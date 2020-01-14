Псковский январь
Очень ждали псковичи снега и морозной погоды к Новому году. Но не случилось. А теперь уже, наверное, и не надо. Хотя… Крещение на носу, а как говорят народные приметы, его должны сопровождать крещенские морозы. В этом году, если верить российским метеослужбам и здравому смыслу, псковичам крещенские купания в проруби не светят.
Вплоть до 20-х чисел января нас ждут плюсовые температуры, затем небольшой минус, но без надежды на хотя бы легкий ледок на реках. Так что не будем печалиться о зиме и начинаем ждать весну. А в утешение «Комсомолка» из собственного архива сделала подборку фотографий Пскова в начале января за последние десять лет.
Давайте вспомним, какой была погода в первые две недели этого месяца. Все фото нашего фотографа Андрея Степанова.
2010 — ах ты, зимушка-зима...
2010 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2011 — никаких сюрпризов, всё как положено в январе.
2011 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2012 — классический январь со снегом и морозом.
2012 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2013 — настоящая рождественская сказка.
2013 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2014 — Новый год и Рождество с лужами и зелёной травой.
2014 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2015 — январь был больше похож на март. Город превратился в грязный каток.
2015 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2016 — снега не так много, но мороз кусачий.
2016 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2017 — дети радуются горкам, улицы замело снегом в середине января.
2017 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2018 — ни снега, ни льда.
2018 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
2019 — в городе в начале января лежали кучи снега в человеческий рост.
2019 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU