Ефрейтор Баранова из Новосокольников

Для жителей Новосокольников ветеран Великой Отечественной войны, учитель с более чем 40-летним стажем Мария Алексеевна Орехова - личность легендарная. Ее боевые и трудовые заслуги достойны памяти всех жителей Псковской области. Почему жители Новосокольников до сих пор помнят свою землячку Марию Орехову, изданию рассказал ветеран труда, бывший коллега Марии Алексеевны Петр Воронцов.

Просто санитарка

«В боях с немецкими захватчиками за высоту 184.2 Невельского района Калининской области 24 октября 43 года товарищ Баранова будучи санитаркой в первых рядах подразделений ворвалась в траншеи противника и под сильным артиллерийско-минометным огнем оказала медпомощь и вынесла с их личным оружием 16 человек рядового, сержантского и офицерского состава. В момент контратак противника с автоматом в руках вместе с бойцами отражала контратаки противника.

Достойна правительственной награды медали «За отвагу». 31 октября 1943 года. Командир 4 отдельного строевого батальона майор Семенов», - говорят скупые строчки наградного листа о подвиге девушки под деревней Сереброво.

Ефрейтору Барановой в то время всего 19! В Красной армии она год с небольшим. Едва дождавшись совершеннолетия, комсомолка Мария Баранова подала заявление о вступлении в ряды Красной армии и направлении ее на передовую. 18 июля 1943 года добровольца Марию зачислили санитаркой санитарного взвода, четвертого отделения строевого батальона 31-й Невельской стрелковой бригады, а через некоторое время присвоили воинское звание - ефрейтор.

Награда не по заслугам

24 октября 1943 года ефрейтор Баранова совершила свой подвиг, и примерно в это же время вместе с подругой ее захватили в плен немцы. Девушек пытали, а после на ночь заперли в сарай. Воспользовавшись беспечностью немцев, этой же ночью они смогли сбежать и явиться в расположение наших войск.

Для красноармейца попасть в плен во время войны считалось самым страшным позором. Их называли предателями. Сбежавших от противника девушек допросили работники НКВД, а 27 октября 1943 года обеих уволили из рядов Красной армии. Вместо высшей награды для рядового состава медали «За отвагу» за свой бесстрашный подвиг Мария Баранова получила медаль «За боевые заслуги». Увольнение из рядов Красной армии для Марии Алексеевны стало тяжким бременем, воспоминания о котором она несла в своей душе всю дальнейшую жизнь.

Педагогические будни

29 января 1944 года наши войска смяли сопротивление противника и полностью освободили город Новосокольники от немецко-фашистских захватчиков. К тому времени Мария окончила педагогические курсы и стала трудиться учительницей начальных классов в Покровской, а затем в Мелиховской начальной школе. По соседству в Токаревской школе директором школы работал демобилизованный из рядов армии по окончании войны старший лейтенант в отставке бывший летчик Алексей Орехов. Молодые люди познакомились, расписались и начали совместную жизнь. Мария Алексеевна поступила в Великолукский государственный учительский институт, а затем продолжила учебу в Великолукском педагогическом институте на литературном факультете.

С 1958 года и до выхода на пенсию в 1986 году Мария Алексеевна Орехова работала учительницей начальных классов, а затем преподавателем русского языка и литературы в средней школе № 72 Управления Октябрьской железной дороги в Новосокольниках.

Ученики, которые уже сами вырастили детей и внуков, до сих пор помнят свою любимую учительницу.

Только примером и любовью

- Мария Алексеевна не любила праздный образ жизни. Трудяга, она была правдолюбом, жила очень просто, по совести, и нас учила этому. Учитель с большой буквы. Она всегда являлась и до сих пор является примером во всем, - говорят о ней выпускницы школы Александра Фомичева и Людмила Вуколова.

- Мария Алексеевна была нашим классным руководителем. Первую экскурсионную поездку мы совершили в Пушкинские Горы. Перед поездкой она рассказала о Пушкине, его жизни в Михайловском и его друзьях. И это было только началом наших путешествий, - вспоминает о Марии Алексеевне ее ученица Людмила Иванова. - Потом ездили в Остров, на родину Героя Советского Союза Клавы Назаровой. Встречались с ее старенькой мамой. Когда подросли, ездили на экскурсии по городам-героям. Побывали в Ленинграде, Волгограде, Бресте, Москве. Деньги на эти поездки зарабатывали сами: собирали металлолом, макулатуру. Зимой заготавливали веточный корм для скота. Осенью ездили в хозяйства, копали картофель. Классный руководитель работала наравне с нами. Все годы мы вели дневник походов, летопись жизни класса, куда помещали лучшие сочинения, собственные стихи, фотографии, рисунки.

В память о героях

Вместе с классным руководителем ребята вели военно-патриотическую работу: переписывались с сестрой пионера-героя Марата Казея, участвовали во Всесоюзном движении «Красных следопытов».

Не только уроки, но и литературный клуб «Современник», литературно-поэтические вечера, спектакли по произведениям, факультатив, где рассуждали о чести и достоинстве, о религии, о нравственности, прививали любовь к литературе.

- Уже в школьные годы мы уяснили, что любую работу надо выполнять хорошо и получать от этого удовольствие. Благодаря Марии Алексеевне мы научились ценить наш родной русский язык, гордиться его неповторимостью, - отмечает Людмила Иванова.

«Будешь летчиком»

- Я рос подвижным мальчиком и однажды во время объяснения учительницей нового материала нечаянно задел и уронил книгу на пол, - рассказывает Евгений Покрамович. - Не отвлекаясь от объяснения, Мария Алексеевна ненароком заметила: «Будешь летчиком!». Прошли годы. Евгений Покрамович окончил высшее авиационное военное училище, стал офицером, нес службу в авиации в Советском Союзе, в Афганистане. При выходе в отставку летал на гражданских самолетах. До сих пор он помнит предсказание Марии Алексеевны.

Вторая жизнь

На пенсии любимым местом для Марии Алексеевны стала дача.

- «Дача - это вторая жизнь», говорила она, - вспоминает Петр Воронцов.

Грядки на даче у нее всегда были ровные, как по линейке. Она говорила, что так аккуратно делал ее муж и она продолжает традицию. Мария Алексеевна всегда с уважением и благодарностью вспоминала его. Благодарила за красивый уютный дачный домик, оставленный в наследство.

Фото: Петр Воронцов. Наградной лист Марии Барановой (Ореховой).

Увлекалась ветеран войны лыжными прогулками, пекла отменные пироги. Вместе с мужем педагог вырастила четверых детей: два сына и две дочери. Память о бабушке несут четыре внука и две внучки. Умерла Мария Алексеевна Орехова 5 апреля 2007 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жительница Новосокольнического района Татьяна Пименова:

- Склоняю голову перед ее скромностью, бесстрашием, великодушием! Мы воспитывались учительницей-легендой, героиней нашего города! Говорят, человек живет до тех пор, пока жива память о нем. Мария Алексеевна обеспечила себе вечную светлую память. Она не имела звания почетного гражданина нашего города, но, несомненно, была им!