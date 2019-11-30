В Пскове наградили самых стильных малышей

Кто из маленьких чемпионов не только самый быстрый, но и самый стильный? В редакции «Комсомольской правды – Псков» наградили победителей фотоконкурса «Модный чемпион — осень 2019».

За неделю голосования отчетливо выявилась тройка победителей, за это время вы успели изрядно поволноваться и поспорить. Но пришло время наград и подарков: из 16 улыбчивых малышей наши читатели выбрали самых модных.

1 МЕСТО – АРИНА АНИСИМОВА

Арина Анисимова и ее мамочка.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В конкурсе "Модный чемпион" малышка участвовала впервые, в забеге уже во второй раз. На спортивном фестивале семья Анисимовых была "медиками", но на конкурсном кадре девочка предстала уже в нарядном платье принцессы.

- Наряд подбирали долго, - делится мама Арины Надежда Анисимова, - чтоб было удобно самой Арине, и естественно, чтобы было красиво. Так из вредного доктора, Ариша превратилась в милую принцессу.

Голосовали за чемпионку родня и друзья со всей России.

- Участие в конкурсе "Маленький чемпион" и "Модный чемпион" - это праздник, который заставляет волноваться и бабушек, и прабабушек, и мам, и пап, - поблагодарила мама самой стильной девочки.

2 МЕСТО – СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Сергей Смирнов.Фото: Татьяна РОДИНА

3 МЕСТО – АНГЕЛИНА ВАКИЛОВА

Ангелина Вакилова и ее мамочка.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Чтобы побороться за титул настоящего модника и продлить удовольствие от участия в семейном фестивале, мамы и папы отбирали фотоснимки своих стильных спортсменов, сделанные нашим фотографом на площадке фестиваля «Маленький чемпион» или сами сделали фото по правилам конкурса.

Наши партнеры приготовили отличные призы для модных чемпионов этой осени.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Победители фотоконкурса «Модный чемпион» получили дипломы от издательства «Комсомольская правда - Псков». А также малышам вручили сертификаты от досугового центра «Понарошкино» и вкусные и полезные призы от «ФрутоНяни» - каждый маленький финалист получил по коробке пюре, соков или кашек «ФрутоНяня».

Остальных участников ждут их первые благодарности в редакции «Комсомольской правды – Псков» с 10 до 17 по адресу: ул. Пароменская, 21/33, 3 этаж, кабинет 27.