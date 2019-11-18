Не перевелись поэты на псковской земле

Концерт в псковской «Василёвке» 8 ноября объединил совсем юных и уже опытных поэтов и бардов, в стихах поднимались вечные темы творца и народа, любви к родине и звучали фразы из молодежной песни «Скибиди па-па». Кому-то пришлось смотреть на спины выступающих - еще до начала мероприятия в зале закончились места.

АНШЛАГ В «ВАСИЛЁВКЕ»

Корреспондент издания побывал на концерте, который подвел итог трем псковским фестивалям поэзии и авторской песни 2019 года: «Зеленое яблоко», «Изборская крепость» и «Вечер песни у костра на озере Серебряном». В этом году их объединил общий проект «Стихи и песни на границе России», получивший президентский грант.

- Объединение оказалось довольно плодотворным. У нас очень сильная творческая команда, которая участвует во многих поэтических мероприятиях региона. Такой масштаб достойно выглядит в глазах коллег из других городов и ближнего зарубежья, а также в комиссии президентских грантов, - заметил руководитель проекта доктор технических наук, профессор, член Союза писателей России Игорь Владимирович Плохов.

На встрече руководители и координаторы проекта представили результаты годовой реализации: сборники стихов, брошюры, диски, статистику. Но самым говорящим «итогом» стало количество посетителей: столько людей уютная библиотека на Октябрьском проспекте видит не часто.

- Специальная площадка для творческих встреч, специальная группа поэтов, которая будет постоянно выступать в городе, и реклама таких мероприятий - вот что нам нужно, - уверена пенсионерка Валентина Антонова из Пскова. - Такие маленькие ребятки и такие талантливые! Нужно больше выходить к людям, а то сколько таких одаренных втихаря пишут, в стол. Вот мой внук бы услышал и, может, заинтересовался.

ТОЧКА СБОРА: ПСКОВ

«Изборская крепость» и «Спевка у костра» - фестивали-долгожители. В 2019 году в Псковской области прошел шестой фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» и семнадцатый Фестиваль туристической песни на озере Серебряное в Гдовском районе.

- Мы видим, что с горизонта исчезают клубы авторской песни (их сейчас в Пскове вообще нет). Старые барды уходят, а молодежи приходит очень мало, - объясняет Игорь Плохов. - Поэтому к нашим традиционным мероприятиям в этом году добавился молодежный фестиваль поэзии «Зеленое яблоко». На нем появились не просто звездочки, а звезды!

Координатор фестиваля Татьяна Рыжова, кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, назвала «Зеленое яблоко» «символом поэтического взросления и определенного признания в литературном сообществе» для молодых поэтов.

Проект «Стихи и песни на границе России», с одной стороны, способствует развитию литературного творчества среди псковичей, открывает новые имена и объединяет единомышленников, но также он возвращает Псковщине статус земли, овеянной поэзией. На фестивали, о которых идет речь, приезжают поэты и барды из разных российских городов и зарубежья: и Камчатка, и Калининград, и столичные города представлены на встречах в Псковской области.

На итоговый концерт приехал юный поэт из Санкт-Петербурга, 11-летний кадет Ростислав Тарунов. Сочинять юноша начал, кажется, с пеленок, но «более серьезные» стихи стали выходить из-под его пера только в 5-6 лет. В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва Ростислав прочитал свое стихотворение «Кадетская клятва», его он сочинил на присягу в Петропавловской крепости. Немало произведений Ростислав посвятил и Пскову, который ему очень нравится. «Здесь воздух лучше и люди», - поделился с корреспондентом юный поэт.

Такие мероприятия объединяют опытных исполнителей и молодых ребят, только начинающих свой путь. Фестивали для маленьких поэтов и бардов становятся и возможностью презентовать свое творчество, и своеобразной школой.

- На фестивалях всегда проходят мастер-классы и творческие лаборатории с известными поэтами и бардами. В жюри мы приглашаем серьезных профессионалов. В конкурсном концерте участвуют не все, сначала проходит отборочное прослушивание, но на нем все члены жюри - 8-9 человек - высказывают свои пожелания, дают советы участникам. Это очень помогает молодым авторам, - объясняет руководитель проекта Игорь Плохов.

ФОТО: Валентина Чеботарёва. Игорь Плохов обеспокоен тем, что молодёжь не интересуется бардами.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ И БАРДЫ, ВЫХОДИТЕ!

Как обстоит дело в молодежной поэтической среде в Пскове, спросила редакция у молодой, но уже популярной в городе поэтессы Дианы Константиновой. Девушка неоднократно побеждала в городских и региональных конкурсах и фестивалях «Чернильница», «Словенское поле», «Изборская крепость», «Зеленое яблоко», «В рифму», а в октябре стала обладателем гран-при Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри».

Как оказалось, в Пскове не так мало площадок для выступления поэтов, да вот только туда приглашают тех, кто уже чего-то добился.

- Сейчас я часто выступаю, но это так, потому что обо мне знают. А как начинающим поэтам рассказать о себе и учиться выступать на публике? Я всегда призываю ребят больше выступать, тогда растешь в плане подачи, в плане ощущения зала и своего творчества. Я замечаю, что благодаря таким мероприятиям наша молодежь «вылезает из своих норок», - делится Диана Константинова.

Публичная поэтическая «карьера» псковички началась с одного из городских конкурсов поэтов. После первого выступления у Дианы появился азарт, мотивация, желание писать не в стол. И теперь она декламирует свои современные произведения, выходя на одну сцену с именитыми бардами, членами Союза писателей.

ФОТО: Валентина Чеботарёва. Диана Константинова неоднократно побеждала в городских и региональных конкурсах.

Свое произведение о поэте и народе прочитал поэт, член Союза писателей Игорь Исаев («У нас каждый третий поэт, народа почти не осталось!»), в атмосферу песен в вечернем лесу перенес псковичей Сергей Ларионов - бард, с 2011 года приезжающий на «спевки у костра» в Гдовский район, руководитель проекта Игорь Плохов посвятил свою проникновенную песню городу Пскову.

А молодая поэтесса Диана Константинова решила немного похулиганить в краеведческой библиотеке и прочитала стихотворение, пронизанное цитатами песен современных молодежных исполнителей.

- Однажды я решила написать не просто какое-то заурядное стихотворение про любовь, а хайповое, - так Диана предварила свое выступление.

Так здесь красиво -

дышать не могу совсем.

Молния между нами

заметна всем.

Звуки на минимум?

Нет никаких проблем,

Кроме тебя не хочу быть

уже ни с кем.

Такие разные произведения в конце года отправляются в концертное турне по Псковской области. В маленьких населенных пунктах, где очень мало поэтов, отлично принимают творческую команду проекта. Участники рассказали, что после концерта в «Хилово» выступающих не отпускали со сцены около 10 минут, кричали «Браво!» и аплодировали. Мероприятия проходят не только в домах культуры, но и в домах престарелых и инвалидов, в детских домах и других социальных учреждениях.

КСТАТИ

К 2020 году авторы проекта снова подадут заявку на президентский грант, но повторяться псковичи не собираются - пора расширять творческую сферу. Так, в следующем году концертное турне должно превратиться в творческий десант: к чтению стихов и исполнению песен добавится замечательная выставка фотохудожников, которые хотят влиться в команду проекта «Стихи и песни на границе России».