Какой могла стать псковская «Победа»

Давайте представим себе облик нашего Пскова в предвоенные годы, каким он вполне мог бы стать. Это слишком сложно? Тогда возьмем отдельное здание из той эпохи - например, кинотеатр «Пограничник», построенный в 1938 году, а после войны получивший название «Победа».

КИНОТЕАТР НА ОКРАИНЕ

Взгляните на проектный рисунок (илл 1): именно так должен был выглядеть псковский кинотеатр согласно проекту, разработанному в 1935 году молодым московским архитектором Виктором Калмыковым.

В этом помпезном сооружении немного найдется общих черт с нашей «Победой». Но самое главное отличие - гигантская протяженность кинотеатра в сравнении с тем, что был построен в Пскове. Этот вариант, разработанный для строительства в парках, изначально предполагалось осуществить в нашем городе. Автор проекта Калмыков был убежден, что «лучшим местом для строительства кинотеатра надо считать осевое, центральное положение кинотеатра на площади. …Если нет такой возможности для размещения кинотеатров, то желательно строить кинотеатры в садах и парках». В Пскове в 1930-х годах не могли выделить для строительства кинотеатра «центральное место» на одной из площадей, а вот отдать для этих целей слабо застроенную площадку на углу Пролетарского бульвара и Кузнецкой улицы - тогдашней окраине Пскова - представлялось вполне приемлемым решением.

Иллюстрация 1. «Парковый» вариант кинотеатра на 500 мест, 1935 год. Перспективный вид.

Почему кинотеатр на проектном рисунке чуть ли не в два раза превосходит нашу «Победу»? Дело в том, что планировка «паркового» варианта предусматривала возможность организации летнего кинозала на 700 мест, примыкающего к тыльному торцевому фасаду (илл. 2). Идея состояла в том, что для обоих залов использовалась одна кинопроекционная, расположенная в тыльной части основного здания, и кинопроекционные аппараты предполагалось просто разворачивать в летний период на 180° к проекционным окнам в противоположной стене. Учитывая, что протяженность построенного здания составляет всего лишь около 45 м, резонно предположить, что еще столько же должна была составить длина летнего кинозала.

Иллюстрация 2. «Парковый» вариант кинотеатра на 500 мест, 1935 год. План первого этажа.

«ЮЖНЫЙ» ВАРИАНТ ВМЕСТО БАШЕН

Помимо этого, характерными чертами «паркового» варианта были звездчатые в плане наугольные башни, расположенные по краям главного фасада и увенчанные крупными скульптурными фигурами. В нашей «Победе» нет подобных башен, да и не было никогда. На сохранившемся в архиве первом варианте планировки кинотеатра «Пограничник», составленном в 1937 году, мы видим те самые звездчатые в плане башни, которые должны были украшать и наш кинотеатр. Но не украсили. В попытках ответить на вопрос «почему» мы можем лишь выдвигать гипотезы.

К 1937 году архитектор уже разработал «вариант для южных районов» (илл. 3), и именно эта модификация самого массового калмыковского проекта была осуществлена не только в южной Астрахани, но и в Пскове, Энгельсе, Павлове-на-Оке, Ленинске-Кузнецком. Не исключено, что изначально на рассмотрение руководителей Пскова были представлены оба варианта.

Иллюстрация 3. «Южный» вариант кинотеатра на 500 мест, 1936 год. Перспективный вид.

В «южном» варианте вместо высоких звездчатых башен, фланкирующих парадный вход, появился мощный входной портал. Калмыков полагал, что такие символические порталы ассоциируются с порталами эстрады или с экраном. Впрочем, реальный облик всех кинотеатров, построенных по «южному» варианту, был достаточно далек от авторского замысла: вместо воспаряющей к небесам триумфальной арки появилось нечто гораздо более приземистое. Даже утонченные граненые колонны, вынужденно появившиеся на главном фасаде, не уменьшают излишнюю тяжеловесность общих пропорций. Архитектура здания осталась торжественной, но возвышенная светлая праздничность эскизного проекта сменилась строгой лаконичностью, в большей степени присущей административному, нежели культурно-развлекательному зданию.

ТАЙНАЯ КОМНАТА И ФОЙЕ НАОБОРОТ

Во втором варианте «Пограничника» (илл. 4) мы видим не только узнаваемые черты сегодняшней «Победы», но и элементы, о существовании которых вряд ли знал хоть кто-либо из псковичей. И если сцену в торцевой части фойе, а также вторую открытую лестницу на второй этаж, возможно, помнят наиболее пожилые псковичи, то наличие некоего помещения (на данном чертеже оно расположено вверху) без единой двери, но с открывающимися в него проемами окон из кабинета директора, зрительного зала и уборной вызывает несказанное удивление. Каково назначение этой тайной комнаты и почему мы не находим ее следы в современной «Победе»?

Вы стоите на пороге разгадки одной из сокровенных тайн старейшего псковского кинотеатра. На цитируемом чертеже показан т. н. «второй свет» - верхний уровень внутреннего дворика, некогда существовавшего в довоенном «Пограничнике». Его мы видим еще на плане самого первого варианта, где он представляет собой некое подобие гигантской лоджии, внешняя сторона которой чисто символически обозначена ступенями. Калмыков задумал его как «фойе наоборот»: если обычное фойе представляет собой зал, в котором пришедшие в кинотеатр люди могут скоротать время до начала сеанса, то во внутренний дворик зрители выходили непосредственно из кинозала после завершения просмотра. Вспомните свои ощущения, когда вы после просмотра кинофильма выходите сразу из кинозала наружу, находясь еще под впечатлением от сюжета картины, от игры актеров, и с трудом возвращаетесь к повседневной реальности. А если на улице уже стемнело? А если дождь? На выходе из кинозала при этом поневоле возникает некий стихийный затор из людей, спешно извлекающих свои зонтики, вызывающих такси… Вот именно эти проблемы и решает открытое фойе, запроектированное Калмыковым.

Иллюстрация 4. Второй вариант кинотеатра «Пограничник» в Пскове, 1937 год. План 2-го этажа.

О том, что описываемый внутренний двор был предусмотрен проектом именно псковского «Пограничника», говорят архивные документы. Чертеж восточного фасада (илл. 5) весьма детально показывает нам, как должен был выглядеть вход во внутренний двор нашего кинотеатра. От внешнего пространства внутренний дворик отделяли только две граненые колонны, аналогичные колоннам главного входа. Некоторое представление о том, как, вероятно, выглядел внутренний дворик «Пограничника», дают нам старые фотографии кинотеатров Энгельса, где этот внутренний двор сохранился до наших дней, но в перестроенном виде, Павлова-на-Оке и (особенно) Элисты. В том, что такой дворик имелся у псковского кинотеатра, каждый может удостовериться, посмотрев аэрофотосъемку Пскова 1944 года на сайте warfly.ru. Отчетливо различимый «выгрыз» на восточной стороне здания - это не разрушения от бомбардировок, а именно внутренний двор. «Пограничник» навсегда утратил свою изюминку - внутренний двор - после войны. Первый этаж бывшего «летнего фойе» превратился в кассовый зал. Весь второй этаж, образовавшийся после разделения бывшего внутреннего двора междуэтажным перекрытием, заняли кабинеты областного управления кинофикации.

Иллюстрация 5. Второй вариант кинотеатра «Пограничник» в Пскове, 1937 год. Восточный фасад.

ЗАКРАШЕННОЕ СГРАФФИТО

Послевоенный проект восстановления кинотеатра московского института «Союзкинопроект» под руководством архитектора Николая Филасова предусматривал не только перепланировку и реконструкцию здания, но и полное изменение его архитектурного декора. На смену элементам позднего конструктивизма должен был победоносной поступью прийти сталинский ампир: пышность и торжественность архитектурного убранства как символ одержанной Великой Победы - таков был, судя по всему, замысел архитекторов.

Можно предположить, что именно в проекте 1945 года и в процессе последующего восстановительного ремонта, а фактически - реконструкции, 1946-47 годов были утрачены первоначальные авторские росписи внутренних стен, выполненные в технике сграффито. Они были одним из характерных элементов творческого стиля архитектора Калмыкова. Существует мизерная вероятность, что авторская роспись, хорошо различимая на старых фотографиях интерьеров нашего кинотеатра, хотя бы фрагментарно уцелела под поздними ремонтными окрасочными слоями.

Также авторы проекта 1945 года предполагали устроить в зрительном зале две ложи наподобие театральных. Они должны были располагаться в юго-западном и юго-восточном внутренних углах зрительного зала, примыкая к его задней стене и будучи приподняты над уровнем пола примерно на 3 метра.

Иллюстрация 6. Проект ремонта кинотеатра «Пограничник» в Пскове, 1946-47 год. Генплан.

И БЮСТ ВОЖДЯ НА ВХОДЕ

В 1946-47 годах чертежи на восстановление «Победы» уже выполняли в архитектурно-проектной мастерской управления главного архитектора Пскова. Алексей Ларкин, работавший тогда главным архитектором города и по совместительству руководивший упомянутой мастерской, внес некоторые изменения в архитектурную стилистику возрождаемого кинотеатра. Ларкин предусматривал восстановить большинство характерных архитектурных элементов калмыковского проекта, в т. ч. граненые колонны. Прорисовка интерьерного декора стала изящнее, тоньше и, как ни странно, более близкой (по крайней мере, не противоречащей) общему архитектурному решению здания. Единственным заметным отличием «ларкинского» проекта от первоначального калмыковского варианта был бюст вождя во входном вестибюле, прямо напротив главного входа в кинотеатр.

Интересное решение предложил Ларкин по благоустройству прилегающего участка. Вся территория в обычаях той эпохи была обнесена оградой, состоящей из железных решеток простого рисунка по кирпичным столбам, ее можно увидеть на фотографиях вплоть до середины 1960-х годов. Вдоль внутренней стороны ограды, за исключением северной границы, была запроектирована рядовая посадка лип, часть которых до сих пор сохранилась по ул. Кузнецкой. Небольшой парк, разбитый внутри этой ограды, был в дневное время доступен для всех граждан. Его южная окраина была отведена для размещения хозяйственной зоны кинотеатра. Остальная территория представляла собой партерный парк, предназначенный для свободного времяпровождения жителей - как в ожидании киносеанса, так и после него. На небольшую площадь, образовавшуюся между Пролетарским бульваром и главным фасадом «Победы», из парка можно было попасть, пройдя через ворота и спустившись по ступеням широкой лестницы: уровень тротуара находился намного ниже сегодняшних отметок, и лестница тогда состояла не из трех, а из 6-7 ступеней!

Во второй половине 1960-х годов «ларкинский» парк был практически уничтожен, когда сначала был построен кинотеатр «Хроника», побывавший потом «Пионером», а ныне именуемый «Смена», а затем южную часть отдали стадиону «Машиностроитель».

ФОТО: Александр АБАКУМОВ. Современный вид кинотеатра.

Все последующие ремонты, производившиеся на кинотеатре «Победа» в 1957, 1982, 1991, 2000-е годы, не предусматривали существенного изменения внешнего вида здания.

КСТАТИ

Изначально здание кинотетара было покрыто терразитовой (или каменной, как чаще говорят) штукатуркой – весьма модный во второй половине 1930-х годов способ наружной отделки. Наш кинотеатр и гостиница «Октябрьская», обрамляющие собой парадный въезд во Псков со стороны Ленинграда, были решены в едином стиле отделки фасадов, и бездумная утрата этого единства достойна сожаления. Теперь, когда мы всё больше и больше узнаём об истории создания и существования «Пограничника»-«Победы», нельзя не прийти к выводу, что это здание заслуживает качественного и всеобъемлющего реставрационного ремонта, который вернул бы нам его утраченную подлинную красоту.