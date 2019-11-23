Пять победителей, шесть миллионов рублей и десятки тысяч счастливых детей

21 ноября в Москве состоялся финал V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, решающих проблемы детства, «Навстречу переменам». «Комсомолка» побывала на финале в «Согласии Hall», узнала об эксклюзивных идеях помощи детям, пообщалась с победителями конкурса и спросила у членов жюри, есть ли в Псковской области социальные предприниматели.

Дети с нарушением мелкой моторики не могут сами переодеться на физкультуру, только восьмая часть людей с инвалидностью в крымском городе Красноперекопске трудоустроена, от 11 до 30 процентов детей и подростков в разных странах сталкиваются с сексуальным насилием… Выступление каждого участника начиналось с постановки острой проблемы, но вопроса «кто поможет этим детям?» не возникало. Те, кто помогут, уже стояли перед нами. В пятый раз фонд поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» выявил лучшие в России бизнес-проекты, направленные на решение проблем детства.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

- Год назад я публично рассказала историю своего сексуального насилия, которая продолжалась в моей жизни с 5 до 12 лет, - с этого начала презентацию консультативной службы по вопросам детской сексуальной безопасности Юлия Кулешова. - Я думала, что это поможет нескольким людям, но мне ответило невероятное количество людей, которые также когда-то подверглись насилию.

Часто за успешными социальными идеями стоит личная история, которая рождает непреодолимое желание сделать так, чтобы ни один ребенок такого не пережил.

Фото: пресс-служба Tele2. Юлия Кулешова и Анжела Пиаже, Санкт-Петербург.

Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам», назвала три «качества» социального предпринимателя: он должен «дружить со здравым смыслом», то есть адекватно оценивать потенциал к реализации, ничего не бояться и по-настоящему верить в свою идею.

Именно такие люди и попали в финал, пройдя многоэтапный отбор. В течение полугода фонд «Навстречу переменам», один из немногих венчурных филантропов в России, рассмотрел 354 проекта. Конкурсанты прошли несколько этапов отбора: оценку заявок, онлайн-собеседование, очное обучение для полуфиналистов, интервью и, наконец, финальную презентацию проектов перед жюри в Москве.

СОЦИАЛЬНЫЙ, НО БИЗНЕС

Фонд «Навстречу переменам» предлагает инициативным людям не только финансовую поддержку (грант в 1,2 миллиона рублей), но и помогает перевести самоотверженную волонтерскую деятельность на бизнес-рельсы.

- Тема социального предпринимательства для широкой общественности по-прежнему нова. Мы хотели бы, чтобы каждый рубль, вложенный предпринимателем в решение социальной проблемы, преобразовывался не только в ощутимую пользу для детей, но и в определенное количество новых рублей. Ведь только успешный бизнес позволит решать социальные проблемы в долгосрочной перспективе, - пояснил Сергей Эмдин, генеральный директор компании Tele2 – партнера фонда «Навстречу переменам».

Фото: пресс-служба Tele2. За 5 минут потенциальный бизнесмен должен был доказать жюри успешность своей идеи.

Именно поэтому фонд партнерствует с компаниями, которые поддерживают социальные инициативы и работают с участниками, выращивая из волонтеров и благотворителей социальных предпринимателей. В жюри конкурса вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам»Татьяна Бурмистрова, а также члены детского жюри.

Часть конкурсантов представила уже действующие и даже самоокупаемые проекты, но некоторые участники сделали свой первый бизнес-план благодаря обучению в фонде.

Фото: пресс-служба Tele2. Павел Бережанский, Москва.

Один из победителей в номинации «Digital» Павел Бережанский представил идею, уже давшую плоды и серьезный финансовый оборот. Команда проекта «Скажи астме – нет!» создала программно-аппаратный комплекс (небольшое устройство на палец), который прогнозирует риск развития астмы и, соответственно, позволяет предотвратить появление этого тяжелого заболевания у ребенка. Разработка уникальная, потому что до сих пор медицина работала с проявившейся болезнью и последствиями.

У семейной пары из Москвы, Павла и Юлии Бережанских, сформирована команда, зарегистрирована коммерческая организация, проект действует в нескольких городах, получил шесть патентов и уже позволил обследовать пять тысяч детей. Выигранный грант поможет скорее отправить приборы в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты и сделать технологию доступной для большего количества детей, однако на защите проекта Павел отметил, что для него гораздо важнее оказалось именно обучение у сотрудников фонда и специалистов компаний-партнеров.

Для жюри конкурса было важно, чтобы участники нуждались в комплексной поддержке – финансовой, информационной, консультативной.

- Самая большая ценность, которую мы можем вам дать - это «бизнес-инкубатор». Это стоит гораздо дороже денег, - отметила Анна Тюшкевич, член жюри конкурса, председатель совета директоров РБК.

ИЗ МАМЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

За этим сюда пришла и Наталья Малько с проектом адаптивной одежды Be Easy Kid.

- Я человек творческий, а не человек бизнеса, - призналась Наталья в беседе с корреспондентом. - Для меня «инкубатор» был большим подарком. Мне нужно учиться предпринимательскому делу.

Фото: пресс-служба Tele2. Наталья Малько, Москва.

«Душа проекта» москвички Натальи – дочка с ДЦП. Дети с этим заболеванием самостоятельно передвигаются, ходят в школу, и мы никогда не задумываемся, что они не могут без помощи переодеться на физкультуру и даже сходить в туалет, каждый раз им приходится просить ассистента.

Дизайнер по образованию и мама дочки с ДЦП Наталья стала шить своему ребенку удобную одежду, которую можно расстегнуть и застегнуть даже кулаком. Так и появилась идея проекта Be Easy Kid. В этой сфере в России у Натальи нет конкурентов, а значит, проблема детей с «невидимой инвалидностью» у нас абсолютно не решена.

Все финалисты конкурса, а не только победители, попадают в программу обучения фонда в формате инкубатора, где наставники дают консультации, проводят тренинги, всесторонне помогают развитию проекта. Кроме того, фонд гарантирует информационную поддержку бизнеса, а это поможет развить проект, масштабировать и сделать его не локальным, а действительно значимым для всей страны.

«МЫ ЛУЧШЕ ПО СТАРИНКЕ»

Позитивная информационная поддержка необходима digital-проекту Лидии и Анастасии Усановых «Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей».

Знаете, как сейчас лечат косоглазие и нистагм (произвольное колебание глаз) в России и мире? Хирургическим вмешательством, после которого остается большая вероятность непоправимого рецидива. Проект-победитель конкурса предлагает уникальное решение – VideoOculograph – аппарат (похожий на очки виртуальной реальности), программирующий световое воздействие на глаза, с помощью которого нистагм и косоглазие полностью лечатся за 10-12 коротких процедур.

Стационарный аппарат уже есть на рынке, но некоторые врачи и пациенты до сих пор предпочитают операцию современному методу лечения. Чтобы донести до людей важность, действенность и безопасность аппарата и включить его в реестр оборудования, которое поставляется пациентам по государственным программам, девушки и стали участвовать в конкурсе социальных предпринимателей.

Фото: пресс-служба Tele2. Весной фонд "Навстречу переменам" снова даст старт конкурсу социальных инициатив.

МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ ВОКРУГ СЕБЯ

В этом году проекты впервые поделили по номинациям: инновационный проект, локальный проект и digital-проект. Не все инновации и ультрасовременные решения могут дойти до отдаленных от областных центров населенных пунктов.

- Локальные проекты не всегда могут конкурировать с крупными инновационными и технологическими инициативами, поэтому в 2019 году мы сделали 3 номинации, - заметила на открытии мероприятия Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам».

В номинации «Локальный проект» рассматривались бизнес-идеи, реализуемые в городах и поселках с населением до 150 тысяч человек. Татьяна и Олег Шестерины 9 лет назад переехали из Воронежа в область, в село Отрадненское, и взяли благоустройство и развитие населенного пункта в свои руки. Сначала образовали ТОС и начали развивать поселок, потом создали НКО и открыли в маленьком селе центр образования и творчества для детей с ограниченными возможностями.

- Мы поняли, что жить можно по-другому, и начали менять жизнь вокруг себя, - таков секрет социальных предпринимателей из глубинки.

Победителями в номинации «Локальный проект» стали Светлана Сахарова и Ольга Трутнева из крымского городка Красноперекопск.

У крымчанок уже есть «устойчивая бизнес-модель» и «грандиозные планы»: задействовать всех детей-инвалидов города в творческих мастерских. Каждый ребенок в зависимости от своих возможностей станет участником производства: кто-то сможет лепить из глины, кто-то - перебирать бусины, кто-то - рисовать. Мастерские решат вопрос социализации, поспособствуют частичному исправлению дефектов и помогут детям выбрать будущую профессию. Только восьмая часть инвалидов в Красноперекопске трудоустроена, и проект инклюзивных мастерских призван решить проблему безработицы среди людей с ограниченными возможностями.

- Половина нашей команды – родители детей с инвалидностью. И самый глубокий мотиватор для нас – видеть изменения, которые происходят с нашими детьми после появления творческих мастерских, - отмечает Светлана Сахарова, один из авторов идеи.

Особенностью конкурса «Навстречу переменам» является состав жюри, куда вошли не только эксперты фонда, руководители успешных коммерческих компаний и топ-менеджеры, но и дети. Детское жюри совещалось и голосовало в отдельной комнате, и их выбор, выбор тех, для кого и создаются эти проекты, имел такой же вес, как и голоса экспертного совета.

А ГДЕ ПСКОВИЧИ?

Фонд «Навстречу переменам» сейчас работает (в режиме инкубатора) с социальными предпринимателями из разных регионов России, в том числе и Псковской области.

В прошлом году база отдыха для семей с особыми детьми «РасСвет», которую открыл петербуржец Юрий Мосенжник в Красногородском районе, получила поддержку фонда. В этот раз среди финалистов псковских проектов не оказалось, но Татьяна Бурмистрова заметила, что социальные предприниматели из Псковской области – активные участники конкурса «Навстречу переменам».

- Мы не будем останавливаться, потому что знаем, что это нужно и что это важно, - отметила финалистка конкурса Дарья Степура.

Останавливаться не собираются ни те, кто не получил грантовую поддержку, ни те, кто и вовсе не дошёл до финала. Как можно перестать делать людей счастливее?

Победители V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»

Номинация «Инновационный проект»

Юлия Кулешова и Анжела Пиаже, Санкт-Петербург. Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.

Наталья Малько, Москва. Адаптивная Одежда Be Easy Kid.

Номинация «Локальный проект»

Светлана Сахарова и Ольга Трутнева, Красноперекопск. Инклюзивные творческие мастерские.

Номинация «Digital проект»

Павел Бережанский, Москва. Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!».

Лидия и Анастасия Усановы, Москва. Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.