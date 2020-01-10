В новый год без старых вещей

Новый год – дополнительный стимул начать «новую» жизнь. Можно заняться спортом, попробовать себя в новом хобби и даже сменить имидж.

А если вы из тех, кто в праздничные дни решил разобрать шкаф с одеждой и откопал там несколько десятков рубашек, кофточек и юбок, которые только место зря занимают, не спешите горячиться и выносить всё к ближайшему мусорному контейнеру. Кому-то ваши вещи могут быть действительно необходимы. А особо предприимчивые и денег могут выручить за ненужную одежду. Куда отнести вещи? Разберёмся по порядку.

ПОДЕЛИСЬ ОДЕЖДОЮ СВОЕЙ

Прежде чем что-либо предпринимать, оцените внешний вид ненужной одежды. Старомодную, рваную и застиранную до дыр лучше отложить в сторону (как с ней поступить – расскажем позднее). А вот молодежную и вполне опрятную можно отдать нуждающимся. Например, сотрудникам Псковского областного отделения Российского детского фонда. Они распределят вещевую помощь между семьями из разных уголков региона.

- Мы принимаем детские и подростковые (до 46 размера) вещи, обувь, детские книжки и игрушки. Важно, чтобы вещи были чистые, опрятные, без дыр, с работающими молниями. Очень важно, чтобы вещи были современные, молодёжные и их могли носить подростки. Кроме этого, в Детский фонд можно приносить постельное бельё, предметы быта, посуду, - поделилась заместитель председателя Псковского областного отделения Российского Детского фонда Юлия Колесова.

Региональное отделение Детского фонда работает практически со всей областью. За пару последних месяцев ушедшего года организация помогла семьям из Гдовского, Новосокольнического, Новоржевского, Себежского, Палкинского, Пыталовского, Невельского, Красногородского, Пустошкинского, Усвятского, Опочецкого, Плюсского, Куньинского, Пушкиногорского районов. В общей сложности 78 нуждающихся семей с детьми.

- У нас всегда дефицит одежды и обуви на мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Сейчас большой спрос на верхнюю одежду и зимнюю обувь, - добавила Юлия Колесова.

Ставшие маленькими кофты и блузки всегда можно отдать нуждающимся.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О помощи сотрудников фонда просят обычно лично. Звонят и приходят мамы из Пскова и области. Те, кто живут в отдалённых городах и сёлах, собранные вещи получают через центры социального обслуживания.

Одежду и другие вещи Псковский Детский фонд доставляет при помощи автомобильных волонтёров. Но помощников катастрофически не хватает. Поэтому благотворительная организация просит жителей областного центра по возможности помогать и отвозить готовые мешки с вещами в районы Псковской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 2А (здание городской налоговой службы), правое крыло, каб.14-15.

С понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, без обеда.

т. 8 (8112) 73 58-80

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ОДИНОКИХ МАМ

В Пскове сбором вещей для нуждающихся занимается ещё одна организация - служба помощи «Белый цветок», организованная при храме святого Василия Великого. На энтузиазме прихожан эта служба помощи действует уже 2,5 года. Здесь нет ограничений по размерам и возрасту, на который рассчитана одежда. Принимают всё.

- Вещи можно приносить любые, главное, чтобы чистые. Принимаем и посуду, и постельное, и продукты, и игрушки, и канцтовары. У нас больше 100 семей многодетных, мам одиноких. Мы возим вещи по области. Два-три раза в неделю по машине выезжаем в разные населенные пункты, - рассказала координатор службы помощи «Белый цветок» Галина Антонова.

За 2019 год, например, неравнодушные псковичи объехали 35 населенных пунктов нашей области, отвезли 96 машин одежды. Побывали, например, в Бежаницах, Красногородске, Локне, Дно, Пыталово, Порхове, Плюссе, Карамышево, Острове.

- Ездим везде, где удаётся договориться с помещением и собрать людей. В четверг раздаём одежду в Пскове. Приходят городские жители, - отметила Галина Антонова. - В деревнях у нас чаще всего открытая раздача. Приходят все, кому это нужно.

КСТАТИ

Служба помощи «Белый цветок» за свой счёт также организует питание для бездомных.

- Готовят наши подопечные многодетные семьи и одинокие мамы у себя дома. Потом отвозим в социальную гостиницу, чтобы горячей едой людей накормить. Там ночлег предусмотрен, а еда – нет, - посетовала координатор службы помощи.

С финансовой точки зрения такая помощь – трудная задачка. Финансирования не хватает, добавляет псковичка. Поэтому просит неравнодушных кроме вещей приносить и продукты для приготовления горячей пищи. Особенно нужны: тушенка, картофель, мясо, крупы, макароны, масло растительное, чай, сахар, мука.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 62. Вход со двора.

Принести вещи можно в субботу с 10.00 до 14.00, в четверг и понедельник с 18.00 до 20.00.

Обратиться за помощью можно в четверг с 18.00 до 20.00.

т. 8-911-365-15-35

СДАЙ ФУТБОЛКУ, СПАСИ ПЛАНЕТУ

Для неравнодушных к проблемам экологии горожан в Пскове есть ещё один вариант: магазин H&M длительное время проводит акцию по сбору и переработке ношенной одежды. Как отмечают представители компании, инициатива призвана уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду. Вместо того, чтобы выбрасывать ненужную одежду на свалку и загрязнять планету, достаточно отнести пакет на кассу магазина, отдать его консультантам, а взамен получить купон на скидку 15%.

Сотрудники рекомендуют приносить заполненные пакеты средних размеров, в которых должно быть более 3-х вещей.

Сдать можно одежду и текстиль любых фирм-производителей и в любом состоянии. Принимают почти всё от постельного белья, штор и носков без пары до кожаных курток, шапок и шарфов. Исключение составляют лишь обувь, детские игрушки и крупногабаритные изделия, например, ковры.

Торговые сети маркируют одежду из вторичного сырья.Фото: Светлана Пикалёва

Из магазина все эти вещи попадают в сортировочный цех. Одежду в хорошем состоянии направляют в секонд-хенд, а то, что непригодно для использования, перерабатывают в волокно. Из того, что некогда было юбками и брюками, делают изоляционные материалы для автомобилей, а также применяют в повторном производстве одежды.

Вещи, сделанные из переработанных тканей, можно найти в том же магазине H&M. О происхождении такой одежды свидетельствует ярко-зелёная бирка.

ОЧНИСЬ, КОММЕРЧЕСКАЯ ЖИЛКА

Если же в шкафу обнаружилась пара туфель известного бренда, которые надевались лишь раз, или шубка, которая стала мала, а отдавать просто так жалко, стоит задуматься о походе в комиссионный магазин. В нём одежду оценят и выставят на продажу. Затем за «хранение» вещей на магазинных прилавках и витринах с того, кто принёс товар, возьмут около 5% от общей суммы сданной одежды.

Когда вещам найдут нового хозяина, бывший владелец сможет получить 30% от продажи. Схема простая. Да и попробовать сдать можно практически всё, что угодно. Примут ли… вот вопрос. Охотнее всего берут вещи с 44 размера. Верхний порог размерной сетки не ограничен. Чем больше, тем лучше, говорят в комиссионном магазине. Стиль и эпоха одежды также не регламентируются. Но собираясь в комиссионку стоит учесть, что гораздо выше шансы продать современную вещь.

Надоевшую одежду и обувь можно сдать в комиссионный магазин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ещё одна тонкость: в большинстве комиссионок принимают только сезонную одежду. Например, сейчас большой спрос на куртки, пальто и другие вещи, которые хорошо сохраняют тепло. Так что желающим сдать футболки и летние сарафаны придётся дождаться своего часа.

КСТАТИ

Текстиль, старое постельное белье, одеяла, полотенца, также всегда необходимы в приютах для животных. Ненужные вещи можно привезти в приюты

Приют «Лесопилка»

ул. Новгородская, д. 7

+7 (911) 362-31-25

Зоозащитная организация «Шанс»

ул.Советской Армии, д. 56 Б

+7 (921) 211-03-03