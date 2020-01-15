С блинком на голове и с попой в окошке гадали на Псковщине

Новогодние каникулы подошли к концу, и настало время вспоминать слова «календарь», «часы», «работа», «режим»… А когда-то на это время приходился самый разгар гуляний: начинались Святки, двенадцать праздничных дней «от звезды и до воды», от Рождества до Крещения. Наши предки строго-настрого запретили работать в эти дни и оставили нам множество идей для развлечений. Старший научный сотрудник Музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Евгения Листкова поделилась с псковичами секретами веселых Святок.

Не дашь яйца – сдохнет овца

Колядовать на Руси всегда начинали с Рождества. «Снежком сеем-посеваем с Рождеством вас поздравляем», - слышалось со всех дворов в предрождественский вечер. Большая шумная компания из парней и девчат с песней и добрыми пожеланиями отправлялась к односельчанам: желали счастья и урожая, мира и любви, благополучия и излишков в новом году. А за это колядовщикам давали угощенье.

Молодежь ждали с нетерпением: считалось, что если колядовщики пришли в дом, то в новом году будет достаток и счастье. Нерадивые и злобные хозяева встречались редко, но для них у озорных ребят находилось наказание: могли дверь подпереть или окна сажей замазать. А то добрую песню («Дай Бог тому, кто в этом дому») сменяли на корилку. Вот, к примеру, пасхальная песня-корилка из Локнянского района: «Не дашь яйца – сдохнет овца; не дашь второго – сдохнет корова; не дашь три – сдохнешь и ты». Так что добрым традициям славянского радушия и гостеприимства лучше было не прекословить.

О древних традициях знают и в современных городах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В это же время могли наведаться и вестославщики – те же колядовщики только со «звездами». На длинной палке закрепляли «звезду». Мастерили ее из того, что было: могли, к примеру, старое сито украсить тряпочками, лентами, иконкой и свечкой, а главное – колокольчиками. Ведь благую весть о рождении Иисуса Христа должны услышать все.

Часто колядовать ходили маленькие дети, ведь и Христос-младенец родился, и год новый, молодой скоро наступит. В некоторых избах старый год провожали сценкой: молодой разудалый парень в красной рубахе в 12 часов сталкивал старого деда со скамьи и занимал его место. Так новый год приходил на смену старому.

Чем страшнее, тем смешнее

На Святки гуляли долго, за двенадцать дней песни могли наскучить, поэтому молодежь наряжалась и разыгрывала сценки.

Горазды на выдумку были и псковичи. Старожил Палкинского района рассказывал такую забаву: двух больших мальцев наряжали волками в вывернутые шубы и маски. Затем связывали «попа к попе», а сверху сажали гармониста. Волки возили, а он на гармони играл.

Эти маски изготовили псковские студенты по собранным в деревнях сведениям.Фото: Елизавета Славятинская

Рядились чаще всего в животных: и в домашний скот, и в лесных обитателей. Перевоплощались в коров и зайцев, козочек и волков, медведей и птиц. Кто любил пощекотать односельчанам нервы, рядился в нечисть: в Бабу-ягу, кикимору, лешего. Любили на псковской земле привидений и чертей (тут не только пятак мастерили, но и что-то наподобие копытец делали). Наряды придумывали из чего есть: выворачивали шубы, мастерили маски из тряпок и коры, в ход шли рубахи, платки, а лицо вымазывали сажей. Главное – чтобы не узнали. Как говорили бабушки, чем страшнее, тем смешнее.

Иногда в гости мог наведаться доктор: ряженый медик лечил, хотят того хозяева или нет. Семейный уют мог нарушить цыганский табор, как вихрь влетевший с гармонью и плясками. А то и сам царь-батюшка мог заявиться на порог.

На рога творога, а на ушки ватрушки

На Псковщине часто колядовать ходили хозяева с «животными», например, с ряженой козочкой или медведем, которые веселили жильцов дома разными трюками. Девушка подходила к дому и запевала: «Я не сама к вам иду, я козу с собой веду». Козочка, то есть наряженная девушка, начинала красоваться перед обитателями дома, блеять, а потом внезапно падала. Оказывается, у миловидной козочки заболел живот.

- А чтобы коза встала, ей надо сала. Решето овса, а сверху колбаса. На рога творога, а на ушки ватрушки. Да на носок пирога кусок, - объясняла девушка.

Фольклорист Евгения Листкова показала псковичам, как нужно наряжаться и колядовать в Святки.Фото: Елизавета Славятинская

Хозяин дома выносил покушать, но колядовщики не унимались.

- А ты, хозяйка, глядь за икону – водки нет, дай-ка самогону, - задорно голосила гостья.

Кто и медведя брал с собой на коляду, медведя ученого, который «все может, говорить только не может». Зато косолапый с успехом мог пародировать жителей деревни и показывать забавные этюды: как горох воруют в соседнем огороде, как баба перед зеркалом наряжается, как девчонки поют, как девушки на работу идут (медленно и нехотя), а как с работы бегут. За такие номера медведю и его хозяину полагалась плата, ведь, как говорится, медведь не канарейка – не прокормишь за копейку.

Блинок в роток и к прохожим

От Рождества до Крещения исстари гадали. Чаще всего незамужние девушки хотели узнать, когда же ждать суженого. Обнимали, например, забор или набирали поленьев: если четное количество – ждать жениха в этом году, нечетное – так и останется в девках.

Можно было узнать и с какой стороны суженый явится. Для этого кидали сапоги через баню или через сарай и смотрели, куда носок глядит. (Желательно посильнее замахнуться, чтобы потом за обувью не пришлось лезть на крышу).

Откуда жениха ждать, могли подсказать и собаки. Но чтобы предсказание сработало верно, необходимо было выйти на «на кресточки» (на перекресток) с блином на голове, а откуда собаки воют, оттуда и любовь придет.

Блины - яство на каждом славянском празднике, а также поминальное блюдо, с которым можно гадать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чудодейственный блинок мог помочь узнать даже фамилию жениха. Яство девушка заворачивала в роток, выходила на улицу и спрашивала у прохожего (предварительно вытащив блин): «Как твое фамильо?».

В праздничные дни можно было разузнать о будущей семье, о благополучии в доме, о нраве свекрови. Полешко могло рассказать о богатстве супруга: если девушка вытягивала голое поленце – муж бедный будет, если сучков побольше – богатый. Ходили под окошко слушать: если о добром говорят, в семье мир и лад будет, если ругаются – свекровь сварливая попадется.

С петухом могли погадать не только девушки. В избе раскладывали предметы и продукты и приносили петуха. Если он выбирал хлеб, то ждать урожая хорошего, деньги – год будет денежный, золу – муж курить будет, воду – еще и выпивать. Могли и колечки разложить: чье колечко выберет гребешок, та и замуж первая выйдет. Предсказание можно было добыть и при помощи свечи и стакана: капали воск в воду и разгадывали значение фигурок.

Чтобы суженый-ряженый во сне пришел, в коробочку сажали таракана и на ночь помещали под подушку. Можно было выбрать и другой предмет – расческу или сковородник. Так жительница Псковской области рассказывала, что положила перед сном сковородник и увидела парня: светленького, с прутом. А у гадающей тогда жених был чернявый. А предсказание возьми и сбудься: вышла женщина замуж в соседнюю деревню, за светленького юношу. А под окном у него пруд был, может, он в детстве там и пас гусей с прутиком.

Может, и нам заглянуть в будущее по заветам предков?Фото: Андрей КОПАЛОВ

Парни, конечно, с иронией относились к гаданиям, но одно, наверняка, очень любили: когда девушки «пятую точку» в окно выставляли. Считалось, что если их голой рукой погладят, то жизнь ждет бедная, а если мохнатой – богатая. А парни, бывало, напугают девушек, чтобы они выбежали из риги (сарая), а сами тазы с водой расставят у двери: так девушки и бежали по морозу по воде.

Присматривали жениха и невесту

Новогодние гуляния – повод показать себя во всей красе. Парни надевали рубашки вышиванные, девчата – нарядные сарафаны да шубки. Пока резвились и отдыхали, молодежь присматривала себе пару. А проявить симпатию можно было в хороводных играх на выбор. Например, в Псковской области водили хоровод «с вьюном». Ведущий (девушка или парень) с песней ходил внутри круга и раздумывал, кому же «вьюн» положить на плечо.

- Со вьюном я хожу, с золотым я хожу,

Я не знаю, куда вьюн положить,

Я не знаю, куда вьюн положить.

Смелая девушка могла закончить свой ход поцелуем, прежде спев такие строки:

- Я ко молодцу, я ко молодцу,

Я ко молодцу иду, иду, иду.

Я ко молодцу иду, иду, иду.

Поцелую да, поцелую да,

Поцелую да и прочь пойду,

Поцелую да и прочь пойду.

К слову, хороводы были распространены на всех славянских праздниках. Считалось, что этим обрядом можно привлечь солнышко, чтобы оно скорее пришло и лучше прогрело землю.

Телегу на крышу затащить

От Старого Нового года до Крещения всегда хулиганили. Могли поленницу рассыпать и дровами тропинку к дому выложить, ворота снимали, белье на высокое дерево закидывали или трубу закрывали. Если сугробы высокие, то получалось и телегу на крышу закатить. А то окна сажей замазывали: хозяин просыпается, а на улице темным-темно.

За такие бесчинства никогда не наказывали, а больше хвастались: чьи хулиганы смекалистей оказались.

В Святки хулиганили и грешили, а на Крещение водичкой святой умывались, прощения просили и начинали добрый и счастливый новый год.

КСТАТИ

А кто же собирал с хозяев угощения и подарки? Не черти же рогатые да медведи мохнатые. В компании ряженых всегда был мехоноша – человек, который носил мешок и собирал в него дары. В мехоноши выбирали самого честного, чтобы не убежал с набранным добром и не надурил друзей. К вечеру молодежь приходила в съемную хату или в чье-нибудь жилище, делила угощенья и продолжала веселиться.

Много дней складывали полешко к полешку, а хулиганы возьмут и рассыпят.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ЕЩЕ

Три самых важных праздника начала года на Руси – Рождество, Новый год и Крещение. Новый год, или Василий Щедрый вечер раньше, как известно, праздновали после Рождества, когда заканчивался пост, поэтому в этот праздник (а сейчас это Старый Новый год – ночь с 12 на 13 января) накрывали очень богатый стол.

О значении этих праздников в Псковской области сохранилась песня.

Если решите пропеть, то в псковском варианте «коляда» звучит нараспев как «ко-ли-да».

Коляда, пошла по дорожке,

Коляда, нашла железячку.

Коляда, пошла во кузнечку,

Коляда, скует топорочек,

Коляда, сделает мосточек.

Коляда, по это мосту

Коляда, три брата шло:

Коляда, первый братец –

Коляда, Рождество Христово;

Коляда, второй братец –

Коляда, Василий Кисарийский;

Коляда, третий братец –

Коляда, Крещеньице Господне.

А кто такой коляда? Или что?

О происхождении этого слова ученые спорят до сих пор. Во всех славянских языках это слово имеет сходные значения: праздник Рождества или Нового года, хождение по домам с колядами, песнями, новогодний подарок.

Лингвисты Николай Шанский и Макс Фасмер, авторы этимологических словарей, считают, что слово «коляда» славяне заимствовали из латинского, где calendae обозначает «первый день месяца» (отсюда знакомое нам сейчас слово «календарь»). Русский историк Николай Костомаров связывал это слово со славянским «коло», что означало «круг». Две эти трактовки можно связать: начинается год, и календарь снова обновляет круг.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Самым опасным всегда считалось гадание с зеркалом. Издавна считалось, что с помощью зеркала можно общаться с потусторонним миром, приоткрыть завесу тайны мира загробного. Как рассказывали старожилы псковских деревень, бывало, что такие обряды заканчивались страшно. Вспоминают, как девушка пошла одна гадать в баню с зеркалом и свечой. Нужно было поставить предметы перед собой и попросить явиться суженого. Что происходило, когда гадающая осталась внутри одна, никто не знает, но на утро ее нашли без дыхания, рассказывали жители фольклористам.