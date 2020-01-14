Псковский январь

Очень ждали псковичи снега и морозной погоды к Новому году. Но не случилось. А теперь уже, наверное, и не надо. Хотя… Крещение на носу, а как говорят народные приметы, его должны сопровождать крещенские морозы. В этом году, если верить российским метеослужбам и здравому смыслу, псковичам крещенские купания в проруби не светят.

Вплоть до 20-х чисел января нас ждут плюсовые температуры, затем небольшой минус, но без надежды на хотя бы легкий ледок на реках. Так что не будем печалиться о зиме и начинаем ждать весну. А в утешение «Комсомолка» из собственного архива сделала подборку фотографий Пскова в начале января за последние десять лет.

Давайте вспомним, какой была погода в первые две недели этого месяца. Все фото нашего фотографа Андрея Степанова.

2010 — ах ты, зимушка-зима...

2010 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2011 — никаких сюрпризов, всё как положено в январе.

2011 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2012 — классический январь со снегом и морозом.

2012 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2013 — настоящая рождественская сказка.

2013 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2014 — Новый год и Рождество с лужами и зелёной травой.

2014 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2015 — январь был больше похож на март. Город превратился в грязный каток.

2015 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2016 — снега не так много, но мороз кусачий.

2016 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2017 — дети радуются горкам, улицы замело снегом в середине января.

2017 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2018 — ни снега, ни льда.

2018 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2019 — в городе в начале января лежали кучи снега в человеческий рост.