Авиационные роты Пскова на фотографиях 1915 года

Днем, положившим начало развитию дальней авиации в России, называют 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» - легендарное детище ученого-авиаконструктора, одного из пионеров авиатроения Игоря Сикорского. Первые полеты бомбардировщика были совершены с авиационной базы, которая располагалась в годы Первой мировой войны в Пскове.

СПЛОШНОЙ ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

В 1915 году в связи с реорганизацией Северо-Западного фронта и созданием на его базе двух самостоятельных фронтов - Северного и Западного - тихий провинциальный город Псков стал не только местом расположения штаба Северного фронта, но и центром военно-административной активности. Если и до начала Первой мировой войны в городе постоянно располагались три пехотных полка, личный состав которых накладывал значительный отпечаток на повседневную жизнь горожан со своими парадами, смотрами и духовыми оркестрами, то с началом войны Псков превратился в один сплошной военный лагерь.

Участники спектакля, показанного во время празднования Рождества нижними чинами авиароты. Псков.

В самом городе располагались различные военные и интендантские ведомства, призывные пункты, проводящие мобилизационные работы, запасные военные команды и отряды ратников. Уже ко второму году войны в городе можно было встретить представителей практически всех родов войск. Так, например, казаков в городе было расквартировано так много, что возникла даже особая казачья благотворительная организация, занимавшаяся сбором средств в пользу фронтовиков и раненых. Однако для самих горожан наибольший интерес представляли расквартированные в городе авиационные части. Первая из них - это эскадра воздушных кораблей генерал-майора М. В. Шидловского.

Группа солдат и офицеров (в автомобилях) у прибывшего на станцию эшелона с имуществом авиароты. Псков.

ДИКОВИННОЕ ЧУДО В КРЕСТАХ

Видя неэффективность использования воздушных кораблей в войне, М. В. Шидловский предложил собрать их в одну эскадру по примеру эскадры морских кораблей. В результате доклада Шидловского последовал приказ об образовании эскадры из 10 боевых и 2 учебных воздушных кораблей «Илья Муромец». В декабре 1914 года Шидловский по приказу императора был призван на действительную военную службу с присвоением звания генерал-майора и назначен начальником эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Созданная специально для использования слабостей центральных держав в воздушном пространстве на Восточном фронте эскадра Шидловского стала уникальным подразделением.

М.В. Шидловский.

Первоначально она базировалась в польском местечке Яблонна. Однако в связи с вражеским наступлением ей пришлось перебраться сначала в город Лида, а затем в Псков. Уже 14 августа 1915 года шесть самолетов «Илья Муромец» прибыли своим ходом в Псков, затем прилетели и остальные самолеты. Местом размещения были избраны Кресты, территория, принадлежавшая Псковскому сельскохозяйственному училищу. Базируясь в Пскове, самолеты этой эскадры выполняли боевые вылеты, бомбили вражеские позиции и тылы противника. Появление самолетов и летчиков вызвало в городе небывалый ажиотаж, многие горожане хотели посмотреть на диковинное чудо техники.

Солдат и офицер авиароты у расходного бензинового погреба. Псков.

Для всех желающих, а особенно для учащейся молодежи, военное командование разрешало проводить экскурсии в расположение авиационных частей. Сами летчики пользовались особым почетом и вниманием жителей города.

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОКАРТОЧКИ

7-я авиационная рота Санкт-Петербургского военного округа, состоявшая при 12-й армии, фотокарточки которой размещены в статье, расположилась в Пскове с 1915 года. Личный состав авиаторов и мастерские находились в казармах Иркутского полка, ныне это здание магазина «Максимус».

Бойно-Родзевич С.А. в окружении лётчиков.

Командовал 7-й авиационной ротой известный военный летчик, капитан С. А. Бойно-Родзевич. Когда эскадра (до своего перевода в Тверь) находилась в Пскове, в сентябре 1915 года ее посетил командующий Северо-Западным фронтом генерал Куропаткин, а также миссия союзников. Среди посетителей была даже сама великая княгиня Мария Павловна в сопровождении двух врачей.

Вид части помещения склада авиароты; вверху - коробки аэропланов, внизу - фюзеляжи. Псков.

Если об эскадре тяжелых бомбардировщиков Шидловского мы знаем достаточно много, их боевой путь, ратные подвиги и судьбы некоторых авиаторов, то о второй авиационной части нам известно намного меньше. Зато в фондах Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГА КФФД СПб) сохранились очень интересные фотографии этой роты. На этих уникальных фотоснимках запечатлены летательные аппараты, офицеры и нижние чины авиационной роты, торжественная и повседневная жизнь ее членов, казармы и ремонтные мастерские.

Врач и группа летчиков авиационной роты укладывают поручика Гринёва, потерпевшего аварию на своём биплане, на носилки для переноса в санитарный автомобиль после оказания ему первой помощи на аэродроме.

Эти фотографии сами по себе являются ценнейшим материалом по изучению Первой мировой войны и русской авиации, делавшей еще только первые шаги по освоению неба в тяжелые годы Великой войны.

НАША СПРАВКА

Всего в русской армии было создано семь авиационных рот. 1-я авиационная рота – СПб. ВО. Санкт-Петербург. Северный фронт, 1915. С 1916 года рота, по некоторым данным, стала гвардейской. 2-я авиационная рота – Варшавский ВО. Варшава, 1914. Брянск, Западный фронт, 1915. 3-я авиационная рота – Киевский ВО. Киев, 1914, Юго-Западный фронт, 1915. 4-я авиационная рота – Виленский ВО. Лида, 1914. Винница, Витебск, Юго-Западный фронт, 1915. 5-я авиационная рота – Московский ВО. Бронницы (под Москвой), 1914. Смоленск, Западный фронт, 1915. 6-я авиационная рота – Одесский ВО. Одесса. Сформирована в Чите на основе 1-го авиационного отряда в 1914. По распоряжению военного командования перебазирована из Читы на Западный фронт в Одессу. 7-я авиационная рота – СПб. ВО. Псков, Северо-Западный фронт, 1915. Также за годы войны была сформирована Кавказская авиационная рота, Тбилиси, Южный фронт, 1916. Все семь авиационных рот действовали до конца Первой мировой войны, но в 1916 году они поменяли название и стали называться «авиационными парками».

Офицер роты за завтраком в собрании. 26 ноября 1915.

КСТАТИ

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