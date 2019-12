Банк «Открытие» выступил соорганизатором выпуска облигаций ГК «О'КЕЙ»

Банк «Открытие» стал одним из организаторов выпуска облигаций группы компаний «О'КЕЙ» объемом в 5 млрд руб. Размещение облигаций завершилось во вторник, 3 декабря, ставка по купону составила 7,85% годовых.

Срок обращения нового выпуска долговых бумаг группы компаний «О'КЕЙ» составляет 5 лет. Купонный период – 91 день. Оферта в рамках выпуска не предусмотрена, цена размещения составила 100% от номинала. В рамках выпуска предусмотрена амортизация: по 12.5% от номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 7,85% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

- В ходе формирования книги заявок несколько раз был снижен ориентир ставки купона, в результате чего нам удалось уменьшить процентные расходы эмитента и разместить выпуск по оптимистичному сценарию, – говорит заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративно-инвестиционному бизнесу Александр Деревягин. – С учетом сложившейся рыночной конъюнктуры спрос крупных корпораций на размещение облигационных займов в последнее время растет и мы, конечно, готовы предложить им этот финансовый инструмент наряду с нашими кредитными решениями.

-В рамках размещения данного облигационного займа была достигнута минимальная ставка купона за всю историю размещений облигационных займов ГК «О’КЕЙ», а банк «Открытие» проявил себя как надежный и профессиональный финансовый партнер, – отметил финансовый директор ГК «О’КЕЙ» Константин Арабидис. – Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество в финансовой сфере продолжится и в 2020 году.

Организаторами размещения облигационного займа помимо банка «Открытие» также являлись Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агентом по размещению облигаций выступил Райффайзенбанк.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

НАША СПРАВКА

O`KEY Group S.A. (LSE: OKEY, RAEX — «ruA-») представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом О`КЕЙ и дискаунтерами под брендом ДА!. На середину октября 2019 года в группу входит 166 магазинов в России (78 гипермаркетов и 88 дискаунтеров). Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. В 2018 году выручка Группы составила 161 303 411 тыс. рублей, EBITDA — 8 644 008 тыс. рублей, чистый убыток за отчетный период составил 599 755 тыс. рублей. Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 44,79%, GSU Ltd — 29,52%, акции в свободном обращении — 25,69%.