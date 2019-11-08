«Комсомолка» посчитала стоимость поездки в Крым на поезде для псковичей

Сегодня, 8 ноября, стартует продажа билетов на поезда до Крымского полуострова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», первые составы из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся уже в 20-х числах декабря.

«Комсомолка» посчитала, в какую цену псковичам обойдется поездка в Крым на поезде, и сколько времени придется провести в пути.

Путешествуем: Псков – Санкт-Петербург – Симферополь

Ради этой красоты и двое суток в дороге не жалко.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поезд № 007А «ТАВРИЯ» отправляется со станции Санкт-Петербург - Главный в 14:00, прибывает в Симферополь в 07:30. Итого в пути – 41 час 30 минут.

Купе будет стоить 3 795 рублей, плацкарт – 3 549 рублей.

Из Пскова в Санкт-Петербург добираемся на «Ласточке», которая отправляется в 06:00. Цена билета: базовый – 561 рубль, эконом – 594 рубля, бизнес – 1613 рублей.

Время в пути вместе с пересадкой - 49 часов 30 минут, самый бюджетный вариант – 4 110 рублей.

Путешествуем: Псков – Москва – Симферополь

Прекрасны вы, брега Тавриды...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На поезде из Пскова:

Поезд № 028Ч «ТАВРИЯ» отправляется с Казанского вокзала Москвы в 23:45, прибывает в Симферополь в 08:50. Итого в пути – 33 часа 5 минут.

СВ будет стоить 10 820 рублей, купе – 2966 рублей.

Поезд из Пскова в Москву отправляется в 19:30, прибывает в 06:14. В пути – 10 часов 44 минуты. Билет в плацкартный вагон стоит 2 214 рублей, в купе – 3 323 рубля (под Новый Год, конечно, цена возрастет).

При таком раскладе с раннего утра до поезда, который увезет нас на полуостров, придется понаслаждаться прогулкой по столице России. Итого в пути вместе с культурной программой в Москве – 61 час 20 минут. Общая стоимость поездки – 5 180 рублей.

На самолете из Пскова:

Значительно сократит ваши страдания перед долгожданным отпуском дорога из Пскова в Москву на самолете.

Три раза в неделю самолет в Москву из Пскова отправляется в 13:25 и прибывает во Внуково в 14:45.

Авиакомпания «Азимут» предлагает билеты на декабрь за 1 180 рублей без багажа и 2 480 рублей с багажом.

Так путь на Крымский полуостров вместе с ожиданием в столице займет 43 часа 25 минут и потребует 5 413 рублей на билеты с багажом.

А не махнуть ли на морское побережье на новеньком поезде?Фото: Сергей ЕФИМОВ

Конечно, в Санкт-Петербурге и Москве нужно будет перекусить и, возможно, потратиться на метро или автобус. В столице для комфортной прогулки придется воспользоваться услугами камеры хранения. А из сердца Крымского полуострова нужно будет добраться до любимого курорта Черноморского побережья.