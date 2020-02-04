Чаще мойте руки и носите маску

Так ли страшен черт, как его малюют, или коронавирус - очередная страшилка?

Грозит ли эпидемия нашей области, спросила редакция у главврача Псковской городской поликлиники, руководителя Центра «Спид» и главы регионального управления Роспотребнадзора.

Ведома зверушка

- Никаких поводов для паники нет. В принципе, коронавирус - это такая же респираторная инфекция, как и те, с которыми мы сталкивались неоднократно, - объясняет глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Да, число заболевших уже приближается к 20 тысячам и есть смертельные случаи, но насколько велика доля смертей от коронавируса? Чуть больше двух процентов, и это в редких случаях осложнения пневмонией. Смертность от коронавируса, по замечанию Александра Нестерука, на порядок меньше, чем, к примеру, от гриппа в прошлом «благополучном» году в Китае.

Так что «коронованный» вирус весьма прост, и к встрече с ним псковские врачи готовы вполне.

«С китайцами общались?»

- Даже если будет завоз коронавируса, ничего особенного в этом нет. Такие ситуации были и будут. Вирус эволюционирует, и ситуации повторяются, - успокаивает главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. - Наши сотрудники ежегодно отрабатывают случаи ввоза подобной инфекции. Мы в абсолютной уверенности, что профессионально отреагируем на такой вызов.

Более того, в Псковской области есть все лекарства от этой устрашающей болячки - «Ингавирин» и «Калетра». Медики постоянно работают с этими лекарствами, хорошо знают дозировки, и запаса препаратов хватит на случай, не дай бог, эпидемии.

Симптомы коронавируса немногим отличаются от признаков ОРЗ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По симптомам коронавирус напоминает типичное ОРЗ, поэтому в арсенале терапевта появился новый вопрос: взаимодействовали ли вы с китайцами (может, были на экскурсии или выезжали куда-нибудь)?

Кстати, есть ли в Пскове китайцы? Больных нет, уверяют в Роспотребнадзоре, только здоровые. С начала января граждане Китая через Псковскую область в Россию не въезжали. Однако китайские студенты побывали дома на новогодних каникулах. Последний из шести студентов вернулся в Псков 13 января, обследования показали, что учащиеся здоровы.

Прививка, маска и чистые руки

- Нельзя говорить, что прививка от гриппа защищает от коронавируса, но привитый человек всегда имеет меньше шансов заболеть, у него более крепкий иммунитет, - намекают псковские врачи. - Вакцинация - это не для медиков показатель, а защита населения.

Врачи уверяют, что меры профилактики коронавируса совпадают со всеми известными «заповедями» терапевта. В этом году грипп еще не пришел в Псковскую область, ОРЗ тоже не свирепствует. Но синоптики поговаривают, что похолодание все-таки придет, так что самое время закрепить пройденное и повторить меры профилактики при простуде и гриппе.

1. Маска - это единственное надежное средство, которое позволяет защитить дыхательные органы. Маски надо носить обязательно, но делать это нужно правильно, наставляет Александр Нестерук.

Самая качественная маска служит только 6 часов, а простая - всего 2 часа. Снимать ее нужно за завязки, чтобы не собрать все микробы руками. Носить ее стоит на работе и в общественном транспорте, но не на улице, где полезнее будет подышать свежим воздухом.

2. Чистые руки - залог здоровья. Нужно помнить, что нас повсюду окружают микробы - на поручнях, на купюрах, на ручке двери. Также не забывайте протирать телефон и клавиатуру, где тоже задерживаются эти вредители.

3. Кашлять и чихать нужно культурно, то есть прикрывать рот рукой, чтобы не распространить инфекцию.

4. Одноразовый носовой платок и бумажные полотенца - гарантия того, что вы не запустите круговорот инфекции.

5. Очевидно, что человеку нельзя переохлаждаться или перегреваться и просто необходимо высыпаться.

6. А вот лекарствами увлекаться не стоит. Противовирусные препараты действуют направленно против конкретного штамма вируса, и назначает их врач. Иммуномодуляторы - и вовсе сомнительное лекарство, медициной доказана реальная польза немногих препаратов. Так что лучше не приучать организм к постоянной помощи извне.

Пейте, дети, молоко

- Если я заболею ОРЗ, для меня это будет поражением, - поделилась руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева.

Псковские врачи не помнят, когда в последний раз лечились от простуды и гриппа, ведь они «привиты от всего» и «моют руки до шизофрении». Если и случается напасть, правила просты: постельный режим, обильное питье, проветривание и гигиена.

- Нам болеть нельзя, нам надо лечить других, - отмечает Ирина Сивачева и вспоминает только одно лекарство, которое с удовольствием приняла бы и сейчас, - теплое молоко с медом и маслом, как в детстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фото: "ВКонтакте".

Иногда, чтобы было не страшно, страшное представляют смешным. Наш народ всегда славился оптимизмом и здоровым чувством юмора, поэтому пока эксперты, ученые, медики всеми силами стремятся предотвратить всемирную эпидемию коронавируса, пользователи соцсетей и телеграм-каналов создают смешные мемы на тему новой инфекции.