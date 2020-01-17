Кадровый холдинг АНКОР — помощь в поиске квалифицированного персонала

Чтобы стать лидером на современном рынке, порой бывает недостаточно только делать ставку на развитие тактики ведения бизнеса и внимательно отслеживать новые тренды в сфере деятельности компании. Главный секрет успешного бизнеса — это команда профессионалов, надежных партнеров, готовых реализовывать любые идеи и не боящихся упорного труда во благо успешной деятельности компании.

Профессионализм персонала является опорой и потенциалом роста для любого бизнеса. По этой причине любой владелец компании ставит перед собой цель отыскать талантливых сотрудников с нестандартным мышлением, экспериментальным подходом к работе и с инициативными предложениями. Некоторые работодатели предпочитают нанимать неопытный персонал с целью его дальнейшего обучения «в стенах» компании. В данном случае сокращаются расходы на поиск специалистов, но увеличивается риск того, что дальнейшие вложения в обучение окажутся неоправданно высоки. Намного проще, эффективнее, выгоднее и надежнее будет обратиться к профессионалам в области HR — в кадровый холдинг АНКОР.

Два года назад издание «Ведомости» провело опрос российских предпринимателей. Главной целью анкетирования было определение важности кадровой политики для современного отечественного бизнеса. Около 76 % респондентов ответили, что задачей HR является обеспечение компаний персоналом определенного уровня квалификации. 27 % опрошенных заявили, что удачная кадровая политика должна увеличить производительность труда с наименьшими для этого финансовыми вложениями, а оставшиеся 18 % анкетируемых уверены, что HR призван обеспечивать стабильную занятость населения и предоставлять трудоспособному сектору рабочие места.

Наличие ценных кадров в виде высококвалифицированного персонала является конкурентоспособным преимуществом любой компании. Поэтому HR-агентства, оказывающие услуги по подбору персонала и при этом оценивающие их квалификацию, уровень знаний и эффективность работы, выступают главными козырями в борьбе за коммерческий успех. Самое известное и заслуживающее доверие HR-агентство — кадровый холдинг АНКОР.

Что такое кадровый холдинг АНКОР

АНКОР — кадровый холдинг, который на протяжении последних 30 лет активно занимается подбором персонала для компаний малого, среднего и большого бизнеса, ведущего различные виды деятельности. В России, Украине, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии открыто более четырех десятков представительств компании. Каждый филиал холдинга строго ориентируется на местный рынок. АНКОР рад предложить бизнесменам как кратковременное, так и постоянное сотрудничество. Холдинг помогает осуществить разовый набор сотрудников, а также оказывает комплексные услуги по постоянному снабжению компании заказчика ценными сотрудниками.

История холдинга АНКОР

Начиная с момента основания, АНКОР занимает лидерские позиции на кадровом рынке стран постсоветского пространства. В прошлом году выручка компании составила 14 миллиардов рублей. База постоянных клиентов насчитывает более полутора тысяч компаний.

Партнерство с международным холдингом Randstad предусматривает деление кадрового холдинга на 5 стратегических бизнес-единиц:

ANCOR Ukraine. Занимается обслуживанием украинских предприятий, относящихся к различным рыночным секторам. АНКОР в Украине представлен офисами в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

ANCOR Central Asia. Основное назначение – объединение структур, занимающихся деятельностью в азиатских государствах. Клиентами ANCOR Central Asia являются компании, работающие на территории Казахстана, а также Азербайджана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Монголии.

ANCOR FinTech. Объединяет в своем клиентском портфеле классических представителей финансового рынка, а также секторы IT, интернет, телекоммуникаций и автоматизации.

ANCOR Industry. Оказывает услуги компаниям, входящим в автомобильную, сельскохозяйственную и другие отрасли.

ANCOR Consumer Goods. Оказывает услуги компаниям, представляющим сферы ТНП (производство и реализация товаров народного потребления), медицины и фармации, розницы и гостеприимства.

Что предлагает кадровый холдинг АНКОР

Кадровый холдинг АНКОР предоставляет услуги как кандидатам, так и собственникам бизнеса.

АНКОР для соискателей

В поисках интересной работы с достойной оплатой труда можно провести не только недели и месяцы, но и годы, особенно если у соискателя нет ни опыта, ни связей для выгодного трудоустройства. Намного эффективнее будет доверить задачу по подбору вакансий специалистам кадрового холдинга. АНКОР сотрудничает с самыми надежными крупными компаниями, которые всегда находятся в поиске перспективных кандидатов на привлекательные по сфере деятельности и размеру оплаты должности. При помощи кадрового агентства соискателям удается не только устроиться на высокооплачиваемую работу, но и проявить на новом месте весь свой потенциал для дальнейшего успешного профессионального роста.

Каждый день специалистами кадрового холдинга трудоустраиваются более 40 претендентов, а база соискателей насчитывает свыше 5 млн кандидатов. Около 35 000 интервью всего лишь за день успевают провести специалисты холдинга.

АНКОР для бизнеса

Так как основной задачей кадрового холдинга АНКОР является обеспечение бизнеса оптимальным решением в области HR, то в перечень услуг агентства входят:

Аутсорсинг. Этот сервис окажется идеальным решением для малого и среднего бизнеса — компаний, которые не способны содержать целый штат сотрудников и стремятся сэкономить не на качестве, а на размере затрат на оплату труда наемных сотрудников. Чтобы не оборудовать офис рабочими местами, не оплачивать налоги за каждого сотрудника, не тратиться на ежемесячные выплаты заработной платы и не нести дополнительные финансовые потери на оплату отпусков и больничных, многие предприниматели выбирают для себя услугу аутсорсинга.

Рекрутмент. Если собственник бизнеса намерен взять в свой штат высококлассного специалиста, тогда кадровый холдинг АНКОР успешно решит эту задачу. Выгодное предложение о работе от клиента и эффективная мотивация специалиста позволят добиться наилучшего результата по найму ценного сотрудника в кратчайшие сроки и на самых выгодных для заказчика условиях.

Консалтинг (в области охраны труда и трудового права). Будет предоставлена юридическая помощь, также сотрудники холдинга дадут рекомендации по оптимизации отчислений и обеспечению достойных условий труда.

Обратившись в кадровый холдинг АНКОР, собственник бизнеса может рассчитывать не только на разовую услугу, но и на комплексное обслуживание. Каждому клиенту предоставляется индивидуальный подход с учетом особенностей компании, ее рода деятельности, количества наемных сотрудников, бюджета фирмы.