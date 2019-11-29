«Бизнес – дело непростое, а бизнес социальный – непростое вдвойне»

В Псковской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2019». «Комсомолка» выяснила, чем живут в нашем регионе бизнесмены-филантропы, какие проблемы может решить социальное предпринимательство, и у кого искать поддержку для своего доброго проекта. Девять авторов лучших инициатив, отправившихся на федеральный этап конкурса, наградили на межрегиональном слете социальных предпринимателей в Пскове.

СВЕТЛАНА СЕДУНОВА: ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В Псковской области региональный этап конкурса прошел в третий раз, причем с каждым годом псковичи заметно активнее продвигают свои бизнес-проекты. В 2017 и 2018 годах участниками конкурса стали 23 социальных предпринимателя, в этот раз организаторы получили уже 29 заявок.

- Псковская область является одним из лидеров развития социального предпринимательства в России, - заявляет Светлана Седунова, директор автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» - организатора регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2019».

Фото: Центр инноваций социальной сферы Псковской области. Бизнес, но социальный.

Осенью Псковская область стала лауреатом премии «Импульс добра – 2019» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства.

Конкурс «Лучший социальный проект года – 2019» - один из таких рычагов поддержки, развивающий новое в России направление социального предпринимательства.

«Центр инноваций социальной сферы Псковской области» стремится выявить лучшие проекты в регионе, поспособствовать обмену опытом между муниципалитетами и привлечь инвесторов и партнеров в сектор социального бизнеса. Такие конкурсы повышают престиж социального предпринимательства в обществе, популяризируют социально ориентированную деятельность и главное – поддерживают инициативы, которые улучшают в Псковской области экологию, уровень жизни людей, повышают занятость, развивают сферы здравоохранения, образования, культуру и ускоряют цифровизацию.

Фото: Центр инноваций социальной сферы Псковской области. На слете социальных предпринимателей участники поделились своими креативными идеями.

ВЫ ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЗИТИВ? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К участию в конкурсе принимаются проекты, реализуемые на территории Псковской области, направленные на решение социальных проблем и улучшение качества жизни людей, в частности, людей, нуждающихся в особой поддержке.

Конкурс ищет именно предпринимателей, то есть инициатива должна иметь финансово устойчивую бизнес-модель, предлагать инновационный подход к решению проблемы и быть перспективной, реализуемой и приносящей видимую пользу региону и его жителям.

Фото: Центр инноваций социальной сферы Псковской области. Денис Богатов пообщался с псковскими предпринимателями.

Заявочная компания начинается в конце лета – начале осени. Подать свой проект на конкурс необходимо через единую информационную систему: www.konkurs.rgsu.net.

Проекты-победители регионального этапа конкурса выходят на федеральный уровень, где борются за звание лучшего социального проекта России.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 2019 ГОДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Бизнес – дело вообще непростое. А бизнес социальный – непростое вдвойне. Мы очень благодарны своим предпринимателям за их идеи, неуемную энергию и желание творить добро! - отметила Ольга Зыкунова, специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области.

Фото: Центр инноваций социальной сферы Псковской области. В Пскове наградили девять лучших социальных бизнес-проектов.

Конкурсная комиссия из 29 псковских проектов определила девять лучших инициатив: проект по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева, «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища», центр профессионального самоопределения «Движение на опережение» Екатерины Пентюшенко, информационно-просветительский центр «Льняная губерния» Юрия Гуренко, «Ремесленная деревня» Ольги Волконской, экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» Анатолия и Анастасии Нестеровых, сыроварня «Бебешкино», «Гусли – душа земли Псковской» Елены Николаевой, «Let’s create» Максима Осипенко.

К слову, Максим Осипенко – самый юный победитель регионального этапа. 15-летний пскович запускает проект, который жюри признало лучшим в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Очень радует, что в этом году на конкурс подано такое большое количество заявок. Год от года эта цифра растет. В основном, это те проекты, о которых мы знаем, их поддерживаем. Но были и новые, которые стали для нас открытием. Появляются новые предпринимательские проекты в образовании, культуре. Значимые, интересные, нужные: детская футбольная школа «Юниор», например, замечательный проект «Гусли – струны души русской», частные интерактивные музеи, - рассуждает об итогах регионального этапа конкурса в 2019 году Ольга Зыкунова.

Фото: Центр инноваций социальной сферы Псковской области. Участие в конкурсе - возможность обмена опытом, рождения новых идей и совершенствования своего проекта.

Так что: социальное предпринимательство – это популярно, модно и очень нужно. Хотите жить лучше? Меняйте мир вокруг себя.

КСТАТИ

В прошлом году псковича Алексея Орлова признали одним из лучших социальных предпринимателей России. Его проект в сфере дополнительного образования детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D- печати “РОББО Клуб”» победил во Всероссийском конкурсе проектов «Лучший социальный проект года – 2018».

КОНКРЕТНО

Подробности о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно на сайте: http://konkurs.rgsu.net/.