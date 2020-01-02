2020-01-02T11:52:23+03:00
Общество

Спектакли, концерт в филармонии, мастер-класс и интерактивные программы в Псковском музее

Как провести 2 января в Пскове
Василиса Алексеева
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Праздник продолжается.Праздник продолжается.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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ПСКОВ

Представление перед спектаклем "Новогодняя Елка с Дедом Морозом"

Фойе театра

2 января, 14:00

Спектакль «Я сделал крылья и летал»

Малая сцена

2 января, 14:00

Спектакль «Очень громкая премьера»

Большая сцена

2 января, 18:00

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«Идеальный свидетель» (по пьесе Валентина Красногорова) - головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни и о том, что счастье нельзя запланировать. Тонкая, трогательная, лирическая комедия. В спектакле заняты звезды российского театра и кино: Елена Корикова, Игорь Ливанов, Илья Глинников.

2 января, 17:00

Цена билета: 1000 - 2100 руб.

ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Отделение Псково-Изборского музея-заповедника в Пскове приглашает гостей на интерактивные программы и сборные экскурсии на январских каникулах. В составе группы вы можете посетить разные музейные объекты - Кремль, Приказные палаты, квартиры В. И. Ленина и Спегальского, заглянуть в Фондохранилище и побывать на подготовленной сотрудниками музея интерактивной программе.

- «Что растет на елке»

Большой мастер-класс по изготовлению елочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков.

2 января, 11:30 и 13:30

Музейный образовательный центр (ул. Некрасова / ул. Олега Кошевого, 2). Запись по тел. +7 (906) 223-92-43.

- «Рождество в Приказной палате»

Псковский кремль (Кремль, 4)

2-7 января, 12:00, 14:30

2-8 января, 12:00, 14:00

2-7 января, 12:00, 15:00

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Юморист Геннадий Ветров посетит Великие Луки с программой «Новогоднее PROветривание».

2 января, 17:00

Цена билетов: 600 - 1200 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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