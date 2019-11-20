75 лет под грифом «секретно»

Кузнец из Острова каждый день наблюдал за расстрелами, арестованные копали яму, в которую будут похоронены, молодая женщина кричала, что хочет жить… Свидетельства, которые не дадут забыть и переписать историю. На базе ПсковГУ прошла II Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

Конференция прошла под эгидой проекта «Без срока давности» Поискового движения России, киностудии «Ленфильм» и Российского исторического общества. В Великую Отечественную войну погибли, пострадали и пропали без вести не только офицеры и солдаты, но и мирные жители, факты о которых до сих пор разыскивают их родственники и предки.

Координатор проекта «Без срока давности», кандидат технических наук, Алексей Бормотов объяснил, что целью проекта является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированных территориях.

Весной на конференции в Общественной палате России Новгородский государственный университет обнародовал архивные документы, до тех пор хранящиеся под грифом «секретно». После этого в нескольких регионах, в том числе и Псковской области, прошли разведочные работы и были найдены останки мирных жителей.

Конференция в ПсковГУ стала следующим этапом развития проекта «Без срока давности».

- Регион вторым присоединился к проекту поискового движения России по истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях «Без срока давности», но по масштабу и объему своего участия мы на сегодняшний день пока на первом месте, - отметил Михаил Ведерников на открытии мероприятия, добавив, что Псков – один из первых городов, который встретил Великую Отечественную войну и натиск фашистов.

КСТАТИ

Результаты второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, доведут до президента Российской Федерации Владимира Путина.

БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТНО

Федеральная служба безопасности рассекретила и передала в Государственный архив Псковской области материалы уголовных дел, информацию о концентрационных лагерях, свидетельства о смерти и воспоминания очевидцев о расстрелах и казнях людей.

Среди документов можно увидеть «Обобщенные сведения об установленных злодеяниях над гражданами СССР немецко-фашистскими преступниками по Великолукской области» - приложение со статистическими данными по пунктам «расстреляно», «повешено», «умерло после истязания» и ошеломляющее «итого» с числами в десятки тысяч. Или рассказ кузнеца из Острова, который каждый день по пути на работу становился свидетелем расстрелов в островской тюрьме: человек по 10 арестованных копали ямы, после чего их расстреливали на краю. Тот же мужчина вспоминает, как на площади кричала Анна Иванова: «За что вы меня вешаете, я не виновата, я молодая и хочу жить».

- Благодаря рассекреченным архивным материалам появляется возможность воздать заслуженное тем, кто сжигал деревни с мирными жителями и осуществлял казни населения, - отметил на заседании Герой России Алексей Романов.

Снимок из государственного архива Псковской области. В годы оккупации в регионе уничтожили более 5 тысяч деревень.

Впервые общественности стали доступны более ста страниц выдержек из громадного 6-томного уголовного дела под номером С-17412 о массовых убийствах в концлагере в поселке Моглино под Псковом. От рук эстонских карателей, по предварительным и уже окончательным данным, погибло более 500 человек, сами мучители и охранники дают показания в этих документах.

Данные из рассекреченных архивных документов о периоде фашистской оккупации представил на пленарном заседании директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Копии отдельных материалов Федеральная служба безопасности передала для изучения в областной архив, небольшая часть фотографий и документов уже оцифрована и представлена в специальном проекте на сайте Псковского агентства информации «Без срока давности».

ЦИФРЫ

За 4-летнюю оккупацию на территории современной Псковской области:

Убито более 350 тысяч советских граждан

Угнано в рабство более 150 тысяч человек

Уничтожено более 5 тысяч деревень

НИКОГДА НЕ БУДЕТ СОМНЕНИЙ

В конференции поучаствовали более 80 историков, архивистов, краеведов и общественников из России и Белоруссии. Появление новых и достоверных данных о военных преступлениях поднимает темы фальсификации истории и изменения методики преподавания.

- У нас никогда не будет сомнений, какую страшную беду нанесли нацисты нашей стране и всему цивилизованному миру, - отметил на открытии губернатор Псковской области.

Остается добавить, что важно, чтобы сомнения не появились ни у кого и никогда. Глава региона также заметил, что результаты конференции необходимо отправить в министерство образования, чтобы они тоже вошли в школьную программу. Именно на основе архивных, достоверных материалов нужно создавать фильмы, делать публикации и писать учебные пособия. Студия «Ленфильм» выразила готовность снять фильм, в основу которого лягут рассекреченные архивные документы Псковской области.

Снимок из государственного архива Псковской области. Более 350 тысяч советских граждан убили фашисты за 4 года оккупации.

Виктор Остренко, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполнительного комитета ОНФ заявил, что в регионе систематизируют появившиеся данные, чтобы облегчить поиск людям, разыскивающим факты о своих родственниках.

Елена Малышева, кандидат исторических наук, декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, руководитель УНЦ «Новая Россия. История постсоветский России», рассказала о сборнике материалов о преступлениях нацистов, в который войдут 22 региональных и 1 федеральный том. Издание готовится к выпуску к февралю 2020 года.

КОНКРЕТНО

За два дня в опорном вузе представили баннерную выставку архивных документов «Без срока давности…», прошло несколько экспертных площадок, на которых специалисты обсудили актуальные вопросы преподавания истории, распространения знаний о Великой Отечественной войне, провели творческую мастерскую по современному документальному кино о войне и обсудили возможность использования рассекреченных материалов.

Отдельной темой конференции стала история Псковского края в архивных документах. Во второй день состоялась отдельная секция, на которой заслушали доклады традиционных Псковских архивных чтений, где историки, краеведы и архивисты раскрыли уникальные страницы псковской истории XVIII, XIX и XX веков, о которых можно узнать лишь из сведений, хранящихся в архивах.