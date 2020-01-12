Носатые, крылатые и восьмилапые

Коты и собаки, рыбки и хомячки - привычные обитатели многоэтажек. Но некоторые жители Пскова вышли за рамки обыденного. «Комсомолка» пообщалась с владельцами необычных домашних питомцев.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА

В обычной псковской квартире живут супруги Павловы, Мария и Александр, их маленькая дочка и… курчавоволосый паук-птицеед.

Необычный питомец поселился в семье в январе 2018 года.

- Птицеед был моей мечтой с самого детства. Долго искала его по объявлениям в интернете. В Пскове не нашла, но в Санкт-Петербурге увидела объявление о продаже именно такого паука, о котором мечтала. Договорились с продавцом, и он через маршрутку мне его переслал.

Водителя маршрутки предупредили о необычном «грузе». По словам Павловых, он был удивлен, что таких питомцев держат.

- А я вообще странная с детства, очень любила змей и пауков. И до сих пор их люблю. В 5 лет даже на даче притащила маме ужа. Мне очень нравится их вид, и очень на самом деле интересно наблюдать за ними. Особенно за охотой.

Супругу идея покупки паука-птицееда понравилась. Муж рассудил, что паук легче в уходе, чем змея. Ведь Мария пыталась любимого и на змею уговорить.

Питомца Павловы кормят тараканами и сверчками. Живет птицеед в террариуме, в небольшом домике-тыкве. «Квартирка» необычному питомцу досталась в наследство от белочек дегу, которые раньше жили у Павловых.

Домик-тыква пауку достался в наследство от белок дегу.

Дочке, которой нет еще и года, супруги уже показали «паучка». Но, по словам молодой мамы, дочка пока не понимает, что он живой. Зато брат Марии живо интересуется пауком. Любопытствуют и другие гости семьи Павловых. А их в квартире дружелюбных хозяев бывает много.

- В руки брать паука пока не рискуем, чтобы не травмировать его. И ребенка в любой момент нужно на руки взять, а этого пока ссадишь обратно в его дом аккуратно, много времени надо. Он пока не очень большой по размеру, но особи его вида вырастают до 16 см с лапами. Кличку питомцу решили не давать, потому что не знаем, самец это или самка, - говорит Мария.

БАЛКОННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Завести необычного питомца Юлианна Голубева решила спонтанно. После смерти любимой собаки псковичка чувствовала сильную тоску, однако искать ей замену не хотелось.

- Мы пошли на выставку хорьков, и там вот случилась у меня любовь с Патриком (так звали первого питомца). Остальные тоже поддержали. Я надеялась, что хорьком мы ограничимся, но потом решили завести и второго ему для компании. Назвали Кузьмой. Однако Патрик чуть больше года назад умер от вируса, и теперь в нашей квартире только один хорек.

На улице такой питомец привлекает всеобщее внимание.

По словам Юлианны, необычный питомец - хищник, поэтому питается мясом, перепелиными яйцами и сухим кошачьим кормом (специальным, в составе которого только мясо). Круглый год Кузьма живет на утепленном балконе. Гулять питомца выпускают исключительно под присмотром.

- Пока никого нет дома, Кузьма ходит, кушает и спит на балконе. Там у него есть открытая клетка, гамаки, игрушки. Очень любит играть и делать заначки в ящики. Носит к себе в дом огурцы и помидоры, но не ест их. Кузьма - как маленький ребенок, очень быстро переутомляется от игр и впечатлений и тогда может заснуть прямо по пути в домик. А любимая игрушка - обычный пакет. Залезет внутрь и шуршит.

Хорьки как дети - могут заснуть прямо на ходу.

С хорьком, поделилась псковичка, можно гулять на шлейке, он очень любит бегать по снегу, пытается зарыться в него, но может на прогулке запутаться в кустах с поводком. И хотя такие домашние питомцы плохо видят и не чувствуют высоты, залезть могут в любое место, если захотят. Причем таким способом, что и не догадаться, как он это сделал, рассказала Юлия.

- По сравнению с кошками хорьки не грызут и не царапают обои, - отметила преимущества необычного питомца псковичка. - Но при этом на кличку бегут и дают себя гладить, как кошки.

ВОТ ТАК ПТИЧКА

Попугайчиками и канарейками в квартирах никого уже давно не удивишь. Однако некоторым из жителей Пскова приходятся по душе совсем другие пташки. Например, в квартире псковички Людмилы Степановой лет пять назад поселилась чайка с полутораметровым размахом крыльев.

- В конце мая мы с детьми прогуливались по набережной Великой возле Ольгинской часовни. Присели отдохнуть на скамеечке. Тут-то к нам и подскочили новые приятели моих девчонок с кричащим птенцом в руках. Стали рассказывать о том, что в траве на берегу заметили гнездо с птенцом и кошку, которая кралась к нему. Решили спасти. Кошку отогнали, а птенца зачем-то в руки взяли, - рассказала псковичка.

Пернатого малыша хотели вернуть назад, но его мама полетала над гнездом и, заметив человека поблизости, решила оставить птенца и скрылась. Бросить найденыша на произвол судьбы, по словам Людмилы, было жаль, и женщина забрала его к себе домой.

Кушать пушистый комочек просил постоянно.

- В мои планы не входило растить дикую птицу. Поэтому решили отдать птенца в Эколого-биологический центр. Но там нам отказали, сославшись на то, что близится лето, дети разъезжаются, и ухаживать за новым обитателем будет некому, - поделилась Людмила. - Не стали брать птенца и в других зоозащитных организациях. В итоге Чита (так ее окрестили мои дочки) поселилась на нашем балконе.

Необычного питомца кормили вареным яйцом и салакой, которую покупали в ближайшем магазине. В начале лета вся семья с птенцом в коробке отправилась на загородный участок.

- К этому времени пушистый комочек уже стал превращаться в чайку-подростка. Появились перья. Чита ночевала сначала в доме вместе со всеми, а потом перебралась на улицу. Между кустов рядом с бассейном ей обустроили укрытие. Постепенно научилась летать. Могла кружить неподалеку от дачи, но если проголодается, всегда возвращалась. Так привыкла к нам, что летала за компанию к реке и купалась рядом. Но в руки при этом давалась неохотно.

Из крошки-птенчика в гордую птицу.

Найденыш оказался птенцом серебристой чайки. Дочери Людмилы нашли информацию о питомце в специальном справочнике. А через пару месяцев на дачном участке Читу обнаружили сородичи.

- Две взрослые птицы появились на крыше нашего дома неожиданно. Наглые, с огромным размахом крыльев. Сначала наблюдали за нашей питомицей со стороны. А когда Чита проявила ответный интерес, птицы подрались. Понадобилась пара дней, чтобы они приняли нашу чайку в свою маленькую стаю. После этого Чита улетела с сородичами, а мои девчонки ужасно переживали за ее судьбу.

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

МАЛЕНЬКИЙ КРОВОПИЙЦА

Пересматривать по вечерам старые фильмы про вампиров и графа Дракулу и через пару дней обнаружить у себя на кухне летучую мышь. Такое необычное стечение обстоятельств произошло в жизни псковича Василия Дмитриева.

- История произошла полтора года назад в конце августа. В тот день я решил сделать котлетки на пару. Зашёл на кухню и отодвинул от стены мультиварку. Неожиданно для себя обнаружил на розетке висящую вниз головой летучую мышь, - рассказал пскович.

По его предположению, новый обитатель по ошибке мог попасть в квартиру через открытое окно, на котором не было сетки.

- Мне кажется, что на новом месте жительства мыши было очень комфортно. Во-первых, там очень тепло, а во-вторых, свет в тот угол, где она пряталась, практически не пробивался. Она, видимо чувствовала, что её там не слышно и не видно.

Незваная гостья, признаётся Василий, шипела как испуганный кот.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первая попытка выпустить «незваную гостью» не увенчалась успехом. Потому что окно было открыто не полностью, и мышь не смогла пролететь в щель. После первой «атаки» мышь забралась под раковину за тумбочку.

- В одну из ночей мышь летала кругами по кухне. Размах крыльев у неё оказался как две ладони взрослого человека. И поэтому никак не выгнать было, - поделился Василий Дмитриев. – К тому же она шипела как испуганный кот и издавала тонкий неприятный писк. Казалось, как будто ультразвук. И так продолжалось две недели.

Когда летучая мышь снова вылезла из своего укрытия, то хозяин квартиры решил заранее открыть окно нараспашку и выключить свет, чтоб на сей раз ночной жительнице точно ничего не мешало вылететь.

-Так как я не знал, когда она в следующий раз захочет вылезти из своего укрытия, но предпринял все возможные меры. К счастью, на сей раз мне удалось прогнать её. Однако я до сих пор не знаю, чем летучая мышь питалась в моей квартире всё это время. Может быть, комарами, которые также влетали на кухню в открытое окно.