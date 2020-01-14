2020-01-14T12:36:22+03:00
Общество

Псковский январь

Сколько было снега на улицах Пскова в первые недели Нового года за последние десять лет
Василиса АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
2020 год - то ли ноябрь, то ли апрель.2020 год - то ли ноябрь, то ли апрель.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Очень ждали псковичи снега и морозной погоды к Новому году. Но не случилось. А теперь уже, наверное, и не надо. Хотя… Крещение на носу, а как говорят народные приметы, его должны сопровождать крещенские морозы. В этом году, если верить российским метеослужбам и здравому смыслу, псковичам крещенские купания в проруби не светят.

Вплоть до 20-х чисел января нас ждут плюсовые температуры, затем небольшой минус, но без надежды на хотя бы легкий ледок на реках. Так что не будем печалиться о зиме и начинаем ждать весну. А в утешение «Комсомолка» из собственного архива сделала подборку фотографий Пскова в начале января за последние десять лет.

Давайте вспомним, какой была погода в первые две недели этого месяца. Все фото нашего фотографа Андрея Степанова.

2010 — ах ты, зимушка-зима...

2010 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2010 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2011 — никаких сюрпризов, всё как положено в январе.

2011 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2011 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2012 — классический январь со снегом и морозом.

2012 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2012 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2013 — настоящая рождественская сказка.

2013 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2013 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2014 — Новый год и Рождество с лужами и зелёной травой.

2014 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2014 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2015 — январь был больше похож на март. Город превратился в грязный каток.

2015 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2015 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2016 — снега не так много, но мороз кусачий.

2016 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2016 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2017 — дети радуются горкам, улицы замело снегом в середине января.

2017 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2017 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2018 — ни снега, ни льда.

2018 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2018 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2019 — в городе в начале января лежали кучи снега в человеческий рост.

2019 год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

2019 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты
На следующий Новый год в Пскове появится новая центральная елка
Псков значительно экономит на бесснежной зиме
50 тысяч человек посетили новогодние мероприятия в Пскове
Почти 19 тонн норвежской скумбрии не прошли ветконтроль в Псковской области
Псковская область перевыполнила план по жилищному строительству
Мужчина пытался ввезти в Псковскую область 20 предметов искусства
15 января закроется Самарский железнодорожный переезд в Великих Луках
Очевидец ДТП в Псковском районе умер в больнице
Пять новых площадок для сдачи ГТО откроют в Псковской области
Благотворительный фонд объявил срочный сбор средств для 3-летней великолучанки
В Псковской областной библиотеке проходит выставка лучших изданий 2019 года
У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния в электронном виде
«Лексус» сбил двух человек, кинувшихся на помощь к пострадавшим в ДТП у деревни Стяглы
Поиски 21-летней жительницы Острова прекращены
Три человека погибли в ДТП у деревни Стяглы Псковского района
За изготовление фиктивных бухгалтерских документов псковичке грозит до 6 лет тюрьмы
Чудское и Псковское озера планируют расчистить по нацпроекту «Экология»
15 и 16 февраля в Псковском драматическом театре состоится первая премьера года
21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники
Вице-губернатор Псковской области поручил регоператору вывезти накопившийся мусор
70 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова
Выявились финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019»