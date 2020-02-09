Пловцы из Пскова взяли «серебро» на чемпионате мира по зимнему плаванию

Уроженцы Пскова, пловцы Марк и Артур Мордовцевы, заняли второе место на чемпионате мира по зимнему плаванию, который проходил с 3 по 9 февраля в городе Бледе в Словении. Также Марк Мордовцев взял «бронзу» в 25-метровке. «Комсомолка» разузнала у спортсменов об их экстремальном увлечении.

Чуть больше одной секунды уступили ребята команде из Финляндии.

- Второе место мы заняли в эстафете 4×25 метров брассом. В нашей команде было четыре человека: кроме нас с братом, Егор Рубцов из Москвы и Алина Трифонова из Петрозаводска. Наш результат – 1 минута 5 секунд 27 сотых. 1-е место заняли финны с результатом 1.03.97. Проиграли им всего секунду, - делится Артур Мордовцев.

Фото: Артур Мордовцев. В эстафете четверка с псковскими пловцами уступила всего лишь секунду.

На соревнования ребята никогда не забывают брать с собой псковский флаг.

Марк и Артур Мордовцевы родились в Пскове и тренировались в спортивной школе «Барс». У пловцов спортивная семья: родители – профессиональные спортсмены. В семье шестеро детей: 3 брата и 3 сестры, и все они связали свою жизнь с этой деятельностью.

Артур окончил академию физической культуры и спорта в Великих Луках (ВЛГАФК), Марк – университет имени Лесгафта в Петербурге. Братья стали Мастерами спорта по плаванию, тренируют детей в Петербурге и, когда позволяет время, участвуют в соревнованиях.

- Не всегда есть возможность выезжать на соревнования в связи с работой: детей тоже нужно кому-то тренировать, - подмечает Артур. - Через две недели будем выступать дома, в Санкт-Петербурге, на «Кубке большой Невы».

Зато когда удается вырваться на соревнования, ученики и их родители держат за любимого тренера кулачки.

- Артур Георгиевич, 7 "В" с вами! - подбадривают спортсмена в соцсетях.

Фото: Артур Мордовцев. Артур Мордовцев на словенском водопаде 4 февраля.

Зимним плаванием братья занимаются 3 года.

- Хотелось новых ощущений, так как очень люблю воду. Решил попробовать экстремально низкие температуры, от которых поймал эйфорию и заряд положительных эмоций. Только потом узнали о том, что еще и спорт такой есть. Так все и закрутилось, - делится Артур Мордовцев.

Марк на прошедшем чемпионате в Словении занял 3 место на дистанции 25 метров с результатом 15.02. К слову, спортсмен не только практикует моржевание, но и пишет магистерскую диссертацию в университете на тему зимнего плавания.

Фото: Марк Мордовцев. Кому лыжи, а кому плавки...

- На тот момент мне показалось, что я больше никогда в холодную воду не полезу, - вспоминает Марк свое знакомство с ледяным водоемом, - но через некоторое время адреналин нахлынул, стало тепло, и как-то даже понравилось. Теперь вода постоянно притягивает, хочется снова и снова это чувствовать. Приятно так: приходишь после работы со своими проблемами, заморочками… Окунулся, и сразу настроение поднимается: уже никаких не проблем нет, - рассказывает Марк.

КСТАТИ

В ближайшую поездку в Псков ребята планируют искупаться у Мирожского монастыря.

- Будем в Пскове, можно будет окунуться в нашей Великой реке, - заканчивает Артур Мордовцев.

Заметим, что зимнее плавание не единственное интересное увлечение ребят. Время от времени они приезжают в Псков на необычную рыбалку и находят в реках разные вещицы.

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