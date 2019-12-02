2019-12-02T17:36:23+03:00
Экономика

Мобильное приложение «Открытие Брокер» признали лучшим в Восточной Европе

Мобильное приложение «Открытие Брокер» победило в номинации «Совершенное исполнение/Юзабилити» премии Tagline Awards 2019
Дмитрий Мезенцев
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Торги на бирже.Торги на бирже.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", авторитетное жюри из числа арт-директоров, директоров по коммуникациям и специалистов по digital-дисциплинам крупнейших компаний отметило дизайн и удобство интерфейса мобильного приложения.

«Открытие Брокер» получил главную премию Tagline Awards 2019 за разработку мобильного личного кабинета на платформе iOS и Android в номинации «Совершенное исполнение / Юзабилити». По словам организаторов Tagline Awards, особый упор при судействе сделан на концепции работ, качестве их исполнения и эффективности решения коммерческих задач.

Мобильное приложение обладает удобной навигацией, современным дизайном и широким торговым функционалом. Сегодня клиенты «Открытие Брокер» могут выполнять с экрана смартфона практически все операции, доступные в личном кабинете: следить за состоянием счета, просматривать котировки, совершать сделки с инструментами Московской биржи и Санкт-Петербургской биржи, покупать структурные продукты, видеть начисления дивидендов и купонов. Пользователями приложения являются уже более 30 000 клиентов, и их количество с каждым месяцем растет.

Для использования приложения клиенту «Открытие Брокер» необходимо зайти в магазин App Store или Google Play, найти приложение в поиске и бесплатно скачать его на свой смартфон.

-Совместно с командой разработчиков мы проделали в интересах клиентов огромную работу по расширению возможностей мобильного приложения, которая не осталась незамеченной для профессионального сообщества. В 2020 году планируется масштабное обновление нашего мобильного приложения, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения юзабилити, — отметил директор департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер» Алексей Глазков.

-Цифровые продукты «Открытия Брокер» по праву являются одними из лучших на рынке. Мы находимся в постоянном контакте с нашими клиентами, которые ждут от нас дистанционных сервисов на уровне лучших мировых образцов. Благодаря нашей команде и работе с обратной связью от клиентов мы совершили качественный скачок, что позволило нам подняться с третьего места на первое всего за год, - прокомментировал врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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