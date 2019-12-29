Тайны псковского подземелья

Свинцовая печать полоцкого архиепископа, бусы XII века, дальше - больше: следы двух средневековых усадеб, деревянный колодец и каменная постройка под проезжей частью. Перед масштабной реконструкцией улицы на ней успешно поработали археологи.

XVII ВЕК ПОД НОГАМИ

В сквере Народовластия археологи обнаружили неизвестную каменную постройку со сводами и столбом в центре. Что удивительно, неплохо сохранившееся здание уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. Как сообщают специалисты, скорее всего, они раскрыли каменный подвал дома.

Подвальное помещение под землей - логично, но поражает, как каменное сооружение сохранилось под проезжей частью.

- Было неожиданностью откопать своды под проезжей частью дороги, по которой регулярно ездят большегрузы и даже танки, - комментируют находку в Археологическом центре Псковской области.

Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского.

Предварительно объект датировали концом XVII - началом XVIII века, но впереди еще анализ архитекторов и трехмерное лазерное сканирование. Далее специалисты поднимут вопрос о консервации и возможном экспонировании нового архитектурно-археологического объекта.

ДВЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ УСАДЬБЫ

В том же сквере Народовластия археологи нашли следы двух средневековых усадеб («как минимум» двух). В пределах одной из них хорошо сохранился деревянный колодец, датированный XVI веком.

- Как любой город, средневековый Псков горел, менялся, появлялись новые и разрушались старые дома. От усадеб остались лишь слабые следы и граница в виде частокола, - комментируют ушедшие в века усадьбы псковские археологи.

Так и этот колодец в XVII веке использовали уже как мусорную яму. В нем нашли керамику, обрезки кожи и кости животных. А вот при раскопках на территории бывшей ТЭЦ археологи нашли следы пакостей от недоброжелателей - на дне колодца обнаружили собачью голову.

Колодец XVI века.

Колодец на Запсковье уже осмотрели профессионалы. Любопытно, что в нижней части, где грунт был более насыщен водой, дерево сохранилось гораздо лучше. Дальше объект разберут, и лучше всего сохранившиеся венцы распилят на образцы для получения дендродат (датировки по годовым кольцам).

Псковичи уже изъявили желание «испить водицы из колодца XVI века», однако специалисты не советуют.

ДОКОПАЛИ ДО ДРЕВНИХ ЯМ

На раскопах на улице Леона Поземского археологи добрались до хозяйственных ям - когда-то давно их выкопали, чтобы сделать очаг, поставить столб или выбросить мусор. Эти, казалось бы, ничего не значащие сейчас объекты свидетельствуют об уровне первоначального освоения этой территории. При этом ямы могут относиться к разным векам. Вряд ли в течение столетий наши предки использовали одно и то же место как помойную яму или как очаг. То же касается столбов: изменялись границы участков - передвигались заборы.

ВИНО ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ

Крупный фрагмент амфоры (сосуд с двумя ручками для хранения вина, масла, сыпучих веществ) и печать архиепископа - две находки, которые можно связать в один сюжет.

- Если рассматривать фрагмент амфоры в тесной связи с предыдущей (печать архиепископа Дионисия), то возникает интересная логическая цепочка: церковь - причастие - вино. Очевидно, в этой амфоре когда-то, много веков назад, привезли вино для церковной службы, - рассказывают в Археологическом центре Псковской области.

Чашка, найденная в раскопе.

Вислая свинцовая печать полоцкого епископа Дионисия - самый первый, ноябрьский, артефакт с раскопов на улице Леона Поземского. Известно, что святитель Дионисий жил во второй половине XII века.

Как отметили специалисты, в этом раскопе на улице Волкова им удалось выйти на уровень культурных отложений XII века. К этому времени относятся и бусы, найденные в Ильинском IV раскопе.

ЖЕНСКИЙ ЛИК НА БОКАЛЕ

- Как сложилась судьба владельца этого произведения искусства? Что за напитки плескались в этом бокале? - размышляют археологи над необычной находкой на улице Поземского.

Женский лик на фарфоровой посуде.

Разбитая фарфоровая чашка с рельефным изображением голубоглазой и нарумяненной дамы датирована началом XX века. «С. Т. Кузнецова» - читается эмблема на дне бокала.

КСТАТИ

Разнообразные находки раннего времени, обнаруженные в ходе раскопок прошлых лет на улице Леона Поземского, говорят, что этот район был заселен ещё в конце X века.