Как стать молодым парламентарием

На 36-й сессии депутаты приняли постановление «О формировании состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2020 - 2022 годы». Согласно этому документу процесс формирования Молодежного парламента, который является коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам государственной молодежной политики региона, должен быть завершен к 1 января 2020 года – дате окончания полномочий действующего состава Молодёжного парламента.

НОВЫЕ ЛИЦА И ИДЕИ

В новый состав Молодежного парламента на конкурсной основе смогут войти активные молодые люди от 18 до 35 лет, даже если они еще не определились, к какой политической силе примкнуть.

- Предыдущий состав отработал два года. Мне кажется, те задачи, которые были поставлены перед молодыми парламентариями, были выполнены, - прокомментировал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко. - Самое главное – это их совершенствование в публичной деятельности как общественно-политических лидеров и публичных политиков. На будущие два года мы ставим такие же цели, как и в предыдущие годы. Мы ищем молодых инициативных творческих людей, которым не безразлична Псковская Земля, тех ребят, которые видят возможные варианты решения проблемных вопросов, а также на своем примере показывающие возможность для продвижения молодежи на территории Псковской области как на профессиональной нише общественных помощников политических деятелей, так и как самостоятельных политиков.

Обновлённый Молодёжный парламент, как и прежде, будет состоять из 44 человек. Половину его состава делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

Еще 22 человека изберутся на конкурсной основе. Для проведения конкурса распоряжением Собрания будет создан организационный комитет и конкурсная комиссия. Этим же документом будут определены сроки начала и окончания конкурсных процедур.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

1. В Молодежный парламент попадают активные и деятельные. За два года молодые парламентарии провели не одну дискуссию, поучаствовали в общественно-значимых, благотворительных и патриотических проектах, реализовывали свои и коллективные идеи.

Например, сейчас Молодёжный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов. Идею подали студенты, многие из них знают от родителей, что такое стройотряд. Законопроект должен помочь активизировать деятельность трудовых отрядов, потому что эта форма работы, которая дает студентам возможность подзаработать, получить профессиональные навыки, а работодателям, испытывающим острый дефицит в рабочей силе поможет найти кадры.

Документы нужно отправить по электронной почте.

2. Проект территориальных общественных самоуправлений (ТОС), разработанный членом Молодёжного парламента Антоном Никулиным, вошёл в число победителей первого конкурса проектов местных инициатив среди ТОС. Проект называется «Чистая деревня» и предусматривает в деревне Щиглицы Логозовской волости Псковского района организацию раздельного сбора мусора и обустройство контейнерной площадки для коммунальных отходов.

- Именно с идеей создания территориального общественного самоуправления в своём родном посёлке я пришёл в Молодёжный парламент – представлял этот проект на конкурсном отборе. В итоге мы зарегистрировали первый в регионе ТОС в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица. Благодаря ТОС уже удалось решить несколько проблем в нашем населённом пункте, - рассказал Антон Никулин.

3. Председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев в 2018 году возглавил Управление цифрового развития и связи в составе аппарата Администрации региона. Поскольку Молодёжный парламент создан при Псковском областном Собрании, Денис Матвеев участвовал в работе комитетов, в подготовке законодательных инициатив, имел возможность посмотреть и на то, как работают органы исполнительной власти. Михаил Ведерников счел, что этого опыта достаточно, чтобы выполнять важные задачи. Денис Матвеев избирался в состав Молодёжного парламента дважды – в 2015 году на конкурсной основе, в 2017 году – по партийной квоте «Единой России». Он имеет два высших образования. Одной из задач, с которой бывший молодой парламентарий справился, стала организация и проведение безболезненного переход региона на цифровое телевидение.

4. Два года подряд Молодёжный парламент выступает организатором яркого спортивного праздника, который популяризирует велосипедное движение - Псковского велопарада. В нем поучаствовали несколько сотен велосипедистов и болельщиков.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны для участия в конкурсе по отбору кандидатов в Молодёжный парламент?

Фото 9х12;

Резюме;

Подписи граждан в возрасте от 18 до 35 лет включительно, поддерживающих выдвижение кандидатуры;

Проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи и содержащий предложения их разрешения, и (или) эссе на тему развития молодежного самоуправления в Псковской области;

Рекомендательное письмо (от политических партий, органов государственной власти области, иных государственных органов области, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, расположенных на территории области).

Кандидаты по своей инициативе могут представить дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную деятельность и уровень образовательной, научной, творческой, профессиональной и иной подготовки. Это могут быть грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты, публикации, и иные подтверждающие документы.

КСТАТИ

Все документы предоставляются в электронном виде на почту: mp@pskovsobranie.ru до 5 декабря 2019 года.