Жалко, что Котябрь только раз в году!

В редакции «Комсомольской правды – Псков» прошла настоящая котовечерника: мы наградили победителей псковского фотоконкурса «Котябрь» - самых видных, интересных, забавных котиков-красавчиков. Из 75 милейших пушистых созданий псковичи выбрали трех победителей, а «Комсомолка» вместе с партнерами конкурса добавила еще 5 специальных номинаций для самых необычных питомцев. И не ошиблась! Барин и аристократ Персик, например, явился на чествование собственной персоной. Каково было удивление участников, когда перед ними предстал восьмикилограммовый рыжий пушистый и добрый шар.

Помимо всеобщего признания, пушистые любимцы получили призы. Наши партнеры подобрали для победителей награды достойные их ослепительной красоты и необычного кошачьего характера.

Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» знает, как порадовать пушистого питомца сонливой осенью. Наш партнер вручил победителям лежанки на батарею, мягкий меховой мешок, солидную лежанку с цветным матрасиком и большой лоток с наполнителем. А также всем призерам конкурса магазин «Природа» подарил скидочную карту.

«Зоолавка» из торгового центра «Империал» подготовила нашим котикам две большие и яркие лазалки с «норками» для питомца и меховой кошачий домик.

А котику-символу этой осени салон красоты для животных «GROOMROOM» приготовил еще и сладкую «вишенку на торте» - сертификат на уход от профессионалов «GROOMROOM».

Наши победители невероятно интересные личности! «Комсомолка» пообщалась с хозяевами конкурсантов и узнала о том, что Саймон сам готовит омлет, что Уно – котопес, а Тимоша пишет рефераты. Встречайте самых ярких питомцев фотоконкурса «Котябрь – 2019».

1 место - Маруся

Наша величественная и ласковая победительница Маруся стала владельцем большой лазалки и совсем скоро отправится на сеанс к кошачьему парикмахеру и косметологу: за символом нынешней осени теперь требуется дополнительный и профессиональный уход. А вот лазалку, наверняка, шустрой кошечке придется делить: у нашей победительницы очень большая и дружная семья.

- Всего у нас 4 кошки, 4 кота и 2 собаки. Как они появлялись в нашем доме? В основном кто-то из друзей отдавал котят, а нам было жалко и мы забирали их себе, а кто-то сам приходил и оставался, - рассказывает хозяйка Маруси Светлана Скачкова.

Марусю супруг Светланы взял котенком у друзей. Уж очень понравилась ему ласковая кошечка. Но при всей кошачьей мягкости, трехцветная королевна держит двор в ежовых рукавицах: она отличная охотница и не подпускает на свою территорию чужих котов и собак.

С такой большой семьей питомцы Светланы Скачковой еще не побеждали в конкурсах, а так хотелось. Все родственники, друзья, друзья друзей помогли Марусе получить звание самой симпатичной кошечки этой осени и победить в фотоконкурсе с лучшим результатом – 1384 голосов.

2 место - Тимоша

Котик британских кровей Тимоша очень игривый, хотя любит и поспать. Мы хорошо представляем его задорно хватающимся за лазалку, или спящего в норке у ее подножья.

Екатерина Фомина, хозяйка Тимоши, считает питомца своим главным помощником.

- Где бы я ни была, на даче или дома, он всегда со мной. Ходит хвостиком или сидит рядом, - рассказывает псковичка. - Мы вместе моем пол, посуду, купаем малыша. Мы даже старшему ребёнку помогаем делать рефераты.

А когда все спят, Тимоша совершает «ночной обход». Если не с чем поиграть на полу, то смело сбрасывает с полок. Хотя поспать серый котик тоже любитель, причем позы выбирает самые мудреные: лежит на животе, растопырив лапки, утыкается мордочкой в пол, подогнув одну лапу под себя или наполовину свисает с люльки.

- Я всегда нахожусь в недоумении: ну как так? Разве это удобно? И начинаю смеяться над ним в голос, - отмечает хозяйка.

Тимоша на протяжении всего конкурса соперничал с победительницей Марусей, шел хвост в хвост. Поддерживали юного симпатягу все и отовсюду.

- Наверное, проще сказать, кто за нас не голосовал: поддержка шла со всех сторон. С нами были Псков, Санкт-Петербург, Великие Луки, Бежаницы, Архангельск и, конечно, моя родина Чихачево. Из-за повышенной активности меня даже заблокировал «Вконтакте», - вспоминает Екатерина и благодарит группу поддержки Тимоши.

3 место - Софи

Милой малышке Софи мы вручили теплый меховой домик, который она успела облюбовать на награждении. Миниатюрная Софи с удовольствием пришла к нам в гости, потому что очень любит гулять и путешествовать.

- Первые 2 месяца своей жизни Софи провела в посёлке, где у неё была возможность спокойно разгуливать по огороду, поэтому первое, что мы купили в городе - это шлейка, - делится хозяйка Ксения Пашенцева. - Когда малышка хочет гулять, подходит к входной двери и начинает долго и очень громко мяукать, сводя с ума всех домочадцев.

Любительница вареной курочки и копченого балыка любит своих хозяев и подолгу ластится к ним по утрам и вечерам.

Занять третье место маленькой кошечке помогли хорошие друзья, коллеги и даже дядя Ксении с Дальнего Востока. Ксения работает ассистентом в вузе и к голосованию подключила своих студентов, которые искренне переживали за милую Софи. Благодаря активности хозяйки бронзовая призерка набрала 904 голоса.

«САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ» Саймон

Юному Саймону мы вручили лежанку на батарею: может быть, так строптивый питомец будет доставлять меньше хлопот хозяйке и в ее отсутствие греться на батарее? Кстати, вернувшись домой с награждения и временно оставив лежанку на кровати, хозяева уже застали в ней Саймона.

Элегантному и очень вредному Саймону 1,5 года. В семье Анны и Павла Штец питомец появился случайно – увидели на улице маленького, продрогшего, одинокого котенка и взяли его на воспитание.

С самого детства котофей любит играть с «папой» в компьютерную игру «Танки», а также умеет готовить яичницу – открывает холодильник, скидывает на пол яйца и ест «омлет» собственного приготовления.

- Характером Саймон пошел в главу семейства: серьезный, вредный, гордый и спорщик. Когда я ругаю хулигана, он со мной спорит: «Мяу». А когда Паша ему что-то говорит, он ни слова не скажет, - рассказывает Анна. - Да они даже спят одинаково вместе!

Голосовали за Саймона не только друзья и родственники, но и псковичи, которые любят расслабиться вечерком с бутылочкой пива. Анна работает продавцом в магазине разливного пива, и ее постоянные покупатели с удовольствие поддержали молодого симпатичного котика.

- Делала глазки, как у Шрэка, и просила голосовать, - делится хозяйка. - Приходили потом и отчитывались: «Я три раза проголосовал, я каждый день голосую».

Самый элегантный Саймон.Фото: из личного архива

«САМЫЙ ГИБКИЙ И ПУШИСТЫЙ» Фей

Самому гибкому и пушистому котику Фею год. За время голосования пушистый малыш Фей значительно подрос: на награждение явился уже большой бодрый кот в самом расцвете сил. Черному пушистику мы вручили большой лоток, наполнитель и совок.

Татьяна Афанасьева, хозяйка котофея, очень любит животных, и в ее доме всегда были питомцы: хомяки, крысы, собаки, коты. Сначала Татьяна завела собаку, а точнее спасла от жестоких хозяев. Но потом поняла, что питомец, о котором она так долго мечтала, скучает, пока занята хозяйка. Так появилась мысль о котике.

- В один из дней я зашла в социальные сети и увидела необычного котеночка. Он был похож на лесного кота, и я решила взять его себе, - рассказывает хозяйка историю появления Фея в семье. - Имя пришло само собой, исходя из его внешности: то ли эльф, то ли фей. Так и назвала его Феем.

У Фея уже проявляется характер, но устоять перед «тисканьями» хозяйки он не может. Несмотря на то, что Фей – очень домашний котик и не гуляет по двору, соседи хорошо его знают.

- Его знает весь двор, так как он ходит по перилам балкона, и кажется, что вот-вот сорвется. Все соседи наблюдают за ним и переживают. Но у него крепкие лапы, и он ни разу не падал, - рассказывает хозяйка.

Самый гибкий и пушистый Фей.Фото: из личного архива

«Я КОТ, А НЕ ПОСУДОМОЙКА» Персик

Аристократ Персик почтил редакцию своим присутствием на награждении. Оказалось, что он здорово умеет скрывать лишние килограммы на фотографиях!

С умилением вспоминает Елена Тарасова, как 6 лет назад в их семье появился «маленький рыжий комочек счастья». Елена и ее маленькая дочь Аленушка мечтали о котике, непременно такой окраски. И, как нарочно, спустя несколько дней выяснилось, что у знакомых мужа кошка спрятала одного рыжего котенка.

Сегодня Персик уже не совсем маленький комочек – весит рыжая мордашка 8 килограммов.

- Но любовь к Персику в нашей семье прибавляется с каждым граммом и килограммом, - отмечает псковичка. – Если посмотреть фотогалерею наших телефонов, то фото Персика – добрая половина.

Присуждая такую номинацию, редакция ничего не знала о характере питомца, но по кадру было видно – аристократ, барин. Именно такими словами и описали хозяева темперамент любителя водных процедур.

Родился Персик в деревне, что на Чудском озере, так что его любовь к воде врожденная. Полежать в раковине, попить водички из крана, посмотреть, как ванна набирается и потрогать лапкой – это про него, про доброго и гостеприимного толстячка.

Я кот Персик, а не посудомойка.Фото: из личного архива

«ЛЯЛЯ В ОДЕЯЛЕ» Капа

День «очень характерной» барышни Капы зависит от настроения.

- Может весь день быть с семьей, ходить по пятам, а может и ото всех прятаться в шкафу, - рассказывает хозяйка кошечки Дарья Панова.

Вот для таких уютных сонных дней наши партнеры и подарили толстушке Капе мягкий меховой мешок.

- Капа очень любит рыбу, мясо и вкусняшки. Она готова сходить со мной поесть в любое время суток, - рассказывает Дарья.

А вот путешествия эта дама терпеть не может. После поездки в две тысячи километров из Пскова в Ульяновск Капа не хотела и слышать о нашем приглашении на награждение «Котября». Приз пришлось доставить Капе самой хозяйке.

"Ляля в одеяле" КапаФото: из личного архива

ВЫБОР РЕДАКЦИИ «КП» Уно

Увидев на фото предводителя «белой банды» Уно (а на снимке кот словно сам делает селфи, предварительно усадив на диван двух огромных и вряд ли послушных собак), наша редакция решила: такого товарища мы бы взяли сотрудником в «КП»!

Любимчик редакции КП - Уно.Фото: из личного архива

Алёна Купцова, хозяйка двух собак и трех котов, рассказала нам, как питомцы привыкали друг к другу и как Уно стал котопсом.

Что у нее, у хозяйки двух хаски, появится кот, Алёна сама не могла поверить: ну как примерить псов-охотников и котика? И тут псковичка узнала о породе мейн-кун, о котах с «собачьим» характером. Когда Алёне встретился Уно, она тут же почувствовала: «Мой, мой кот!»

До этого Уно жил с котами и никогда не видел собак. Приехав, «в диком стрессе» не вылезал из-за плиты два дня.

- Это он еще собак не видел! – отмечает хозяйка. – Собаки… Как им объяснить, что кот должен жить с нами? Как коту объяснить, что собаки не враги? Знакомились через дверь, а вскоре со мной проскочили в комнату к Уно и собаки. А он просто упал перед ними мурлыча! Мои в недоумении смогли только вылизать его. Стало понятно: это наш кот!

Хозяйка белого разноглазого мейн-куна заявляет, что Уно стал собакой и совершенно избавился от «кошачьих» привычек: спит ночью, не мешает выращивать цветы и даже кидает собакам еду со стола.

- До сих пор говорю себе: «Я не кошатник». Но сдаюсь. Теперь у нас 3 кота: часто помогаем пристроить несчастных питомцев, так они у нас и остаются, - рассказывает Алена Купцова.