От законодателей исполнителям

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили с главой региона, председателем областного комитета по финансам и профильными вице-губернаторами проект главного финансового документа региона. После презентации основных доходных и расходных параметров бюджета на будущий год депутаты указали на риски, уточнили некоторые расходные статьи и внесли рекомендации.

В 5 РАЗ БОЛЬШЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Мы не просто голосуем на сессии за закон о бюджете, а вместе с исполнительной властью являемся непосредственными участниками этого процесса, - отметил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и представил свои уточнения по проекту бюджета.

Он напомнил, что в 2020 году Псковская область должна получить финансирование по партпроекту «Детский спорт» на строительство в регионе двух открытых физкультурно-оздоровительных комплексов. Для подготовки земельного участка понадобятся деньги из областного бюджета. На эти работы необходимо предусмотреть около 30 миллионов рублей.

Спикер также подчеркнул, что до сих пор не определен источник финансирования для повышения зарплаты муниципальным служащим, а это предусмотрено новым областным законом. Еще две значимые проблемы, решение которых требует финансовых вложений, - индексация социальных выплат и погашение долга коммунальным предприятиям. Вице-губернатор Татьяна Баринова подтвердила, что в бюджете учтена трехпроцентная индексация социальных выплат, и отметила, что в ближайший месяц будет погашена задолженность коммунальным предприятиям в 90 миллионов рублей.

Обратили внимание на расходную часть и в связи с памятными датами.

- В бюджете 2020 года на приведение в порядок воинских захоронений заложено в пять раз больше средств, чем в этом году, - сообщила первый вице-губернатор области Вера Емельянова в ответ на вопрос вице-спикера Бориса Полозова о традиционно «проблемном вопросе» благоустройства захоронений, особенно важном к 75-й годовщине Победы.

Вице-спикер Виктор Остренко уточнил у губернатора, насколько в следующем году поддержат ликвидацию несанкционированных свалок в регионе. Михаил Ведерников ответил, что реформа продолжается и в 2020 году работа со свалками не прекратится.

КАРДИОЛОГОВ В РЕГИОН!

На встречу с главой региона фракция ЛДПР пришла в полном составе. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков довел до губернатора жалобы жителей на недостаток в регионе кардиологов и отсутствие кардиографов в районах.

- У нас даже в областной больнице 40 кардиологических коек, а реальная потребность минимум в два раза больше, - заметил депутат.

Парламентарии обсуждали и задавали волнующие их вопросы.

Михаил Ведерников согласился с замечанием парламентария и рассказал, что в регионе реализуется программа по поддержке врачей - уже на следующий год запланировано строительство и приобретение социального жилья для медиков, и если опыт будет удачным, это станет постоянной строкой в бюджете. Совершенствование сферы диагностики поможет выявлять кардиологические, онкологические и другие заболевания на начальном этапе.

Юрия Павлинова на встрече интересовали меры поддержки малого и среднего бизнеса.

- Через Фонд гарантий и развития предпринимательства в этом году малому бизнесу выдано микрозаймов на сумму 120 миллионов рублей. Наши предприниматели активно пользуются этим инструментом, - ответил Михаил Ведерников.

Депутаты либерально-демократической партии представили губернатору и советы по увеличению доходов. По мнению Сергея Литвиненко, транзитные операции в Псковской области не приносят региону экономического эффекта. Собеседник предложил региональным властям обратиться в федеральное правительство по оформлению товаров на границе, чтобы в область поступали дополнительные налоговые выплаты.

В заключение глава фракции ЛДПР Антон Минаков заметил положительную финансовую динамику в регионе.

БОЛЬНИЦУ В ПЛЮССЕ НЕ ЗАКРОЮТ

От партии «Справедливая Россия» в обсуждении проекта бюджета участвовали Наталья Тудакова и Владимир Панченко.

Наталья Тудакова обратила внимание представителей исполнительной власти на прогнозы по налоговым поступлениям и риск банкротства предпринимателей после перехода на другую систему налогообложения в 2021 году.

Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщил, что к 1 декабря изменения внесут в закон о патентной системе. По этому поводу в Псковском областном Собрании уже собиралась рабочая группа с участием представителей бизнеса. После принятия закона власти начнут работать по другим направлениям. Более того, важнее всего - не допустить банкротства псковских предпринимателей.

Справедливоросс Наталья Тудакова.

- Доходы бюджета можно сохранить за счет оборота. Для региона важно сохранить занятость людей, - отметил Александр Котов.

Владимир Панченко заметил, что печорским предприятиям для развития города требуется поддержка: нужны не только новые рабочие места, но и помощь существующим организациям.

Наталья Тудакова довела до губернатора опасения жителей Плюсского района, где прошел слух о закрытии больницы.

- Не надо питаться слухами, больницу мы закрывать не планируем, - однозначно ответил Михаил Ведерников. - Мы знаем, кто эти слухи распространяет, а потом героически решает возникшие проблемы.

Еще одной темой встречи стало строительство в Пскове интерактивного исторического парка «Россия - моя история».

- Долго не могли определиться, как парк будет выглядеть. Как только согласуем с владыкой макет, приступим к подготовке проектно-сметной документации. Парк строится на внебюджетные средства, поэтому конкурсы проводить не придется. Приступим к стройке, когда позволит погода, - ответил губернатор.

Кроме того, на стадионе «Электрон» появится современный гуманитарно-спортивный комплекс, какого в Пскове еще не было.

Наталья Тудакова в заключение подтвердила готовность псковских справедливороссов голосовать за бюджет.

КАПРЕМОНТ В ОБЛАСТИ «БУКСУЕТ»

Обсудили бюджет и псковские коммунисты. Руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко указал на недочеты программы капремонта многоквартирных домов. Во-первых, работы проходят медленно. Во-вторых, иногда возникают замечания по качеству.

- Старт реформы действительно был тяжелый, сейчас мы не только работаем по 2019 году, но и закрываем предыдущие три года. Деньги на счете регионального оператора есть, они никуда не делись. С подрядчиками работать нелегко - привлекаем рынок Санкт-Петербурга и местные компании, - прокомментировал трудности реализации программы профильный вице-губернатор Василий Осипов.

Фракцию КПРФ волнуют капремонты и газификация в регионе.

Вице-спикер Анатолий Копосов указал на проблему газификации области, на медленное поступление газа в дома жителей региона.

Михаил Ведерников рассказал о сложностях, тормозящих газификацию населенных пунктов, и сообщил, что при поступлении в регион средств из федерального бюджета часть из них направят на решение этой проблемы.

С замечанием Анатолия Копосова об активном использовании псковскими компаниями субподрядов глава региона не согласился. По мнению Михаила Ведерникова, местные строители работают качественно.

Вопросы представителей КПРФ также касались здравоохранения, ремонта аварийных мостов и подготовки к празднованию 75-летия Победы.

ЧТО ЕЩЁ

Бюджет Псковской области на 2020 год носит ярко выраженную социальную направленность. Кошелек Псковской области будет попухлее – уже сейчас администрация прогнозирует увеличение доходов на 2,3 миллиарда рублей, и это еще не окончательная цифра. Михаил Ведерников анонсировал поступление дополнительных средств на реализацию национальных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития области, а также федеральных грантов. Кроме того, снижаются абсолютные показателя госдолга региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

«Несмотря на разную фракционность, областное Собрание депутатов работает как единый механизм, более того, как единый механизм с администрацией области. Это даёт нам возможность оперативно принимать необходимые решения, в том числе для участия в федеральных программах и проектах».