобы разобраться в вопросе.

Такси, субсидии и автостанции

Вице-спикер Юрий Сорокин поднял вопрос о такси и обеспечении безопасности перевозок на этом виде транспорта.

-Очень объёмный вопрос – можно его на отдельном парламентском часе обсуждать, - сказал Борис Ёлкин. - Это проблема не только нашего региона, а всего государства.

Вкратце он остановился на двух аспектах: часть недобросовестных таксистов работает без лицензии с агрегаторами, которые по факту не несут никакой ответственности за предоставляемые транспортные услуги, другие перевозчики, получив лицензию, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность и не платят налоги. По словам Бориса Ёлкина, для выявления таксистов-нарушителей регулярно проводятся рейды и «контрольные закупки».

Председатель регионального парламента Александр Котов поднял проблему, связанную с сокращением объёма субсидий муниципальным перевозчикам.

-Летом этого года по предложению исполнительной власти мы внесли изменения в бюджет и сократили объём областных субсидий на перевозки на 54 млн рублей, потому что ранее из федерального бюджета на поддержку «Псковпассажиравтотранса» было направлено 500 млн рублей, - напомнил Александр Котов. – Но это привело к сокращению субсидий и местным перевозчикам: например, Плюсское АТП не дополучило более 1 млн рублей. Деньги у них закончились, сейчас они возят школьников в долг.

Многим автобусам на маршрутах в Пскове под 30 лет.

По мнению спикера, предприятие лишилось субсидий необоснованно, и сложившаяся ситуация несправедлива.

-Предлагаю вам подумать над этим вопросом. Сокращая субсидии, мы подталкиваем местных перевозчиков к банкротству, а частники на их маршруты не придут, потому что там одни социальные перевозки школьников, - обратился спикер к Борису Ёлкину.

Кроме того, Александр Котов обратил внимание на социальную значимость автостанций, оставшихся в районах области.

-Пока ни одной станции закрыто не будет, - сказал в ответ на реплику председателя Собрания Борис Ёлкин. – Все решения будут приниматься только коллегиально с главами районов.

-Когда будут коллегиально приниматься решения, не забывайте приглашать депутатов, потому что мы с людьми общаемся и очень хорошо знаем, как они к этому относятся, - отметил Александр Котов.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников поднял извечную российскую проблему – дороги.

-Достаточно ли автобусов высокой проходимости? Потому что в сельской местности есть дороги, по которым обычной технике очень сложно проехать, - спросил депутат.

Борис Ёлкин ответил, что регион старается помогать районам восстанавливать местные дороги, связанные с подвозом школьников.

-Не могу удержаться от комментариев, - снова взял слово Александр Котов. – Недавно ездил на приём граждан в Плюсский район. Люди жалуются, что на дороге регионального значения автобус со школьниками вытаскивает трактор. Стыдно, когда такое происходит. Дороги с асфальтовым покрытием, особенно приближенные к Пскову, ремонтируются и неплохо, но мы совершенно забыли о дорогах с песчано-гравийным покрытием в районах. Стыдно!

Депутат Алексей Севастьянов высказался так же эмоционально.

- Наша катастрофическая бесхозяйственность приводит в возмущение. По федеральной программе для области было закуплено 120 школьных автобусов, и только на 8 автомобилей заключены договоры гарантийного обслуживания, хотя государство дало на эти автобусы двухлетнюю гарантию без ограничения пробега, - напомнил он.

Коллегу поддержали Оксана Лазарева и Елена Даньшова и обратили внимание, что школьные автобусы очень неудобные, как будто рассчитаны на школьников начальных классов.

Парламентскую дискуссию резюмировал спикер Александр Котов, попросив комитет по транспорту и дорожному хозяйству в дальнейшей работе» учитывать все замечания, которые прозвучали в парламентской дискуссии.

КСТАТИ

Автобусная маршрутная сеть Псковской области в пригородном и междугородном сообщении состоит из 465 маршрутов – 80 процентов из них являются социально-значимыми.