Самого быстрого малыша определили в Пскове

«Комсомольская правда - Псков» в 17-й раз собрала маленьких спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет на уникальном городском мероприятии в спортивном комплексе «Олимп».

- Когда родился наш малыш, это было основное мероприятие, которое мы хотели посетить, потому что здесь столько всего замечательного. Малыш занял второе место. И ему понравилось, и нам. Спасибо большое за такой прекрасный праздник, - поделилась эмоциями участница семейного фестиваля Юлия Коршунова.

Малыши на скорость ползли десятиметровку, а родители, сестры и братья, бабушки, дедушки, тети и дяди болели за своих начинающих спортсменов. Всего на семейном празднике мы провели 11 забегов для малышей и забег для пап, в каждом из которых определили трех призеров.

Радостное волнение и нетерпение витало на площадке семейного праздника еще до начала регистрации участников. А уж что говорить о накале страстей, когда первые малыши вышли к дорожкам. Забеги прошли на одном дыхании. Даже фотографы иногда не успевали фиксировать стремительно ползущих к финишу девочек и мальчиков. Ведь среди них были уже опытные спортсмены - участники состязаний «Маленького чемпиона», которые прошли в этом мае и даже прошлой осенью. За несколько месяцев «ползунки» успели подрасти и окрепнуть, хорошо потренироваться, чтобы показать наилучшие результаты.

УСКОРИЛИСЬ И УЛУЧШИЛИ

Абсолютным чемпионом - самым быстрым малышом на соревнованиях стал пскович Сережа Смирнов. Он пришел к финишу первым в 11-м забеге со временем в 0:08:17, улучшив результат весеннего абсолютного чемпиона Димы Макаренко.

Как рассказала мама маленького спортсмена Наталия, Сережа участвует в фестивале уже в третий раз. Осенью 2018 и весной 2019 года он занял первое место в своем забеге. А в этот раз малыш получил и медаль, и кубок абсолютного чемпиона.

Серёжа Смирнов стал абсолютным чемпионом осенних забегов.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Отличный результат для завершения спортивной карьеры на «Маленьком чемпионе», - в шутку отметила редактор РИ «Комсомольская правда - Псков» Алена Комарова, поздравляя чемпиона с победой. - Сережа вырос, дальше его ждут новые победы на новых спортивных площадках.

Естественно, что все вышедшие на старт малыши - большие молодцы! С гордостью называем всех победителей. В первом забеге самым быстрым стал Виктор Патрушев с результатом 0:32:58 сек., во втором забеге - Егор Матвеев со временем 0:41:00, в третьем - Михаил Пятько с результатом 0:47:27. В четвертом заходе самым скоростным оказался Кирилл Осипов, он прополз дистанцию за 0:28:39, в пятом старте первым пришел Денис Сомов за 0:13:12, в шестом забеге лучшую скорость продемонстрировала Майя Сергеева. Ее время - 0:19:00. В седьмом забеге самое быстрое время секундомеры зафиксировали у Полины Федоровой - 0:15:04, в восьмом - у Александра Королева - 0:11:16, в девятом забеге самым шустрым оказался Андрей Речков с результатом 0:10:01 секунды. К финишу в десятом забеге первым приполз Даниил Ходарин за 0:08:83.

И ПАПЫ НЕ ПРОМАХ

- Папааааа, давай, - слышалось со всех сторон, как только объявили старт конкурса «Самый смелый папа».

Двенадцать смелых пап вышли на дорожки.Фото: Дарья ХВАТКОВА

И папы снова на радость семьям демонстрировали спортивный дух и азарт. Выйти на старт не постеснялись 12 мужчин. В этот раз главы семей на скорость прыгали в мешках. Самым быстрым из них оказался Геннадий Андреев со временем 0:10:04, вторую строчку занял победитель забега пап майского фестиваля Салават Вакилов - 0:11:42, и с третьим результатом в 0:11:47 секунды пришел Алексей Королев, который уже не в первый раз приезжает на чемпионат вместе с женой и детьми.

- Мы приехали из Санкт-Петербурга. Приезжали с дочкой, она выигрывала в забегах, а теперь сын занял первое место. Здесь очень весело, позитивно. Хорошее мероприятие и для детей, и для родителей. Приезжайте, участвуйте, выигрывайте, - призвал призер забега пап.

Геннадий Андреев быстрее всех припрыгал к финишу в мешке.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Папы-призеры, чтобы не потерять спортивную форму, получили сертификаты на посещение фитнес-клуба XPRESS на срок от одного до трех месяцев. Остальных смельчаков фитнес-клуб пригласил на бесплатное занятие, куда, кстати, можно захватить всю семью.

НИКТО НЕ УШЁЛ БЕЗ ПОДАРКОВ

Всех участников семейного праздника «Маленький чемпион» поддерживали родные и близкие. На конкурс «Лучшая стенная газета» заявилась 21 семья. А в конкурсе «Командный стиль» мы выбирали победителей из 13 команд. «Витек - блэк стар мафия», «Пчелки», «Айболиты», «Бэтмены» и другие команды пришли на праздник поддержать своих «ползунков». Участников и призеров конкурсов мы отметили призами и подарками от наших партнеров.

Волшебники из семейно-досугового центра «Понарошкино» радовали участников фестиваля воздушными шарами. Мастера по аквагриму из центра рисовали малышам чудесные картинки.

Разве дома за ползание дают медали?Фото: Дарья ХВАТКОВА

Благодаря компании «ПриветИвент!» на нашем фестивале секундантами на дорожках стали персонажи мультфильмов. А сколько ярких фото можно было сделать с полюбившимися героями! Да и потенциальным участникам нашего фотоконкурса «Модный чемпион», который мы традиционно проводим после фестиваля, наш партнер преподнес сюрприз, обустроив эффектную фотозону для памятных карточек.

Наш постоянный партнер 2GIS организовал уголок, где в скорости могли посоревноваться не малыши, а радиоуправляемые машинки. Наш партнер подарил малышам ручки и блокноты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/743037" frameborder="0"></iframe> Несколько сотен псковичей собрал семейный праздник «Маленький чемпион».Спортивный фестиваль прошёл в областном центре уже в 17-й раз.Дмитрий КОНОВАЛОВ

Не пришлось скучать на «Маленьком чемпионе» деткам-болельщикам постарше.

Творческая мастерская «Детский дворик» проводила для них творческие мастер-классы, где можно было дать волю фантазии и приготовить приятный подарок близким. Малышам-призерам «Детский дворик» подарил скидочные купоны на услуги творческой мастерской.

Вместе со специалистами центра «Я люблю сам» дети лепили, рисовали, создавали уникальные произведения искусства и даже готовили подарок главному герою зимы - Деду Морозу. Ведь «Маленький чемпион» напоминает Новый год, пора помечтать об этом волшебном событии! Малышей на фестивале встречала сама Снегурочка из агентства праздников «Серпантин», которое также еще приготовило призы и развлечения. Победителям конкурса на лучшую стенгазету они вручили фигурки забавных клоунов из шаров. Поддержала предновогоднее настроение и фотозона, организованная «Серпантином».

Центр развития детей «Помогатор» вместе с ребятишками начал подготовку к предстоящему Дню матери. На мастер-классе они изготовили трогательные открытки любимым мамам, а малышам-ползункам достались сертификаты на бесплатное посещение центра.

Детская футбольная школа «Юниор» для старших сестричек и братишек наших малышей провела футбольную тренировку и подарила купоны на пробное бесплатное занятие.

Болельщикам не пришлось скучать ни минуты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Как известно, кто хорошо кушает, тот хорошо растет! Об этом знает наш постоянный партнер и большой друг - компания «ФрутоНяня». Все победители и призеры забегов получили наборы из соков, коктейлей, пюре и десертов. Из вкусностей еще не все! Наш партнер пряник «Витязь» подарил свою продукцию призерам конкурса на лучшую командную стенгазету.

Для терпеливых и любящих мам и пап наших чемпионов компания «Стройиндустрия» приготовила 10 сертификатов на посещение бассейна УСК «Олимп» на 1 месяц.

Наш фестиваль этой осенью собрал несколько сотен зрителей.

Приподнятое настроение болельщиков и зрителей поддерживал известный псковский ансамбль - театр танца «Русские узоры», участников которого воспитывают руководитель Ирина Казимир и педагог-балетмейстер Ирина Яковлева.

Танцевальный театр «Русские узоры» - давний друг чемпионата.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Все участники «Маленького чемпиона» без исключения получили дипломы, а призеры - настоящие медали.

Праздник закончился! Да здравствует новый праздник!