Серёжа Смирнов из Пскова стал абсолютным чемпионом семейного праздника "Маленький чемпион"

Мы снова с участниками "Маленького чемпиона" в Пскове пережили два с половиной ярких спортивных часа . "Комсомольская правда-Псков" в 17-й раз собрала маленьких спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 2.5 лет на дорожках в спортивном комплексе "Олимп" .

Малыши на скорость ползли десятиметровку, а родители, сестры и братья, бабушки, дедушки, тети и дяди болели за своих начинающих спортсменов. Все на семейном празднике мы провели 11 забегов для малышей и два забега для пап, в каждом из которых определили трех призеров.

Радостное волнение и нетерпение витало на площадке семейного праздника еще до начала регистрации участников. А уж что говорить о накале страстей, когда первые малыши вышли к дорожкам. Забеги прошли на одном дыхании. Даже фотографы иногда не успевали фиксировать стремительно ползущих к финишу девочек и мальчиков. Ведь среди них были уже опытные спортсмены - участники состязаний "Маленького чемпиона", которые прошли в этом мае и даже прошлой осенью. За несколько месяцев они успели подрасти и окрепнуть, хорошо потренироваться, чтобы показать наилучшие результаты. Тем не менее все вышедшие на старт малыши-большие молодцы!

Все малыши старались, как могли.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Итак, встречайте наших чемпионов:

В первом забеге самым быстрым стал Виктор Патрушев с результатом 0:32:58 сек., во втором забеге - Егор Матвеев со временем 0:41:00, в третьем - Михаил Пятько с результатом 0:47:27. В четвертом заходе самым скоростным оказался Кирилл Осипов , он прополз дистанцию за 0:28:39, в пятом старте первым пришел Денис Сомов за 0:13:12, в шестом забеге лучшую скорость продемонстрировала Майя Сергеева. Ее время - 0:19:00. В седьмом забеге самое быстрое время секундомеры зафиксировали у Полины Фёдоровой - 0:15:04, в восьмом - у Александра Королёва -0:11:16, в девятом забеге самым шустрым оказался Андрей Речков с результатом 0:10:01 секунды. К финишу в десятом забеге первым приполз Даниил Ходарин за 00:08:83, в 11-м -финальном забеге первым стал Сергей Смирнов со временем в 00:08:17. Он же стал абсолютным победителем осенних забегов, улучшив результат весеннего абсолютного чемпиона Димы Макаренко.

Как рассказала мама маленького спортсмена, Сережа участвует в фестивале уже в третий раз. Сегодняшний забег для него стал последним на "Маленьком чемпионе" - малыш вырос, дальше его ждут новые победы на новых спортивных площадках.

В этот раз снова пример спортивного духа и азарта своим деткам показали самые смелые папы. Выйти на старт не постеснялись 12 пап. В этот раз главы семей на скорость прыгали в мешках. Самым быстрым из них оказался Геннадий Андреев со временем - 0:10:04, вторую строчку занял победитель забега пап майского фестиваля - Салават Акилов - 0:11:42 и с третьим результатом в 0:11:47 секунд пришел Алексей Королёв.

Папы не ударили в грязь лицом.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Всех участников семейного праздника "Маленький чемпион" поддерживали родные и близкие. В конкурс на лучшую стенную газету заявилась 21 семья. А в конкурсе "Командный стиль" мы выбирали победителей из 13 команд. "Витек -блэк стар мафия", "Пчелки", "Айболиты" , Бэтмены и другие команды пришли на праздник поддержать своих "ползунков". Участников и призеров конкурсов мы отметили призами и подарками от наших партнеров.

Маленькие артисты порадовали гостей праздника.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Фестиваль собрал несколько сотен зрителей. Для всех нашлось занятие: детский танцевальный ансамбль "Узоры" не давал скучать в паузах между забегами, творческие мастерские и игры занимали ребятишек постарше.

Праздник закончился! Да здравствует новый праздник!