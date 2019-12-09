Фабрике компании Келлогг – 30 лет, или Поэзия производства продукции «Любятово» и не только

Сотрудники этого предприятия пишут поэмы, монтируют видеоклипы, а в отпуске видят сны-фантазии с рабочего места. И это не кузница поэтов, и не творческая лаборатория – это фабрика Келлогг, та самая, на которой производят ароматные, хрустящие, хлопья и подушечки для всей семьи.

Таун-холл, место для собраний и торжественных мероприятий на фабрике, 2 декабря собрал около двухсот работников завода. Кому-то удалось покрасоваться в парадном костюме, а половина «именинников» и в торжество не сняла халаты и шапочки: поздравили друг друга, попили чай с праздничным тортом – и сразу на производство. Не оставлять же мир без любимых печенек и готовых завтраков.

- Этот день я очень рад провести вместе с вами, сегодня важное событие для вас и для нас как компании, - поприветствовал собравшихся генеральный директор компании «Келлогг Рус» Эммануэль Левассеур. - Псковская фабрика за эти годы показала стремление к совершенствованию: каждый раз, когда я приезжаю, вижу, что завод становится лучше и лучше. И это не моя заслуга, это ваша работа. Это хороший результат, и это ваш результат.

Поздравить псковичей приехал генеральный директор компании «Келлогг Рус» Эммануэль Левассеур.Фото: Дарья ХВАТКОВА

«И хруст волшебных хлопьев он миру подарил…»

Компания Kellogg основана более 100 лет назад Уильямом Келлоггом. Сегодня Kellogg производит 1800 наименований продуктов более чем в 180 странах мира. Придя на российский рынок в 2008 году, «Келлогг Рус» приобрел группу компаний «Юнайтед Бейкерс», которой принадлежали несколько заводов в России. В этом году и появляется перспективный бренд «Любятово», который сегодня включает уже более 70 наименований продуктов: крекеры, печенье и готовые завтраки.

Компания Келлогг в России включает более 100 наименований продуктов под брендами Любятово®, Kellogg’s EXTRA®, Pringles®, ШокоZavr® и Unicorn® в категориях готовые завтраки, печенье и чипсы. 3 завода компании расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме.

Продукцию завода Kellogg любят и дети, и взрослые.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Начальство и не с ревизией

Поздравить псковичей и оценить прогресс фабрики приехали первые лица компании Келлогг Рус, почетными гостями стали представители первого руководства завода, которое стояло у ее истоков 30 лет назад.

Перед мероприятием с большим начальством Келлогг даже у журналистов слегка подкашивались коленки, и закралось опасение, что торжество превратится в официозную планерку. Но в здании, где даже стены цвета любимых хлопушек, где развешены детские рисунки с крекерами-аппликациями и позитивные фотографии с производства, мог состояться только милый, радостный, домашний праздник.

И даже праздник не повод остановить производство любимой россиянами продукции.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Шутки спикеров, забавные видеоряды, рифмованные выступления и бодрящие песни о создателе старейшей фирмы вызывали улыбки на лицах сотрудников и, наверняка, тепло в душе.

Грандиозные и засекреченные планы

- Я горжусь, что являюсь маленькой частью такой большой компании, и считаю наше производство в Любятово достойным, даже лучшим: мы выпускаем новые бренды, проводим технологические эксперименты, а планы на следующий год у нас очень большие, грандиозные, - делится начальник цеха завода в Любятово с 17-летним стажем Екатерина Малышева.

Екатерина Малышева работает на фабрике уже 17 лет.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В этом году на заводе успешно запустили производство новых брендов готовых завтраков – «ШокоZavr» и «Unicorn». Останавливаться на этом не собираются, но новинки и преобразования следующего года пока держат в секрете.

- В силу своей уникальности Псков является для нас стратегической площадкой, и у нас есть дальнейшие планы инвестиций. В последние несколько лет Псков сделал большой прогресс, и это заметно на всех уровнях: в прошлом году здесь был глобальный президент цепи поставок Келлогг, который отметил уровень, качество и безопасность производства, - обратился к аудитории Вадим Мельников, директор цепи поставок «Келлогг Рус».

Два новых бренда, рост продаж, постоянная модернизация завода – это день сегодняшний. Но юбилей – отличный повод перевернуть страницы на 30 лет назад и вспомнить о том, как появилась эта огромная махина, благодаря которой забилось множество сердечек с надписью «Любятово» на упаковках.

«Выбрал так выбрал» – первый директор о строительстве завода

Первый директор завода в Любятово Николай Мищерин.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Когда представили первого директора завода, в зале послышалось тихое, но восторженное «Ура!». Николай Мищерин вспомнил, как в конце 80-х доказал советскому правительству, что Псков – лучший претендент на место развития пищевой промышленности.

- У меня был 20-летний опыт работы в электронной промышленности, и я решил: «С мукой и сахаром уж, наверное, справлюсь», - с этой мыслью Николай Мищерин начал поиски территории для строительства крупного предприятия и выбрал район Любятово.

Сегодня Николай Мищерин с большой радостью смотрит на преобразования, радуется за завод и псковичей и благодарит инвесторов за активное развитие родного предприятия.

Помнят о создании завода и «коренные любятовцы».

- Помню, как мы бегали через огромное пустое поле в школу мимо широченной канавы. И хочется сказать огромное спасибо нашим первым директорам и коллективу за то, что подняли такую глыбу, что сумели перевернуть этот не паханый пласт, и на провинциальном предприятии смогли сделать продукцию, которая соответствует европейскому стандарту, - поблагодарила всех Елена Веселова, оператор раскатки теста и по совместительству поэт.

Это прозаическое вступление предваряло настоящую поэму Елены об истории фабрики, о перспективах компании и любви к своей работе.

Отпраздновали юбилей большой и дружной семьей фабрики Kellogg.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Поэзия производства

Техническая группа завода, а кроме этого, музыканты и исполнители песен, создали к празднику видеоклип. Сотрудники завода придумали песню на английском языке о жизни Келлогга, о появлении рецепта вкуснейших завтраков, о счастье, которое дарит продукция Kellogg людям во всем мире. Сопровождали композицию солнечные кадры улыбающихся детей и счастливых родителей.

«Наше предназначение – накормить семьи для роста и процветания», - заявляет компания.

И самое точное слово для описания фабрики Келлогг – семья.

Только настоящая команда могла преодолеть трудности, встречающиеся на пути предприятия за его 30-летний путь.

- Сейчас мы показываем замечательные объемы продаж, но в первый раз я был здесь, когда объемы падали. И тут я видел людей, которые как одна команда, как семья, были вместе, стояли плечо к плечу. Нам удалось преодолеть трудности, потому что вы работали, и вы не плакали. Никто из вас не сказал: «Это проблемы продаж, это не наша вина». Вы работали и получили результат, - вспомнил генеральный директор компании «Келлогг Рус» Эммануэль Левассеур.

У 35 сотрудников фабрики стаж работы превышает 25 лет.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Только на такую работу можно изо дня в день ходить 30 лет. Одним из самых трогательных событий праздника стало награждение сотрудников, чей стаж работы на предприятии составляет более 25 лет. И это не один герой и даже не десять – 35 человек. За это время изменились прически и появились морщинки, но осталась большая любовь к своему делу.

- Когда меня тут еще не было, мне даже во сне снилось, как я работаю на фабрике: видела свое рабочее место, как я домой возвращаюсь со смены, - рассказывает Елена Веселова, оператор раскатки теста.

У Елены с мужем «семейный подряд», привел ее на фабрику именно супруг.

- Более того, наша семья с предприятием погодки. Заводу Келлогг исполняется 30 лет, а нашему браку – 31 год. Помню даже стихотворение по этому поводу писала на годовщину, а прочитала его мужу, вернувшись с ночной смены, - делится женщина.

И, может быть, скоро ночной астроном

Увидит на светлой из лунных сторон

Огромные буквы «ЛЮБЯТОВО»…

- мечтает Елена.