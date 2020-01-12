2020-01-10T16:03:02+03:00
Общество

Носатые, крылатые и восьмилапые

Необычные питомцы в квартирах псковичей
Светлана ПИКАЛЁВА
Поделиться:
Здесь и далее фото из личного архива героев публикации. Вот такие необычные домашние питомцы живут в псковских квартирах.Здесь и далее фото из личного архива героев публикации. Вот такие необычные домашние питомцы живут в псковских квартирах.
Изменить размер текста:

Коты и собаки, рыбки и хомячки - привычные обитатели многоэтажек. Но некоторые жители Пскова вышли за рамки обыденного. «Комсомолка» пообщалась с владельцами необычных домашних питомцев.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА

В обычной псковской квартире живут супруги Павловы, Мария и Александр, их маленькая дочка и… курчавоволосый паук-птицеед.

Необычный питомец поселился в семье в январе 2018 года.

- Птицеед был моей мечтой с самого детства. Долго искала его по объявлениям в интернете. В Пскове не нашла, но в Санкт-Петербурге увидела объявление о продаже именно такого паука, о котором мечтала. Договорились с продавцом, и он через маршрутку мне его переслал.

Водителя маршрутки предупредили о необычном «грузе». По словам Павловых, он был удивлен, что таких питомцев держат.

- А я вообще странная с детства, очень любила змей и пауков. И до сих пор их люблю. В 5 лет даже на даче притащила маме ужа. Мне очень нравится их вид, и очень на самом деле интересно наблюдать за ними. Особенно за охотой.

Супругу идея покупки паука-птицееда понравилась. Муж рассудил, что паук легче в уходе, чем змея. Ведь Мария пыталась любимого и на змею уговорить.

Питомца Павловы кормят тараканами и сверчками. Живет птицеед в террариуме, в небольшом домике-тыкве. «Квартирка» необычному питомцу досталась в наследство от белочек дегу, которые раньше жили у Павловых.

Домик-тыква пауку достался в наследство от белок дегу.

Домик-тыква пауку достался в наследство от белок дегу.

Дочке, которой нет еще и года, супруги уже показали «паучка». Но, по словам молодой мамы, дочка пока не понимает, что он живой. Зато брат Марии живо интересуется пауком. Любопытствуют и другие гости семьи Павловых. А их в квартире дружелюбных хозяев бывает много.

- В руки брать паука пока не рискуем, чтобы не травмировать его. И ребенка в любой момент нужно на руки взять, а этого пока ссадишь обратно в его дом аккуратно, много времени надо. Он пока не очень большой по размеру, но особи его вида вырастают до 16 см с лапами. Кличку питомцу решили не давать, потому что не знаем, самец это или самка, - говорит Мария.

БАЛКОННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Завести необычного питомца Юлианна Голубева решила спонтанно. После смерти любимой собаки псковичка чувствовала сильную тоску, однако искать ей замену не хотелось.

- Мы пошли на выставку хорьков, и там вот случилась у меня любовь с Патриком (так звали первого питомца). Остальные тоже поддержали. Я надеялась, что хорьком мы ограничимся, но потом решили завести и второго ему для компании. Назвали Кузьмой. Однако Патрик чуть больше года назад умер от вируса, и теперь в нашей квартире только один хорек.

На улице такой питомец привлекает всеобщее внимание.

На улице такой питомец привлекает всеобщее внимание.

По словам Юлианны, необычный питомец - хищник, поэтому питается мясом, перепелиными яйцами и сухим кошачьим кормом (специальным, в составе которого только мясо). Круглый год Кузьма живет на утепленном балконе. Гулять питомца выпускают исключительно под присмотром.

- Пока никого нет дома, Кузьма ходит, кушает и спит на балконе. Там у него есть открытая клетка, гамаки, игрушки. Очень любит играть и делать заначки в ящики. Носит к себе в дом огурцы и помидоры, но не ест их. Кузьма - как маленький ребенок, очень быстро переутомляется от игр и впечатлений и тогда может заснуть прямо по пути в домик. А любимая игрушка - обычный пакет. Залезет внутрь и шуршит.

Хорьки как дети - могут заснуть прямо на ходу.

Хорьки как дети - могут заснуть прямо на ходу.

С хорьком, поделилась псковичка, можно гулять на шлейке, он очень любит бегать по снегу, пытается зарыться в него, но может на прогулке запутаться в кустах с поводком. И хотя такие домашние питомцы плохо видят и не чувствуют высоты, залезть могут в любое место, если захотят. Причем таким способом, что и не догадаться, как он это сделал, рассказала Юлия.

- По сравнению с кошками хорьки не грызут и не царапают обои, - отметила преимущества необычного питомца псковичка. - Но при этом на кличку бегут и дают себя гладить, как кошки.

ВОТ ТАК ПТИЧКА

Попугайчиками и канарейками в квартирах никого уже давно не удивишь. Однако некоторым из жителей Пскова приходятся по душе совсем другие пташки. Например, в квартире псковички Людмилы Степановой лет пять назад поселилась чайка с полутораметровым размахом крыльев.

- В конце мая мы с детьми прогуливались по набережной Великой возле Ольгинской часовни. Присели отдохнуть на скамеечке. Тут-то к нам и подскочили новые приятели моих девчонок с кричащим птенцом в руках. Стали рассказывать о том, что в траве на берегу заметили гнездо с птенцом и кошку, которая кралась к нему. Решили спасти. Кошку отогнали, а птенца зачем-то в руки взяли, - рассказала псковичка.

Пернатого малыша хотели вернуть назад, но его мама полетала над гнездом и, заметив человека поблизости, решила оставить птенца и скрылась. Бросить найденыша на произвол судьбы, по словам Людмилы, было жаль, и женщина забрала его к себе домой.

Кушать пушистый комочек просил постоянно.

Кушать пушистый комочек просил постоянно.

- В мои планы не входило растить дикую птицу. Поэтому решили отдать птенца в Эколого-биологический центр. Но там нам отказали, сославшись на то, что близится лето, дети разъезжаются, и ухаживать за новым обитателем будет некому, - поделилась Людмила. - Не стали брать птенца и в других зоозащитных организациях. В итоге Чита (так ее окрестили мои дочки) поселилась на нашем балконе.

Необычного питомца кормили вареным яйцом и салакой, которую покупали в ближайшем магазине. В начале лета вся семья с птенцом в коробке отправилась на загородный участок.

- К этому времени пушистый комочек уже стал превращаться в чайку-подростка. Появились перья. Чита ночевала сначала в доме вместе со всеми, а потом перебралась на улицу. Между кустов рядом с бассейном ей обустроили укрытие. Постепенно научилась летать. Могла кружить неподалеку от дачи, но если проголодается, всегда возвращалась. Так привыкла к нам, что летала за компанию к реке и купалась рядом. Но в руки при этом давалась неохотно.

Из крошки-птенчика в гордую птицу.

Из крошки-птенчика в гордую птицу.

Найденыш оказался птенцом серебристой чайки. Дочери Людмилы нашли информацию о питомце в специальном справочнике. А через пару месяцев на дачном участке Читу обнаружили сородичи.

- Две взрослые птицы появились на крыше нашего дома неожиданно. Наглые, с огромным размахом крыльев. Сначала наблюдали за нашей питомицей со стороны. А когда Чита проявила ответный интерес, птицы подрались. Понадобилась пара дней, чтобы они приняли нашу чайку в свою маленькую стаю. После этого Чита улетела с сородичами, а мои девчонки ужасно переживали за ее судьбу.

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

МАЛЕНЬКИЙ КРОВОПИЙЦА

Пересматривать по вечерам старые фильмы про вампиров и графа Дракулу и через пару дней обнаружить у себя на кухне летучую мышь. Такое необычное стечение обстоятельств произошло в жизни псковича Василия Дмитриева.

- История произошла полтора года назад в конце августа. В тот день я решил сделать котлетки на пару. Зашёл на кухню и отодвинул от стены мультиварку. Неожиданно для себя обнаружил на розетке висящую вниз головой летучую мышь, - рассказал пскович.

По его предположению, новый обитатель по ошибке мог попасть в квартиру через открытое окно, на котором не было сетки.

- Мне кажется, что на новом месте жительства мыши было очень комфортно. Во-первых, там очень тепло, а во-вторых, свет в тот угол, где она пряталась, практически не пробивался. Она, видимо чувствовала, что её там не слышно и не видно.

Незваная гостья, признаётся Василий, шипела как испуганный кот. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Незваная гостья, признаётся Василий, шипела как испуганный кот.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первая попытка выпустить «незваную гостью» не увенчалась успехом. Потому что окно было открыто не полностью, и мышь не смогла пролететь в щель. После первой «атаки» мышь забралась под раковину за тумбочку.

- В одну из ночей мышь летала кругами по кухне. Размах крыльев у неё оказался как две ладони взрослого человека. И поэтому никак не выгнать было, - поделился Василий Дмитриев. – К тому же она шипела как испуганный кот и издавала тонкий неприятный писк. Казалось, как будто ультразвук. И так продолжалось две недели.

Когда летучая мышь снова вылезла из своего укрытия, то хозяин квартиры решил заранее открыть окно нараспашку и выключить свет, чтоб на сей раз ночной жительнице точно ничего не мешало вылететь.

-Так как я не знал, когда она в следующий раз захочет вылезти из своего укрытия, но предпринял все возможные меры. К счастью, на сей раз мне удалось прогнать её. Однако я до сих пор не знаю, чем летучая мышь питалась в моей квартире всё это время. Может быть, комарами, которые также влетали на кухню в открытое окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Выявились финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019»
Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь
В Псковской областной библиотеке завершены основные строительные работы
Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал больше двух миллиардов за две недели
Псковские зоозащитники спасли мучившихся животных с контактной выставки
Улицу Юности в Пскове освободят от припаркованного транспорта
Трое псковских подростков окажутся на скамье подсудимых за убийство двух мужчин
Жители Псковской области смогут оформить региональную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ
Несовершеннолетний великолучанин угнал машину, решив «покататься»
Мокрый снег с дождем и ветер прогнозируют в Псковской области в выходные
Повышение квалификации пользуется спросом у псковичей старше 30 лет
4300 человек повысили свою квалификацию в Псковской области за 2019 год
Более полутора тысяч медиков Псковской области повысили квалификацию в 2019 году
Автобусы по улице Юности в Пскове поедут с 13 января
67 литров лосьона и 152 литра водки изъяли полицейские в псковском пивбаре
11 января в Великих Луках стартует Всероссийский турнир по самбо памяти Александра Матросова
Из-за воспламенившегося на кухне масла трое псковичей получили ожоги
Три машины перевернулись на трассе Остров – Вышгородок за сутки
Лесоперерабатывающее предприятие полного цикла запустят в Псковском районе в 2020 году
За минувший год более 300 детей-сирот из Псковской области обрели семьи
Тело пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина нашли в Ловати