Псковский архив по крупицам собрал документы о псковичах-героях трех войн

Ко Дню Героев Отечества государственный архив Псковской области подготовил выставку копий архивных документов «За службу, храбрость и личное мужество» о доблестных псковичах, защитниках родины в крупнейшие войны в истории нашего государства.

В дореволюционной России 9 декабря праздновали День георгиевских кавалеров, сегодня этот праздник посвящен всем героям Отечества. Выставка о псковичах-героях начинается с копии указа императрицы Екатерины II об утверждении Ордена Святого Георгия с описанием награды, далее повествует о героях трех крупнейших событий российской истории – Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне и Великой Отечественной войне.

Фото: Государственный архив псковской области.

- Поскольку документы о награждении хранятся в центральных архивах, мы можем представить только материалы, в которых упоминается о награде человека, или документы, которые связаны с жизнью героя на Псковской земле – фотографии, письма, воспоминания, - сообщила корреспонденту Наталья Исакова, заместитель директора Государственного архива Псковской области по основной деятельности.

Герои 1812 года

Отдельного издания с информацией о георгиевских кавалерах нет, рассказали сотрудники архива, которым пришлось отыскивать храбрых псковичей, вручную перебирая документы в поисках упоминания о награде.

Трудностей не возникло с первым героем экспозиции – выдающимся полководцем Михаилом Илларионовичем Кутузовым, одним из четырех в России полных георгиевских кавалеров. За верную службу царю дворянам Голенищевым-Кутузовым были пожалованы земли на Псковщине, здесь обосновался и прапрадед великого полководца.

Как гласят исповедные росписи Ильинской церкви погоста Влиц Пусторжевского уезда за 1741 год, за дедом Михаила Илларионовича значились крестьяне в 13 селах и деревнях губернии, которые уже в 1753 году перейдут к (И)Лариону Матвеевичу, отцу будущего полководца.

Памятник Голенищеву-Кутузову в Пскове

В псковском архиве хранится копия герба рода Голенищевых-Кутузовых, датированная 1802 годом. На выставке посетители смогут изучить родословное древо рода и прочитать письмо, подписанное самим генералом-фельдмаршалом Кутузовым.

Николай Михайлович Бородин – кавалер ордена святого Георгия 3 и 4 степеней. Вторую награду герой получил за участие в Бородинском сражении. Несмотря на значимость этого военного события, награды удостоились далеко не все участники битвы. А это говорит о том, что пскович Николай Бородин проявил особую храбрость в бою.

Следующему георгиевскому кавалеру Иллариону Михайловичу Бибикову орден 4 степени вручили не за доблесть, а за выслугу. Известно, что его отец был псковским вице-губернатором, от которого впоследствии сын унаследовал имение и достойно нес свою службу на государственных должностях.

Герои Первой мировой войны

Владимир Карпович Котлицкий в Первую мировую войну был офицером-картографом, героически погиб при «атаке мертвецов» - отражении немецкой газовой атаки при обороне крепости Осовец. Ордена 4 степени Владимир Котлицкий удостоен посмертно. Герой родился и вырос в Псковской губернии. В архивных документах можно найти запись о его рождении в метрической книге, сведения об успеваемости будущего офицера в Псковском реальном училище.

Личное дело Петра Карповича Ларцева сотрудники архива нашли совсем недавно, в 2014 году, при подготовке сборника о Первой мировой. Теперь нам известна биография, продвижение по военной службе и участие в больших сражениях Первой мировой и Гражданской войны, где и удостоился всех четырех георгиевских крестов.

С марта 1920 года по май 1921 года Петр Ларцев командовал 406-м полком 4-й дивизии, участвовал в разгроме Деникина при взятии Курска, Орла, Харькова, в боях против Врангеля и при взятии Крыма. После увольнения из Красной армии по причине болезни, офицер вернулся в родной город, работал в сельхозкоммунах, в судебных органах и на партийных должностях. И это лишь маленькая часть биографии полного георгиевского кавалера, уроженца Островского уезда.

Герои Великой Отечественной войны

Орден святого Георгия – дореволюционная награда, восстановленная лишь в 2000 году. В Советском Союзе же появилась другая, но близкая к дореволюционной, награда – Орден Славы.

Псковский архив на данный момент располагает документами о более чем 60 полных кавалерах Ордена Славы, родившихся на Псковщине. На выставке представлены наградные листы и фотографии героев.

Псковичей в Великую Отечественную войну награждали за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, за образцовое выполнение заданий командования, за храбрость, проявленную в бою.

- Я часто размышляю, откуда у нас тогда брались силы, чтобы переносить неимоверные лишения и тяготы и побеждать коварного и сильного врага? И всегда прихожу к выводу: причиной тому была наша горячая любовь к Родине, понимание нависшей над ней опасности. Отсюда – массовый героизм, самопожертвование ради победы, - рассказывал Иван Власович Шершнев, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом Красного Знамени, орденом Славы II степени, орденом Отечественной войны I степени.

КОНКРЕТНО

Выставка копий архивных документов «За службу, храбрость и личное мужество» проходит в Государственном архиве Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петрова, д. 1. Экспозиция работает с 9 по 20 декабря. Часы работы: понедельник – четверг с 9.00. до 17.00, пятница с 9.00. до 15.00.