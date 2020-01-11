Лучше, чем в Венеции

В начале года принято подводить итоги минувших лет. Псковский архив поделится итогами, которые уже были некогда подведены. В 1864 году. О своей работе отчиталась Псковская городская больница: сколько пациентов прошло за год через нее, кого было больше - мужчин или женщин и детей, сколько дней они провели в стенах больницы. Тогда, кстати, городская больница называлась городовой. И это совсем не та городская больница, которую хорошо знают псковичи.

ЧЕМ БОЛЕЛИ ПСКОВИЧИ

Среди диагнозов, которые можно найти в документе: воспаление легких, болезни глаз, травмы и ушибы, огнестрельные ранения, тиф, чесотка, рак, обморожения и ожоги.

Уже по перечню заболеваний можно безошибочно сказать, что мужчины чаще становились пациентами врачей в Пскове в середине XIX века. На протяжении года в Псковской городской больнице лечилось 1867 больных. Из них 1610 выздоровели, а 119 человек умерло. На конец 1864 года осталось на больничной койке 138 человек. Общее число больных: 1493 мужчины, 357 женщин и 18 детей. Число дней, проведенных больными в городской больнице, - 51357.

ФОТО: pleskov60.ru. Дом Трубинских. 1973 год. Снимок Б.А. Постникова.

ХОЧЕШЬ В БОЛЬНИЦУ — ПЛАТИ РУБЛЬ

Интересна и история Псковской городовой больницы. Ее торжественное открытие состоялось 11 (24) апреля 1803 года. Однако история больницы началась намного раньше. В 1801 году по приказанию псковского губернатора Я. И. Ламздорфа под городовую больницу были приобретены два дома - каменный и деревянный - у вдовы поручика А. П. Вохиной. Дома располагались у Гремячих ворот на реке Пскове.

21 июня 1802 года император Александр I во время своего посещения Пскова осмотрел здание больницы и «благословил» ее открытие.

Отчёт Псковской городовой больницы за 1864 год. Копия из псковского архива.

13 апреля 1803 года Я. И. Ламздорф объявил Приказу общественного призрения примерное «Положение о порядке работы больницы». Больница была рассчитана на 35 коек: 25 мужских и 10 женских. Плата при поступлении составляла 1 рубль, а затем 5 рублей ежемесячно. Бесплатно лечились люди, не имеющие 50 рублей годового дохода. Штат больницы состоял из 18 человек: лекаря, его помощника, цирюльника, двух старших надзирателей и шести младших, трех надзирательниц, двух прачек, одной кухарки и смотрителя. Первым врачом больницы был штаб-лекарь Фон-дер-Беллен. 18 июля 1807 года новым смотрителем назначен коллежский секретарь Миллер. Позже больница была расширена и переделана так, что в ней помещалось 50 человек.

ПО ЦАРСКОМУ ВЕЛЕНИЮ

В конце 20-х годов XIX века Псковская городовая больница постепенно приходит в упадок. Прибывший в Псков 21 октября 1827 года Николай I лично осмотрел здания больницы и нашел их в неприглядном виде. Было приказано больницу срочно перевести в другое место. 15 апреля 1828 года Псковская городовая больница была временно размещена в доме купцов Трубинских.

1 июня 1829 года больница заняла здание бывшей межевой конторы, отремонтированное и увеличенное в длину двумя пристройками, там разместилось 147 кроватей. С этого времени в архивных документах очень часто она называлась Псковской городовой больницей на Николаевской высоте.

В сентябре 1830 года смотрителем в городовую больницу был назначен отставной капитан - лейтенант Н. Котельников. 11 ноября 1838 года на вакансию врача при заведениях Псковского приказа общественного призрения определен штаб-лекарь И. И. Куницкий. 1 марта 1852 года старшим врачом при заведениях Псковского приказа общественного призрения определен доктор медицины М. У. Ганеке. 27 июня 1862 года ординатором больницы был назначен доктор медицины К. А. Раух.

Штат больницы в 1864 году состоял из 56 человек: аптекаря, трех старших фельдшеров, пяти младших, старших надзирателей, письмоводителя, писца, кастелянши, трех священников (православный, римско-католический и лютеранский), 33 служителей, двух поваров и одного привратника.

Клятва доктора медицины К.А. Рауха при вступлении в должность ординатора Псковской городовой больницы. Август 1862 года. ГАПО. Ф. 117. Оп. 1. Д. 67. Л. 3.

На основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 года заведование лечебными заведениями перешло в ведение земских учреждений. В 1868 году городовая больница была передана в ведение Псковского губернского земства и переименована в Псковскую губернскую земскую больницу.

ЧТО ВАША ИТАЛИЯ

Новый статус потребовал увеличения затрат на содержание больницы. Быстро размер финансирования вырос с 15 до 275 тысяч рублей, а затраты на одного больного увеличились до 81 копейки в сутки.

«Губернская земская больница в городе Пскове в 10 раз лучше городской больницы в Венеции - этой бывшей могущественной повелительницы морей», - написал о положении дел в больнице в 1891 году врачебный инспектор Корнилий Раух, который сам раньше служил в этой больнице.

Еще он отметил, что «народ перестал бояться больницы и охотно идет туда лечиться». Возможно, потому что кормили неплохо: кислые щи и суп, пять раз в неделю мясо и два раза котлеты, каша. Иногда давали картофель, снетки, селедку, молоко, кисель и яйца.

История больницы того периода связана с именем первой в медицине губернии женщины-врача Марии Заливако. В 1881 году она окончила женские врачебные курсы в Санкт-Петербурге и на следующий год получила место ординатора в Псковской губернской больнице. Благодаря ей в 1895 году в больнице открылось родильное отделение. В 1911-1913 годах она была постоянным ассистентом будущего академика Николая Бурденко. В 1929 году Марии Теофиловне Заливако присвоили звание Героя Труда. Она заведовала хирургическим отделением губернской больницы. Участвовала в ликвидации холерных эпидемий на Псковщине. Была одним из инициаторов создания в городе Пскове «Школы ученых санитарок». В 1930 году вышла на пенсию, но продолжала работать. Похоронена на польской стороне Дмитриевского кладбища Пскова.

Проект летнего помещения для больных при Псковской городовой больнице с приложением общего плана месторасположения больницы. 1859 год. ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 576. Л. 195.

Редакция выражает признательность сотрудникам Государственного архива Псковской области за помощь в подготовке материала.

КСТАТИ

Комплекс земской больницы – это нынешняя Псковская областная клиническая больница, расположенная на Малясова, 2. Историю больницы в книге «Памятные даты из истории Псковской областной больницы» рассказал Алексей Лукин, который более 30 лет проработал в больнице травматологом-ортопедом и долгое время собирал информацию об истории старейшего лечебного учреждения области. Книгу «Памятные даты из истории Псковской областной больницы (1803-2003г.г.)» можно «полистать» на сайте.

КОНКРЕТНО

В псковском архиве хранятся копии документов, которые дают представление об истории городской больницы, из фондов «Канцелярия псковского губернатора», «Псковский приказ общественного призрения», «Псковская губернская врачебная управа» за 1801 – 1864 года: документы о покупке помещений и открытии Псковской городовой больницы, назначении должностных лиц, служебной деятельности и заслугах врачей, назначаемых на должности в псковскую больницу. «Примерное положение для устройства Псковской городовой больницы» 1803 г., годовые отчеты за 1861, 1864 годы дают сведения о структуре, состоянии, основных направлениях деятельности больницы и достижениях в медицинском обслуживании населения. В публикации использованы документы, подготовленные ведущим археографом отдела информации, публикации и научного использования документов ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» Е.Г. Перепелкиной. Копии документов можно увидеть на сайте псковского архива.

Свидетельство об определении К.А. Рауха ординатором в больницу Псковского приказа общественного призрения. 1 августа 1862 года.

СКАЗАНО

Сообщение Псковского приказа общественного призрения об открытии городовой больницы в г. Пскове. 15 апреля 1803 года.

11-е число сего м[еся]ца ознаменовано достопамятным для города событием, а именно: торжественным открытием городовой больницы, которая во время высочайшего через оный шествия Его Императорского Величества 21 июня прошедшего 1802 года удостоена была всемилостивейшего обозрения и благоволения. Воспоминание сего счастливейшего случая тем больше доставило украшение бывшему при том обряду, который состоял в следующем: по совершении в состоящей при больничном доме церкви Божественной литургии, которую собором отправлял Снетогорского монастыря архимандрит Афанасий, последовало шествие со Святым Крестом в самою больницу, где в присутствии г[осподи]на гражданского губернатора тайного советника и кавалера Якова Ивановича Ламздорфа, находящегося в городе генералитета* и прочих благородных гражданских и военных чинов, обоего пола особ и граждан, составлявших многочисленное собрание, отправлено молебствие с водоосвящением и принесением к Всевышнему подобающего прошения о продолжении всевожделеннейшего здравия и долгоденствия Его Императорского Величества и всей августейшей фамилии. При сем восхитительном для каждого действии учителем титулярным советником Петром Назаретским произнесена соответственная оному речь, заслужившая отличное благоволение начальства и всякого собрания.

<...>** к толь спасительному учреждению для сохранения многих людей, часто погибающих безвременно от неимения призрения, пристанища и покоя, сделано приличное приношение и особо помещиком корнетом Егором Семевским – 200 рублей, градским головою от лица общества – 250 рублей.

Приказ общественного призрения долгом поставляя известить как о самом происшествии, так и о знаках благотворительности, поспешествующей общественному благу***, что сия торжественная признательность возбудит ревность в доброхотных сынах отечества содействовать умножению его пользы и благоугождению священной воле всемилостивейшего Государя, поставляющего свое величие в благосостоянии своих подданных.

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 165. Л. 3 – 3 об. Копия. Рукопись

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* Далее приведенные их должности и Ф.И.О. зачеркнуты.

** Часть текста утрачена.

***Далее неразборчиво.

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 165. Л. 3 – 3 об.