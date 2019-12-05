Псков: МусороВОЗ и ныне там

В третий раз за год депутаты областного Собрания вынесли на парламентский час вопрос о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - при обсуждении проблемной темы в феврале и в мае текущего года региональные законодатели приняли постановление, содержащее конкретные рекомендации администрации области и региональному оператору по обращению с ТКО. В рамках парламентского контроля депутаты вернулись к вопросу.

ЧТО ИМЕЕМ

С докладом о том, что сделано и какие проблемы пока не удалось решить, выступил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Он напомнил, что на начало года коммунальная услуга по вывозу ТКО оказывалась 395 323 жителям области, а по данным на 25 ноября 2019 года эта цифра составляет 498 017 человек.

Региональный оператор начинал с 303 населенных пунктов, сейчас их 2287. Собираемость платежей от граждан и юридических лиц в северной зоне - 73 процента и 76 процентов соответственно, в южной - 76 и 74 процента.

Для транспортирования ТКО на территории Псковской области используется 159 единиц спецтехники, объем инвестиций на замену спецтехники составил более 150 млн рублей, силами регионального оператора установлен 6361 контейнер для накопления ТКО на 80 млн рублей. Расходы на замену контейнеров не были включены в тариф, сейчас региональному оператору разрешено это сделать. Для внедрения раздельного накопления отходов сетчатыми контейнерами оборудованы Псков, Великие Луки, Порхов, Дно и Гдов.

Руководитель профильного органа исполнительной власти обозначил проблемные вопросы. До сих пор не удалось до конца осуществить наполнение данных абонентской базы ИЖС. Перерасчет платы за ТКО производится в заявительном порядке. В Пскове и Великих Луках открыты единые центры обслуживания клиентов. Жители других муниципальных образований обращаются к региональному оператору через отделения «Почты России». Договор с почтой заключен в 11 районных центрах.

ТАРИФНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вице-спикер Виктор Остренко поднял вопрос о справедливости действующих нормативов в сельской местности.

- Две деревни находятся рядом - в одной живут 200 человек, в другой 300 жителей, а норматив по мусору из-за разницы в численности отличается почти на треть, - обозначил проблему депутат.

Сергей Грахов признал, что установленные нормативы не являются справедливыми и будут пересматриваться.

- Когда нормативы принимались, у нас не было никакой статистики и понимания, какой объем мусора производится в сельской местности в зависимости от сезона. По итогам этого года мы получим полную картину и на ее основе рассчитаем нормативы, - сообщил он.

Депутат Петр Алексеенко попросил прокомментировать заявление антимонопольной службы о том, что тарифы на вывоз мусора завышены за счет транспортной составляющей.

- Действующий тариф на 2019 год никем не оспорен. Никаких возвратов денежных средств населению антимонопольная служба не требует, - ответил заместитель губернатора, курирующий сферу ЖКХ, Василий Осипов. - По регулированию тарифов на 2020 год рекомендации ФАС будут учтены.

Почти 2 тысячи населённых пунктов региона не имеют постоянных жителей.Фото: Максим КИСЕЛЕВ

НЕСЧАСТНЫЙ ЧАСТНЫЙ

- Когда будет наведен порядок в работе регионального оператора с жителями частного сектора? - поставил вопрос вице-спикер Анатолий Копосов.

- Говорить о какой-то фатальной проблеме регионального оператора в работе с населением я бы не стал, - высказал мнение руководитель профильного органа исполнительной власти Сергей Грахов. - Конечно, жалобы есть, и каждый конкретный случай отрабатывается отдельно. Необходимо идти навстречу людям и корректировать графики вывоза.

- Вас не смущает, что задолженность регионального оператора перед нашими местными компаниями, юридические адреса которых находятся в Пскове, составляет около 100 млн рублей? - обратился к Сергею Грахову депутат Алексей Севастьянов.

Тот ответил, что на недавней встрече с представителем компании «АСПО», которая в качестве субподрядчика занимается перевозкой мусора в Пскове, обсуждался вопрос задолженности - ситуация не критическая.

- Коммерческие отношения двух компаний, в принципе, депутатов мало волнуют, - взял слово спикер регионального парламента Александр Котов. - Вопрос задолженности регулируется договором или в суде, нас волнует другое: объявили конкурс на услуги по перевозке ТКО и ни одна компания не заявилась. Мы заботимся не о том, чтобы коммерческие структуры рассчитались по долгам, а чтобы в Пскове с начала нового года не возникло коллапса, потому что мусор просто некому будет вывозить.

СЕБЕЖСКИЕ ДАЛИ

- Район удаленный, логистика сложная. Сейчас люди приходят ко мне на прием и с ужасом говорят, что начали получать квитанции, где выставлен счет с начала года. И это притом что услуга по вывозу мусора в их населенных пунктах не оказывалась, - задала вопрос, который волнует жителей Себежского района, депутат Дарья Козьякова.

- Заявляю во всеуслышание, - сказал Сергей Грахов. - Если услуга не оказывалась, человек пишет письмо, что квитанция направлена ошибочно, и в подавляющем большинстве случаев происходит перерасчет. Если услуга оказывалась, но квитанции по независящим от людей причинам им раньше не выставлялись, то необязательно сразу оплачивать всю сумму, можно это сделать в рассрочку без штрафных санкций.

Александр Котов призвал докладчика поменять отношение, сделать так, чтобы не люди просили, а региональный оператор не ошибался и не выставлял квитанции там, где услуга не оказывалась. Спикер заметил, что люди справедливо возмущаются, и потребовал заставить регионального оператора работать так, как положено.

ЧТО В ОСТАТКЕ

- Надо признать, что худо-бедно региональный оператор налаживает работу: копившиеся годами свалки начинают убираться, техника закупается, но вопросов остается очень много, - высказался депутат Геннадий Григорьев. - Например, кто будет платить за ликвидацию несанкционированных свалок - у волостей денег нет. Беспокойная тема - снижение нагрузки на порховский полигон, но земельный участок под строительство объекта сортировки и обработки отходов в северной зоне до сих пор не определен.

ФОТО: пресс-служба ПОСД. Александр Котов призвал докладчика поменять отношение к ситуации.

С момента старта мусорной реформы многое сделано, и даже с последнего парламентского часа многое изменилось в лучшую сторону, но остались системные вопросы, которые сейчас либо совсем не имеют решения, либо нет конкретных сроков, резюмировал состоявшуюся дискуссию спикер регионального парламента Александр Котов.

- Не из всех населенных пунктов вывозится мусор, квитанции приходят с многочисленными ошибками, контейнерные площадки не везде оборудованы, не решен вопрос с земельным участком под переработку в северной зоне и утилизацией отходов 1 и 2 класса опасности. Все эти проблемные системные вопросы отражены в ранее принятом постановлении Собрания, и вопросы эти не снимаются, - отметил он.

Тем не менее Александр Котов поблагодарил исполнительную власть за проделанную работу.

- Действительно, непросто двигаться в этом направлении. Работа ведется, но я думаю, что многие вопросы все же можно решать более оперативно, - сказал спикер областного Собрания депутатов.

ЦИФРЫ

В Псковской области проживает 629 651 человек, из них более 70% - в городах. Около 2000 населённых пунктов не имеет постоянно проживающего населения. В 4000 поселений живёт не более 10 человек.