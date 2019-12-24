Прочитать 43 книжки за щенка

Псковская область попала в число тринадцати счастливчиков – участников просветительской акции «Великие умы России», а это значит, что шесть псковских библиотек пополнились коллекцией энциклопедий о российских ученых. На вручении книг многопрофильному лицею Пскова №8 и открытом уроке для пятиклашек побывала и «Комсомолка».

Самый лучший класс

В восьмой школе открытый урок прошел в 5 «А», в «самом лучшем классе», как отметил классный руководитель. Псковский филиал Российского общества «Знание» провел для школьников викторину по биографии одного из героев издания – Михаила Васильевича Ломоносова. Приз самому эрудированному – книга из коллекции.

Открытый урок с библиотекарем и викторина с обществом "Знание" прошли в "самом лучшем классе" лицея.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Ваши педагоги и мы вместе с ними стараемся, чтобы вы получили как можно больше новых знаний, - обратилась к детям Инна Андреянова, директор Псковского филиала Российского общества «Знание». – Вы черпаете информацию из интернета, узнаете новое на уроках, при общении со сверстниками и взрослыми. А сегодня мы хотим, чтобы вы узнали еще больше, и узнали это через книгу. «Великие умы России» повествуют о достойных людях, которые жили в нашей стране и рассказывают о том, как стать таким замечательным человеком, который приносит пользу миру своим умом.

Насколько ценен этот приз – книга – для школьника сегодня? Когда у пятиклашек спросили, откуда они черпают информацию, в первую очередь, они назвали интернет.

Биографию Михаила Васильевича Ломоносова ребята усвоили на "отлично".Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Домашняя библиотека пятиклассника

- Хотел бы для своей коллекции такую книгу, - пояснил корреспонденту свое рвение победить в викторине сообразительный мальчик с последней парты.

Действительно, «самый лучший класс» в интеллектуальном соревновании не подвел. Сначала ребята прослушали доклады одноклассников о жизни и достижениях Михаила Ломоносова, Александра Попова и Андрея Туполева.

Школьники подготовили для одноклассников доклады о Ломоносове, Попове, Туполеве.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Слушали, как ни странно, без соцсетей и посторонних разговоров и даже сочувственно комментировали. Когда докладчик сообщил, что Попов «отдавал предпочтение математике», мальчишка с задней парты отозвался: «О, как я!».

Таких разных ученых, первооткрывателей и изобретателей многое объединяло. Школьники предположили, что все они «любили мастерить», «учились на физико-химических факультетах», «изобретали для людей», «были поэтами», «стремились к знаниям», «все жили в небогатых семьях, но смогли подняться до больших высот». Конечно, не все из названного ребятами соответствует действительности, но главное здесь другое – заинтересованность школьников этими людьми и поиск ответа на вопрос: «Как и мне стать великим человеком?».

Борьба за приз была большая!

Атмосфера на Венере

Что готовились к викторине, ребята так и не признались. Но отвечали прямо таки на «отлично». Они запомнили, что ученый родился в Архангельской губернии, что отец его был помором, методом «тыка» определили, что Ломоносов знал 11 языков и открыл атмосферу на Венере (а вы знали?).

Больше всего правильных ответов – 4 – дал мальчишка с первой парты.

- Да мы Ломоносова еще в 3 или 4 классе проходили! – не признается, что готовился, пятиклассник Женя.

Главный приз за ум, сообразительность и хорошую память достался ученику 5 "а" класса Жене.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Да и зачем спорить со школьником, который за лето готов прочитать 43 книги, чтобы родители наконец-то подарили ему щенка? Выбирал героя книги сам Женя – взял томик о Мстиславе Келдыше. О советском ученом мальчик слышал впервые, вот и хотел открыть для себя новое имя.

КОНКРЕТНО

«Великие умы России» – это коллекция из 8 книг о выдающихся русских ученых. Это – 8 тысяч экземпляров энциклопедий, разлетевшихся в библиотеки страны. Это – рассказ о силе человеческого разума и значимости знаний.

Инициаторами проекта являются Российское общество «Знание» и издательский дом «Комсомольская правда». Стартовала акция в Москве в начале учебного года. За несколько месяцев книги появились не только в столичных учреждениях, но и в 13 регионах России. В Пскове интеллектуальный подарок достался пяти школьным библиотекам и университету.

Организаторы отправляются в библиотеки с открытыми уроками, викторинами для школьников и главное – с изданием «Великие умы России».