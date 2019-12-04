Целевые займы на добрые дела

Под флагом второго форума социального предпринимательства Псковской области в региональной столице выбрали лучшие социальные проекты года. В регионе мероприятие организовал региональный Центр инноваций социальной сферы и Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». А поддержали инициативу комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

- Конкурс «Лучший социальный проект года» присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей» в этом году и уже виден первый эффект – рост числа заявок почти в два раза. В обществе есть тренд на реализацию общественно-полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, – прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

АКТИВНЫЕ СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Из 10 возможных конкурсных номинаций псковичи подали заявки в 9 направлениях. В общей сложности на региональный этап конкурса поступило 29 заявок.

- Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» прежде всего направлен на выявление лучших практик в области социального предпринимательства. Он реализуется с 2015 года Российский государственным социальным университетом совместно с министерством экономического развития Российской Федерации. С 2019 года конкурс вошёл в платформу «Россия — страна возможностей». После этого все наши участники получили и менторское сопровождение, и образовательные программы, которые позволили им повысить свои компетенции в области предпринимательства, - рассказал директор Центра развития социального предпринимательства «Российский государственный социальный университет», эксперт минэкономики России Денис Богатов.

Он также отметил, что Псковская область достаточно активно развивает социальное предпринимательство и благодаря этому проекты региона не раз отмечались на федеральном уровне.

- В Псковской области очень хорошо развивается направление культурного характера, поскольку сама территория историческая и даёт почву для развития таких проектов, но на федеральном уровне были отмечены проекты, связанные с патронажным уходом, присмотром за пожилыми людьми и в области дошкольного воспитания детей, - подчеркнул Денис Богатов.

На церемонии награждения перед участниками выступил фольклорный коллектив.

Проявили интерес к конкурсу жители региона и в этот раз. По словам, директора автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светланы Седуновой, в этом году на конкурс подали заявки авторы очень сильных и полезных проектов.

НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ МИМО

Создание привлекательных для туристов производств, разработка IT-технологий, поддержка и реабилитация инвалидов, улучшение условий жизни пенсионеров, профориентационные курсы для молодёжи и психологические тренинги для детей — это лишь малая доля проектов, которые социальные предприниматели региона презентовали в рамках конкурса.

У всех социальных предпринимателей общий ответ на вопрос о том, как родилась идея, - увидел проблему и не смог пройти мимо.

- Мы запустили проект, в рамках которого помогаем малоимущим пенсионерам, живущим в частном секторе. Закупили инструмент и улучшаем жилищные условия пенсионеров. У нас есть ветераны войны (многим почти под 90 лет), которые жили в ужасных условиях до нашего вмешательства. Мы меняем крыши. Потому что приходим и видим, что на пенсионеров буквально льётся вода. Меняем веранды, полы, потому что те из-за отсутствия сантехники гниют и ходят как желе, - поделился руководитель проекта «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища» великолучанин Николай Петров.

Не смогла остаться равнодушной и жительница Печорского района Ольга Волконская. Увидев, что традиционное ремесло отходит на второй план, в деревне Сорокино она воссоздала Ремесленную деревню. В ней гости могут получить исконно русские навыки и приобщиться к культуре предков.

- Проект включает в себя несколько мастерских, которые расположены на базе нашей деревни. У нас уже успешно развивается производство печатного пряника и бездрожжевого хлеба. А сейчас мы работаем над тем, чтобы люди к нам приезжали и осваивали другие ремёсла. Например, ткачество и гончарное дело, - рассказала автор проекта.

Каждый из почти трёх десятков проектов общественно значим. Поэтому выбрать лучших было непросто, добавила директор автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова. Однако конкурс есть конкурс...

Лучшие социальные предприниматели получили награды из рук организаторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

1. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победил проект по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева.

2. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» победил проект «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища» Николая Петрова.

3. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» победил проект «Центр профессионального самоопределения “Движение на опережение“» Екатерины Пентюшенко.

4. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победил информационно-просветительский проект «Льняная губерния» Юрия Гуренко.

5. В номинации «Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального туризма» победил проект «Ремесленная деревня» Ольги Волконской.

6. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья» победил проект «Let’s create» Максима Осипенко.

7. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» победил проект «Пчелиный хуторок» Анатолия Нестерова.

8. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победил проект ремесленной сыроварни «Бебешкино» Анны Перовой.

9. В специальной номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победил проект «Гусли — душа земли Псковской» Елены Николаевой.

КСТАТИ

Социальным предпринимателям Псковской области фонд «Наше будущее» выдает беспроцентные целевые займы в размере от 2 до 40 миллионов рублей на открытие и расширение бизнеса.