Не оливье единым
Оливье, селедка под шубой и заливная рыба. Без этих блюд сложно представить стол в новогодние праздники. Но что если вы устали от однообразия и решительно настроены удивить гостей чем-то необычным? Подходящее решение этой проблемы - приготовить блюда по исконно псков-ским рецептам.
Вместе с известным псковским гастроактивистом и кулинарным блогером Марией Булатовой «Комсомолка» познакомилась с книгой «Традиционные рецепты Псковщины», авторы которой собрали рецепты из 24 районов региона. Мария приготовила блюда, адаптировав их под современные реалии.
В результате получилась подборка небанальных угощений, которые удивят самого взыскательного гостя.
ПИКАНТНЫЕ ВОЛОВАНЫ С ГРИБАМИ
Затейливое слово «волован», в переводе означающее «полет на ветру», в нашу страну пришло из Франции. Внешне волован похож на небольшую в диаметре башенку из слоеного теста, которую начиняют овощами, ягодами, мясом - словом, всем, что душе угодно.
Этой пикантной закуске должное отдавал последний русский император Николай II. Вместе с тем волованы пекли не только в столице, но и в более отдаленных губерниях. Например, в Псковской.
По словам Марии Булатовой, которая успела опробовать старинный рецепт, печь формочки для волованов — дело, совершенно потрясающее.
Здесь и далее фото Марии Булатовой. Для волованов нужно сформировать вот такие формочки.
- Самое важное здесь - хорошее слоеное тесто (совсем не обязательно делать его самому) и идеальная пара окружностей-вырубок. Заготовки лучше делать накануне, тогда приготовление волованов к праздничному столу не занимает много времени. Начинять волованы лучше всего перед подачей, чтобы они не успели намокнуть от начинки и сохранили хруст! - поделилась советом кулинарный блогер. - Лично моя любимая вариация начинки - это копченая курица, грибы, лук, зелень и сметана с добавкой хрена со сливками.
Для приготовления пикантной закуски потребуется:
400 г шампиньонов (или лесные грибы, какие вам нравятся);
0,5 лимона;
100 г жирных сливок;
1 долька чеснока;
2 ст. л. муки;
500 г слоеного теста;
2 луковицы;
0,5 ч. л.
сухого тимьяна,
соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. На первом этапе займемся тестом. Раскатаем его скалкой. Оптимальная толщина - 0,5 см. Из полученной заготовки следует вырезать 20 кружочков. Отлично, если в диаметре они получились по 5-7 см. Из оставшейся части теста также вырезаются кружки. Они выкладываются на предыдущие заготовки, сма-занные взбитым белком. После этого приступаем к формированию волованов.
2. Заготовки отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Пока запекаются волованы, измельчаем чеснок, шинкуем лук, некрупно режем шампиньоны. Затем выливаем на сковороду 2 больших ложки растительного масла. Когда оно накаляется, перекладываем в него заготовленные лук и чеснок. Через 5 минут добавляем дольки грибов, а после заправляем смесь тимьяном, солью и другими приправами. Обжариваем 10 минут до полного испарения жидкости.
3. Затем выливаем в обжарку лимонный сок и добавляем муку. Жарим массу еще минуту. Добавляем сметану и тушим еще 2 минуты. Начинка готова.
Пикантные волованы.
4. Остается лишь выложить ее в волованы, по желанию украсить свежей измельченной зеленью и подать блюдо к столу.
Такая легкая закуска станет украшением праздничного стола и разойдется влет.
НАШ ОТВЕТ ЖЮЛЬЕНУ
Есть в книге псковских рецептов блюдо под названием «Оказия». Внешне в готовом виде оно чрезвычайно похоже на популярную французскую закуску, жюльен. Простое в исполнении и аппетитное — то, что нужно для хозяйки, к которой внезапно нагрянули гости. А если пришедшим рассказать, что блюдо исконно псковское и рецепт его был записан у жительницы д. Борки Дновского района, то незамеченным угощение точно не останется.
ИНГРИДИЕНТЫ:
1 кг картофеля;
6 яиц;
150 г сливочного масла;
150 г сметаны;
зелень, соль.
Пышная и ароматная оказия не оставит гостей равнодушными.
Сырой очищенный картофель натираем на тёрке, промываем холодной водой от крахмала и отжимаем. В картофельную массу кладём масло, сметану, яйца, соль, а затем хорошенько взбиваем. После этого получившуюся смесь выкладываем на смазанную маслом сковороду и запекаем в духовке.
- По рецепту картошку полагается натереть на терке, но не уточняется на какой. Так же не совсем понятно, нужно ли растопить масло. Я картошку натерла на шинковке, но это не самый лучший вариант, лучше измельчить и взбить в комбайне, - комментирует рецепт Мария Булатова. - Масло можно растопить, но вполне будет достаточно и просто хорошо размягченного.
Можно готовить такую «Оказию» в сковороде, а можно и в глиняной или керамической форме. Главное, лучше закрыть форму крышкой или фольгой, на крайний случай, тогда блюдо выйдет пышным!
КОТЛЕТКИ РЫБНЫЕ
На горячее популярный фуд-блогер предлагает угостить домочадцев рыбными котлетами… с творогом! Такой рецепт встретился Марии Булатовой в записи одной из великолукских хозяек.
- Псковщина — это рыбный рай! Рыба на нашем столе — не гость, а хозяин. Круглый год псковичи ловят рыбу, готовят из нее различные блюда, сушат ее, коптят, вялят, солят. Рецептов приготовления рыбы в каждой семье много. Есть любимые, есть специальные. Но этот рецепт доселе мне не попадался! - поделилась хозяйка. - Откинув все сомненья в стиле «Маша, брось эту затею, не порти продукт!», я принялась за дело.
И хотя рыбу к праздничному столу желательно брать свежую, выловленную из местных рек и озер, можно обойти и покупной из магазина.
Рыбные колтетки... с творогом!
Итак, для котлет из минтая с творогом необходимы:
200 г филе минтая;
100 г творога;
1 яйцо
50 г растопленного сливочного масла;
2 ст.л. муки;
1 кусочек пшеничного хлеба;
перец, соль по вкусу.
Размачиваем в тёплой воде хлеб, отжимаем. Подготовленное рыбное филе пропускаем через мясорубку вместе с хлебом. А затем пропускаем рыбный фарш ещё раз, добавляем творог, яйцо, растопленное масло, солим, добавляем перец и замешиваем фарш.
После этого формируем котлеты, обваливаем их в муке, обжариваем с двух сторон. Запекаем до готовности в печи. Подаём к праздничному столу с овощами.
НЕ ЖУРИ «ЖУРИХА»
Одним из главных напитков в Псковской области считался кисель. Его крестьяне варили и в праздники, и в трудовые будни. Например, для того, чтобы угостить помощников, собиравшихся, для сбора урожая или вырубки леса. В этом случае кисель считался ритуальным кушаньем.
В каждом районе Псковской области рецепты киселя были свои собственные, особенные. Пыталовские крестьяне отдавали предпочтение овсяному киселю. Для его приготовления разведённую водой муку заквашивали с помощью хлебной закваски или корки хлеба, а затем закисшую массу процеживали и варили, пока кисель не становился густым. Ели кисель горячим или холодным, горячий — с растительным маслом, а холодный — с молоком, вприкуску с хлебом.
А рецепт овсяного киселя, или журихи, как его называли псковичи, прост:
Крупу овсяную заливаем тёплой водой и оставляем на сутки в тёплом месте. Затем процеживаем и отжимаем. В полученную жидкость добавляем соль, сахар и кипятим, непрерывно помешивая, до загустения.
В горячий кисель добавляем молоко, перемешиваем, разливаем в тарелки, смазанные маслом, выставляем на холод.
Овсяный кисель фуд-блогер порекомендовала сдобрить мёдом и корицей.
Подаём с холодным кипячёным молоком или простоквашей.
Способ приготовления этого традиционного псковского блюда собиратели записали в посёлке Кунья.
- Приготовила я кисель, и пока он остывал, стала рассуждать, как его есть, и с чем подавать... Сам по себе он действительно «никакой», ну, как овсянка на воде... Но есть его просто так, и даже со сладкой водой как-то совсем не хотелось, - поделилась опытом приготовления киселя Мария.
Но выход нашёлся! Фуд-блогер, по примеру поваров последнего русского царя Николая II, добавила в кушанье мед и корицу.
- Ну, чего б, нет, пусть и у нас будет так, чем мы хуже царей трапезничать? Да и медов у нас тыща, не меньше! - заключила хозяйка.
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ СУПЧИК
Если верить рассказам прадедов, то на утро после разгульного застолья прозорливые псковские хозяйки ставили перед своими мужьями тарелку с кислыми щами или живительным супом, называемым «калья».
- Калья от солянки не так далеко и ушла. И рыбная бывает, и мясная, с солеными огурцами, с томлеными корнеплодами. И, что особенно примечательно, «на утро» самое живительное лекарство. Александр Сергеевич, который «наше все», был тем еще любителем покутить, - рассказала Мария, - Так вот, с утра возрождался к жизни именно тарелкой кальи с огуречным рассолом, приготовленной Ариной Родионовной.
Вот такой чудо-супчик по рецепту из книги «Кулинарные традиции Псковсщины», записанному в деревне Шаробыки, Пушкиногорского района «Комсомолка» предлагает отведать и современным псковичам.
Итак, калья с огурцом:
курица или куриное филе, копченая грудинка, острая колбаса;
0,25 сельдерея корневого;
корень петрушки;
2 моркови;
3 солёных огурца;
2 головки репчатого лука;
1 ст.л. муки;
специи.
Вот таким супчиком «лечились» псковичи после разгульного застолья.
Ставим вариться куриный бульон. Нарезаем соломкой морковь, корень петрушки, сельдерей, лук. Смешиваем и обжариваем на масле до золотистого цвета. Затем нарезаем соломкой огурцы. Припускаем их в небольшом количестве воды. На отельной сухой сковородке недолго обжариваем столовую ложку муки и разводим двумя-тремя ложками готового куриного бульона.
После этого «мучную основу» добавляем в бульон, а вслед за ней в кастрюлю отправляем обжаренные ранее овощи и огурцы. Варим до готовности. За 10 минут до окончания варки кладём специи.
Блюдо подают к столу с гренками из белого хлеба.
- Обжаренная мука, которая добавляется в суп, делает его структуру более плотной, мягкой, «кисельной». Мне понравилось, - рассказала после дегустации Мария Булатова.
Пельмени, тушёные с ботвой.
КСТАТИ
Одной из главных приправ на псковской земле была морковная ботва. Летом её употребляли в свежем виде, добавляя во многие блюда наряду со сметаной, а на зиму сушили и засаливали впрок. Вкус этой приправы представляет собой нечто среднее между петрушкой и морковью. При этом, как утверждают современные учёные, «вершки» у морковки даже полезнее, чем корешки. В морковной ботве содержатся, например, кальций, магний, медь, цинк, фосфор, натрий и другие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU