2019-11-30T15:45:26+03:00
Общество

В Пскове наградили самых стильных малышей

Три победителя фотоконкурса "Модный чемпион" получили вкусные призы и сертификаты в досуговый центр
Алиса Солнцева
Поделиться:
Что может быть дороже улыбок и счастливых детских глаз?Что может быть дороже улыбок и счастливых детских глаз?Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Кто из маленьких чемпионов не только самый быстрый, но и самый стильный? В редакции «Комсомольской правды – Псков» наградили победителей фотоконкурса «Модный чемпион — осень 2019».

За неделю голосования отчетливо выявилась тройка победителей, за это время вы успели изрядно поволноваться и поспорить. Но пришло время наград и подарков: из 16 улыбчивых малышей наши читатели выбрали самых модных.

1 МЕСТО – АРИНА АНИСИМОВА

Арина Анисимова и ее мамочка. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Арина Анисимова и ее мамочка.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В конкурсе "Модный чемпион" малышка участвовала впервые, в забеге уже во второй раз. На спортивном фестивале семья Анисимовых была "медиками", но на конкурсном кадре девочка предстала уже в нарядном платье принцессы.

- Наряд подбирали долго, - делится мама Арины Надежда Анисимова, - чтоб было удобно самой Арине, и естественно, чтобы было красиво. Так из вредного доктора, Ариша превратилась в милую принцессу.

Голосовали за чемпионку родня и друзья со всей России.

- Участие в конкурсе "Маленький чемпион" и "Модный чемпион" - это праздник, который заставляет волноваться и бабушек, и прабабушек, и мам, и пап, - поблагодарила мама самой стильной девочки.

2 МЕСТО – СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Сергей Смирнов. Фото: Татьяна РОДИНА

Сергей Смирнов.Фото: Татьяна РОДИНА

3 МЕСТО – АНГЕЛИНА ВАКИЛОВА

Ангелина Вакилова и ее мамочка. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Ангелина Вакилова и ее мамочка.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Чтобы побороться за титул настоящего модника и продлить удовольствие от участия в семейном фестивале, мамы и папы отбирали фотоснимки своих стильных спортсменов, сделанные нашим фотографом на площадке фестиваля «Маленький чемпион» или сами сделали фото по правилам конкурса.

Наши партнеры приготовили отличные призы для модных чемпионов этой осени. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Наши партнеры приготовили отличные призы для модных чемпионов этой осени.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Победители фотоконкурса «Модный чемпион» получили дипломы от издательства «Комсомольская правда - Псков». А также малышам вручили сертификаты от досугового центра «Понарошкино» и вкусные и полезные призы от «ФрутоНяни» - каждый маленький финалист получил по коробке пюре, соков или кашек «ФрутоНяня».

Остальных участников ждут их первые благодарности в редакции «Комсомольской правды – Псков» с 10 до 17 по адресу: ул. Пароменская, 21/33, 3 этаж, кабинет 27.

Благодарим и надеемся на новую встречу. Фото: Елизавета Славятинская

Благодарим и надеемся на новую встречу.Фото: Елизавета Славятинская

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Проект "Маленький чемпион"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие газовые колонки 2019: рейтинг топ-7 по версии КП
Газовые водонагреватели – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на оплате горячей воды. К тому же многие модели могут работать от баллона, что позволяет не зависеть от централизованных коммуникаций
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24
Известный журналист и блогер Леся Рябцева станет гостем Псковского медиафорума
Авиарейс Псков – Москва планируют сделать ежедневным с 2020 года
«Псковпассажиравтотранс» прокомментировал ДТП с автобусом, подвозившим детей
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Себежском районе
Девочка и ее родители погибли в ДТП в Себежском районе
Британский журнал The Banker высоко оценил деятельность Альфа-Банка
Стало известно расположение камер на федеральных дорогах в Псковской области
Пенсионер из Великих Лук попытался заработать на бирже, но лишился 91 тысячи рублей
В Пскове планируют создать художественный колледж
Ведущий «России 24» Дмитрий Щугорев станет модератором II Псковского медиафорума
Красный крест приглашает псковичей поучаствовать в сборе сладостей для нуждающихся детей
В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год
В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 4 ребёнка — полицейские Псковской области уточнили сведения