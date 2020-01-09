Псковичи будут меньше болеть

Совсем недавно православные жители региона отпраздновали Рождество. Время после этого праздника называют Святками, то есть святыми днями. В этот период (вплоть до 19 января) принято гадать. «Комсомолка» решила не отставать и устроила собственный вечер гаданий.

ПИТОМЕЦ С ХАРАКТЕРОМ

Наш провидец - крысенок Кайл (малыша назвали в честь героя американского мультсериала «Южный парк») живет в квартире одного из читателей «Комсомолки» вместе с приятелем - крысом Страйпи. Хозяин питомцев, Глеб Колупаев, решился на приобретение своего первого крысенка абсолютно случайно.

- Чуть больше трех лет назад мы гуляли по торговому центру. Решили пойти в зоомагазин и посмотреть там на животных. И я увидел в клетке первого своего крысенка. Он спал, спал все то время, что мы были в магазине, а это очень долго. И мне показалось, что он там несчастен. Попросили достать, показать, и он нас очаровал, - поделился молодой человек.

Глеб Колупаев и его крыса Кайл.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Своих крыс Глеб кормит хлебцами и специальным зерновым кормом, а в качестве лакомства предлагает паштет для котят.

- Ухаживать несложно. Нужно лишь содержать в чистоте и не перекармливать. Из-за этого люди часто дарят крыс в подарок. Я категорически против этого, - заявил хозяин питомцев. - О крысенке нужно заботиться, убирать за ним, правильно кормить. Крыса не игрушка. Тем более что крысята привязываются к своим хозяевам даже сильнее, чем кошки или собаки.

Кайл оказался очень любопытным крысёнком.Фото: Дарья ХВАТКОВА

По словам Глеба, крысы - очень умные животные и у каждой из них свой особенный характер. В подтверждение этому забавный случай.

- У нас не было возможности погулять с крысенком, и глубокой ночью, когда я спал, он стал грызть клетку, чтобы привлечь к себе внимание. Во сне я хлопнул по клетке, чтобы его напугать. В итоге клетка открылась. Через какое-то время сквозь сон я почувствовал, что по мне кто-то ползает, но кто - не понял. Сначала думал, муха какая-нибудь достает. И двинул ногой, чтобы согнать. Потом до меня дошло, - рассказал молодой человек. - Я резко сел, включил ночник, а на полу прямо возле дивана сидит крыс, держится лапкой за диван. Во взгляде читается испуг. Я даже подумал, что он меня предателем посчитал. Пришлось взять к себе спать.

ТАК ХВОСТАТЫЙ НАГАДАЛ

В редакцию Глеб и крысенок Кайл пришли вдвоем. Второго питомца оставили дома. Под новогодней елкой для крысенка расставили угощение и разложили карточки с предсказаниями на 2020-й. Что ждет Псковскую область в общественной сфере, в экономике, культуре, образовании и здравоохранении? Крыс раскрыл все карты.

Из шести вариантов нелегко выбрать один-единственный.Фото: Дарья ХВАТКОВА

«В 2020 году в Псковской области откроют крупный торговый центр», - вот прогноз от крысенка в сфере экономики.

В сфере здравоохранения тоже позитив: «Псковичи будут меньше болеть и меньше ходить в поликлиники».

«В Псковской области появится новая спортивная школа», - карточку с таким названием выбрал зверек в сфере образования.

А что же в области культуры? Не раздумывая крыс-предсказатель выбрал карточку с надписью «Еще несколько памятников архитектуры попадут в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Сбудется ли предсказание? Время покажет.Фото: Дарья ХВАТКОВА

А вот в общественной сфере Кайл не смог выбрать один вариант. Сперва метнулся к вкусняшке и карточке «Ремонт дорог в 2020 в Псковской области закончат к середине осени», а потом, чуть поразмыслив, выбрал предсказание, что называется, «на злобу дня»: «В 2020 году в центре Пскова вместо искусственной елки установят живую».

Какие из предсказаний крысенка Кайла сбудутся? Покажет время. Нам, например, хочется верить в чудо.