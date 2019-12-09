Души погребенных псковских храмов

Историко-просветительский спектакль «Голоса православного Пскова» стал кульминацией и открытым финалом фестиваля «Псков в истории православия в России», который несколько месяцев знакомил современных псковичей с духовным миром и бытом русского средневековья.

«Посмотреть, что помолиться», - так говорил о Пскове Всеволод Рожнятовский, искусствовед и поэт. О городе, где из одной точки можно увидеть сразу четыре храма; о бело-зеленом городе Всеволода Некрасова, где белый – цвет многочисленных церквей, а зеленый – распустившихся деревьев; о городе, которому покровительствуют святые княгиня Ольга, князь Довмонт, Александр Невский.

Таким Псков достался нам от предков, пропитавших почву глубокой верой и кровью борьбы за нее. Проникнуть к истокам русской духовности, взглянуть на средневековый Псков, чтобы после выйти и увидеть родной город другим – преображенным и благодатным – предложил зрителю художественный руководитель Псковского драматического театра и автор постановки «Голоса православного Пскова» Дмитрий Месхиев.

СЦЕНА КАК ИКОНОСТАС

Фото: Андрей Кокшаров. Зрители смогли представить, каким был Довмонтов город в XIV веке.

В этот день режиссер превратил сцену в иконостас: обрамил кулисы неполным деисусом – ликами Иисуса Христа и Богородицы, а внутри возродил средневековый город, причем воссоздав его без всякой «клюквы» – обозов, торговых рядов, попов да гусляров. Храмы буквально восставали из огня благодаря современной компьютерной графике, 3D-моделированию и видео-мэппингу (технологии, которая позволяет проецировать видео на масштабные неровные поверхности).

Первый кадр, который увидел зритель – карта древнего Пскова с минимальным количеством объектов – крепостными стенами, башнями и церквями. Гигантские экраны на сцене расставили в виде разворачивающейся карты.

Следующий кадр – Довмонтов город того времени, когда в нем еще красовался десяток церквей. Здесь и кроется завязка сюжета этого действа, отправная точка спора историка и богослова.

Фото: Андрей Кокшаров. Все исторические факты сопровождались иллюстрациями на экранах.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Темой спектакля, поводом для глубокого размышления о предназначении Пскова становится приказ императора Петра 1 во время Северной войны превратить псковские святыни в фортификационные сооружения или склады боеприпасов. Можно ли превратить храм в бункер? С этого вопроса начинают спор богослов и историк, постепенно раскрывая перед нами страницы истории Руси, Псковщины, упоминая великие имена и чудеса святых.

Наверняка, вы уже догадались, какие позиции отстаивают оппоненты: историк ратует за грамотное стратегическое решение, а богослов не может простить великому императору святотатства. Но не тут-то было. Автор текста, арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, не готов свести действие к столкновению двух ходячих идеологий, двух воплощенных концепций происхождения человека. Здесь перед зрителем предстанут два человека, думающих и рассуждающих.

Фото: Андрей Кокшаров. Богослов так рассказывал о чудесах святых, что не поверить было невозможно.

- Для меня важна не только канва, но и та рука, которая эту канву вышивает. Ее еще называют божьим промыслом, - дополняет специалиста «духовный историк», как называет себя богослов.

Перед нами два характера – образованный, умный (но не тупоумный), настойчивый и порой страстный историк (заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин) и мягкий, восторженный, набожный и при этом не менее образованный богослов (заслуженный артист РФ Сергей Попков). Философская беседа думающих людей, как известно, может породить истину.

Итогом этого спора-разговора станет другое понимание Пскова. Заживо похороненные храмы станут символом исторической жертвенности Пскова, который множество раз вставал на защиту христианства и российской государственности. Локальный сюжет спектакля приобретет грандиозный масштаб и подведет итог большому фестивалю «Псков в истории фестиваля в России», эмблемой которого является птица неясыть – аллегория любви до самопожертвования.

Фото: Андрей Кокшаров. Стихи, песни а-капелла, инсталляция, видеоряды - невероятная красота и магия.

3D-ТЕХНОЛОГИИ В СПЕКТАКЛЕ О СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Авторы постановки определили ее как «мультижанровое зрелище». Однако «мульти» в этом случае не породило хаос. Четко выстроенная композиция закручивалась в спираль с невероятно захватывающими витками рассказов об уничтоженных церквях. В спектакле можно выделить несколько частей со сходной структурой: разговор-спор героев об истории России – голос храма (рассказ о рождении церкви, ее бытовании и смерти) – духовное стихотворение – христианское песнопение.

При помощи современных технологий на сцене оживал забытый храм, уникальный и неповторимый (проецировался он на прозрачный экран у края сцены и множился на всех экранах в глубине). И у этого 3D-рисунка была душа – в глубине сцены актриса от имени самого храма рассказывала о его создании, о важных событиях христианской жизни, о значении его для псковичей.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОК ИСТОРИИ

- Мы стремимся к тому, чтобы люди узнали о многих вещах. Да, тысячи людей ходят в Пскове мимо засыпанных храмов и даже не предполагают и не знают, что это такое, когда это было, почему их засыпали. Моя цель и задача всех авторов проекта - в первую очередь, рассказ об истории, - отметил автор постановки Дмитрий Месхиев.

В художественной оболочке зрителям предстали факты из истории Псковской земли, России и христианства.

Вспоминая псковскую церковь Николы с гребли, богослов напоминает нам о чудесах Николы Угодника. И, к слову, мы верим ему, что святой смог молитвой остановить бурю.

А от историка мы узнаем, что именно храм Рождества Христова, засыпанный вместе с церквями Покрова Богородицы и Сошествия Святого Духа, дал название всей Рождественской батарее Петра I в Довмонтовом городе.

Из этого красивого действа мы узнаем о пожарах и эпидемиях чумы, о псковских и вражеских правителях, о длительных осадах и преданиях, о вере классиков литературы. Каждый исторический факт или отсылка к творчеству сопровождается кадром на экране. На нем появляются портрет Сергея Есенина или древние страницы Лицевого свода, изображение Пересвета и Осляби или величественный император Петр, «Троица» Андрея Рублева или «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Фото: Андрей Кокшаров. Такую премьеру нельзя было пропустить.

Для кого эта историко-просветительская композиция? Для детей – да. В зале было немало младших школьников, которые на выходе не по родительскому наказу признавались, что им очень понравилось. Где-то было тяжело воспринимать информацию (хотя изложена она была предельно доступно – медленно, развернуто, с пояснениями незнакомых слов и без лишних деталей), где-то клонило в сон (тяжеловато ребенку на познавательном спектакле длительностью в 1 час 20 минут), но все сошлись в одном: «так было интересно!»

- Невероятная постановка: и в плане актерской игры, и в плане дополнительных знаний, да и вообще в плане всего, что и не перечислить, - не могла сдержать эмоций женщина в гардеробе.

Фото: Андрей Кокшаров. Перед спектаклем зрители посетили выставку фотографий Андрея Кокшарова о современном православном Пскове.

УРОК ДЛЯ ДУШИ

Представление каждого храма, который говорил приятным голосом артистки нашего театра, завершалось духовным стихотворением великих русских поэтов – Николая Гоголя, Николая Стефановича, Бориса Пастернака. А каждый виток беседы историка и богослова заканчивался исполнением а-капелла православных песен фольклорным трио «Будимир».

И тут визуальное любопытство и эстетическое наслаждение накрывалось новой волной ощущений – мурашками и слезами, вызванными голосами православного Пскова. Так история о прошлом, о котором мы любим вспоминать с ностальгической грустью, превратилась в историю о настоящем. Голоса прошлого могли отозваться в душах слушателей лишь в том случае, если в них таились отзвуки благодатного Пскова.