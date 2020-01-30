Псковичи собрали деньги на переезд страдающего пса к морю

Неравнодушные псковичи за сутки собрали средства на переезд пса Марвина из псковского приюта домой в Туапсе. У собаки с двойным именем Марвин-Белый очень непростая судьба: не один раз его предавали люди, он много скитался и страдал. Псковская организация «Зоозащита» попросила горожан помочь Марвину переехать из приюта «Лесопилка» домой, и рассказала трогательную историю.

НАШЛИ ЕЛЕ ЖИВЫМ

Несколько лет назад истощенное животное нашла девушка на обочине дороги.

- Очень худой и замерзший, состояние у него плачевное, еле ходит, - обратилась Ксения М. в зоозащиту.

Фото: "Зоозащита". Волонтеры начали трепетно выхаживать питомца.

Привезти в приют найденыша Ксения смогла только через несколько дней: пес был нелюдим, долго не доверял девушке. Как писали очевидцы, Белый бродил у трассы уже не первую неделю.

- Начался очень долгий путь адаптации. Белый прошел всё: и смертельную болезнь (он подхватил практически сразу энтерит, и вытаскивали его с того света невероятными усилиями), Белый очень долго не хотел доверять людям, проявлял агрессию, Белый плохо кушал и все время мерз, - рассказали в «Зоозащите».

Забота, внимание, любовь преобразили Беляша до неузнаваемости, добавляют волонтеры. Пес стал играть, улыбаться и невероятно похорошел.

БЕЛЫЙ НАШЕЛ ДОМ...

И после всех страданий милый пес обрел дом, его забрали в семью. Белый хорошо устроился в квартире новых хозяев, в его распоряжении был даже диван. Питомца назвали Марвином и полюбили невероятно: водили на дрессировку, гуляли по 6-8 часов в день, ухаживали.

Фото: "Зоозащита". Спустя год Белый расцвел.

- Когда мы встречали Марвина в городе с хозяйкой, это был шикарный джентльмен, гордый, стильный, влюбленный, - вспоминают счастливые дни из жизни Марвина зоозащитники.

…И СНОВА ПОТЕРЯЛ

Но потом распалась семья, хозяйка не смогла забрать питомца в другой город. Как рассказывают работники «Зоозащиты», бывший муж (он служит в армии) увез Марвина на территорию военной части, чтобы женщина не увезла его в другой город при переезде. Хозяин обещал ухаживать за собакой, но дальнейшие события показали, что Марвину было плохо с ним.

- Летом первый тревожный звоночек. Марвин убегает от пьянющего хозяина. Разговор хозяина и сотрудника приюта здесь нельзя даже выложить. Будет сплошное пи-пи-пи... И все с той, хозяйской, стороны. Марвин – пёс умный, сам приходит домой, - отмечают в «Зоозащите».

А спустя два месяца случилось неизбежное: Марвин, а теперь снова Белый, вернулся в приют. Хозяин попросил взять собаку на два дня, на время переезда, и не вернулся за любимцем.

Фото: "Зоозащита". Никто не думал, что счастливый пес снова окажется в приюте.

- Если описать, как мучился Белый первые недели 2-3, будет сценарий для самого сопливого фильма. Не ради хвастовства, а просто потому, что так было, напишу: были приложены титанические усилия для того, чтобы собака, прожившая несколько лет на диване, не сошла с ума в нашей будке. И долгие прогулки, и игрушки, и долгие беседы рядом с запрятавшимся в угол Белым, замена одной будки на другую, замена места этой будки… Он до сих пор плачет по вечерам. Как ребенок. Он совершенно точно понимает, что его предали... – рассказывают в «Зоозащите».

ПУТЬ НА БЕРЕГ ЧЕРНОГО МОРЯ

Когда о злоключениях Марвина узнала прежняя хозяйка Юлия - а она очень любила пса и просто не смогла забрать его от бывшего мужа - вытерев слезы, женщина решила действовать.

- Не важно, сколько усилий придется приложить с двух сторон, но он обязательно увидит Черное море. И пусть не пойдет в него плавать (Белый ужасно боится воды), но охранять пляжную сумку своей любимой хозяйки этим летом он будет обязательно, - подтвердили зоозащитники и объявили акцию «Марвин едет домой».

Фото: "Зоозащита". Довольная мордашка!

Чтобы Марвин переехал в свой постоянный дом в городе Туапсе, необходимо было собрать около 20 тысяч рублей. Было решено, что хозяйка прилетит в Псков и заберет питомца из приюта. Но как с немаленькой собакой преодолеть более 2 тысяч километров? В самолете Марвину предложили бы лететь в багажном отделении, что для чувствительного мальчика обернулось бы невероятным стрессом. Поэтому план скорректировали: на волонтерской машине хозяйку и Марвина совсем скоро отвезут в Санкт-Петербург, где они сядут на поезд и, наконец, уедут домой. Для переезда Марвина необходимо выкупить целое купе.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

34 224 рубля собрали псковичи всего лишь за сутки. Откликнулись 75 человек.

- Беленький, плачу... – писали в комментариях люди.

Уже через неделю Марвин и Юлия увидятся после долгой разлуки и больше не расстанутся. 5 февраля хозяйка приедет за Белым-Марвином в Псков, и они отправятся домой.