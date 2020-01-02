Спектакли, концерт в филармонии, мастер-класс и интерактивные программы в Псковском музее
ПСКОВ
Представление перед спектаклем "Новогодняя Елка с Дедом Морозом"
Фойе театра
2 января, 14:00
Спектакль «Я сделал крылья и летал»
Малая сцена
2 января, 14:00
Спектакль «Очень громкая премьера»
Большая сцена
2 января, 18:00
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
«Идеальный свидетель» (по пьесе Валентина Красногорова) - головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни и о том, что счастье нельзя запланировать. Тонкая, трогательная, лирическая комедия. В спектакле заняты звезды российского театра и кино: Елена Корикова, Игорь Ливанов, Илья Глинников.
2 января, 17:00
Цена билета: 1000 - 2100 руб.
ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Отделение Псково-Изборского музея-заповедника в Пскове приглашает гостей на интерактивные программы и сборные экскурсии на январских каникулах. В составе группы вы можете посетить разные музейные объекты - Кремль, Приказные палаты, квартиры В. И. Ленина и Спегальского, заглянуть в Фондохранилище и побывать на подготовленной сотрудниками музея интерактивной программе.
- «Что растет на елке»
Большой мастер-класс по изготовлению елочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков.
2 января, 11:30 и 13:30
Музейный образовательный центр (ул. Некрасова / ул. Олега Кошевого, 2). Запись по тел. +7 (906) 223-92-43.
- «Рождество в Приказной палате»
Псковский кремль (Кремль, 4)
2-7 января, 12:00, 14:30
2-8 января, 12:00, 14:00
2-7 января, 12:00, 15:00
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Юморист Геннадий Ветров посетит Великие Луки с программой «Новогоднее PROветривание».
2 января, 17:00
Цена билетов: 600 - 1200 руб.
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