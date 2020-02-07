Группа BrainStorm рассказала, почему Псков – это Токио

Интеллигенты из Прибалтики с тонким чувством юмора, любители авантюр, начинающихся словами «А давай…», и кумиры людей из разных уголков земного шара впервые за 30-летнюю историю группы дадут концерт в Пскове. «Сейчас дело в шляпе, и мы едем к вам», - говорят ребята. В преддверии этого события «Комсомолка» по скайпу пообщалась с музыкантами.

Лучший юмор в мире в Одессе и… Пскове

– Почему латвийская группа BrainStorm, 15 лет выступая в России, побывав в Мурманске, Красноярске и Сочи, до сих пор не приезжала в Псков?

Марис Михельсонс (клавишные): Я название города Псков часто вижу на указателе, когда еду куда-то из Риги. Обычно я выезжаю в сторону своей деревни, и на знаке написано сначала «Псков 250», потом все меньше и меньше... а затем я сворачиваю.

Ренарс Кауперс (солист): В принципе, Марис едет в Псков каждый третий день, но не доезжает. И мы это хотим исправить. Нам просто надо было созреть, подготовиться.

Марис: Мы сочиняли песни: копили их все 30 лет.

Каспарс Рога (барабанщик): Сейчас дело в шляпе, и мы едем к вам.

– У вас отличное чувство юмора. Быть может, в этом кроется секрет долголетия группы?

Ренарс: Нет, чувство юмора – точно нет. Во-первых, мы и не понимаем, что это такое, у нас его нет. Как раз хотим поучиться у вас…

Марис: Мы поэтому и едем в Псков. Во всем мире Одесса и Псков, как у нас в Латвии говорят, по юмору – это очень-очень…

Ренарс (показывает рукой высокую планку): это прям Токио.

Фото: BrainStorm "ВКонтакте". Звезды мирового уровня ближе, чем вы думаете.

– Во время тура у вас бывает время, чтобы посмотреть города? Успеете познакомиться с Псковом?

Марис: Конечно, если есть время и если позволяет график, мы всегда выходим из гостиницы, гуляем. Обычно доходим до реки (если в городе есть река) и смотрим достопримечательности: памятники, исторический центр, заходим в парки.

Янис Юбалтс (гитарист) (смеется): Эрмитаж же у вас в Пскове? Тоже сходим.

– Вы раньше рассказывали, что здорово веселились после концертов, нам можно ждать от вас каких-нибудь сюрпризов?

Ренарс: После предыдущей субботы, я не сомневаюсь, что в этих ребятах еще есть порох (смеются), так что он может выстрелить и в Пскове. Будьте готовы!

«У нас барабанщик идет в открытое плавание!»

– В прошлом году группа BrainStorm отпраздновала юбилей – 30 лет. Поздравляю и снимаю шляпу. Что позволило группе сохранить первоначальный состав, в чем ваш секрет? Опыт других музыкальных коллективов показывает другое: состав постоянно меняется, а потом солист и вовсе уходит в отдельное плавание.

Марис: Наверное, на этот вопрос легче ответить тем коллективам, которые как раз составы меняют, а нам-то что? Мы неоригинальны в этом плане, неинтересны. Мы держимся и даже не представляем, как это – кого-то менять. Те, кто собрался изначально, продолжают свое дело. Кажется, это логично.

Янис: Вы заметили, что часто солисты уходят в плавание. Наш тоже иногда уходит, но всегда возвращается.

Фото: Алексей Махов. Ребята нежно взрывают многотысячные залы.

Марис: А Каспарс бы с удовольствием в реальное плавание пошел.

Каспарс: Да, это так. У меня впереди кругосветка под парусом.

Ренарс: Так что у нас очень интересно: барабанщик идет в открытое плавание. Неоригинальны? Нет, очень оригинальны.

– Что вас все-таки заставляет возвращаться из плаваний реальных и музыкальных?

Ренарс: У ребят приятные духи всегда…

Марис: А Ренарс булочки приносит. Это очень притягивает, да? Кстати, где они? Притягивают интересные музыкальные идеи. У кого-то рождается мысль, и работа над новым материалом захватывает всех: сразу хочешь сочинять и играть. Притягивают совместные туры и, конечно, концерты. Люди, которые приходят к нам и которым мы нужны. Взаимодействие на сцене, успешное выступление – это очень-очень важно. И это у нас, слава богу, получается хорошо.

– А какие люди приходят на ваши концерты? Кто он – человек, который слушает песни BrainStorm?

Ренарс: Мы видим на концертах очень приятных… («…бабушек», - добавляют коллеги. - «И молодых людей»), к нам приходят люди разных возрастов, и все они очень приятные, душевные, отзывчивые, интеллигентные.

Янис: Несмотря на то, что это люди разных возрастов, все они объединяются во флешмобах, чтобы поддержать нас: вырезают фигурки из бумаги, готовят подарки, зажигают фонарики…

Фото: группа BrainStorm "ВКонтакте". Поклонники знают, как поддержать любимых исполнителей.

Каспарс: Мы всегда чувствуем, что у нас очень образованная и позитивная публика, которая действительно пришла послушать музыку, чтобы немножко отдохнуть, развлечься и покормить свою душу, если можно так непоэтично выразиться.

«Мы спелые, и мы спелись»

– Как вы провели юбилейный год? Какие события можно отметить особенно?

Ренарс: Год прошел великолепно. Кажется, мы отлично отметили свое 30-летие. У нас было много мероприятий и концертов, но три из них можно выделить: мы дали большой летний концерт в Латвии, в городе Лиепая, где собрали стадион «Даугава», в Москве в «Крокусе» и в Санкт-Петербурге в клубе «А2». Вот три кита, на которых держался наш праздничный торт.

(Справка «КП»: в «Даугаве» ребята собрали 29 тысяч человек, в «Крокусе» - 6 100, в клубе «А2» - 3700).

Марис: Ну и, конечно же, концерт на крыше, который мы сами сделали в Санкт-Петербурге. Мы назвали его фестиваль «VЫХОDNЫЕ». К нам пришло много друзей – «Моя Мишель», «Каста», Найк Борзов, Игорь Журавлев, Павел Артемьев – и мы вместе, дуэтами, на сцене исполняли песни.

Ренарс: Отпраздновали так, что до сорокалетия хватит.

Фото: Алексей Махов. В декабре ребята взорвали "Крокус Сити Холл".

– К вопросу о будущем группы: 30 лет для музыкального коллектива – это молодость или преклонный возраст? Есть ли у вас дальнейший план, цели и, вообще, есть ли к чему стремиться такой успешной группе как BrainStorm?

Каспарс: Я бы сказал, что это – молодость и спелость (смеются). Если вообще группа доживает до такого возраста (потому что это все-таки большой срок), то это многое значит. Планы у нас, конечно, есть. Мы в этом году как раз будем записывать новый материал: есть свежие идеи и стремления. Это, наверное, никогда не кончится: пока палку сможем поднять.

Марис: У любого возраста есть какие-то очень большие плюсы и маленькие минусы. Когда мы были начинающей группой, нас захватывал азарт. Может быть, профессионализма не было никакого, но было безумно интересно создавать и выдумывать новое, необычное. Кто-то говорил: «Давай сделаем?». И мы с огромнейшим азартом, не думая, как это будет выглядеть, как это будет звучать со сцены, делали. Сейчас мы уже объективно оцениваем качество, уровень исполнения, понимаем свои хорошие стороны. В каждом возрасте есть очень хорошие плюсы.

Янис: Мы спелись.

Ренарс: Мы спелые, и мы спелись.

«“А давай…” всегда срабатывает»

Фото: Марина Захарова. Новую версию песни "На заре" BrainStorm сделали с актером Александром Петровым.

– Поделитесь, как группа BrainStorm спелась с такими разными исполнителями, как «Каста» и актер Александр Петров, Марина Кравец и «Моя Мишель». Что это вам дает, и как рождается идея коллаборации?

Ренарс: Иногда очень трудно что-то спланировать, многое просто происходит. Так же, как в жизни: утром мы не знаем, кого мы встретим днем. Да, мы что-то планировали, но по дороге в школу, на работу, можем встретить старого друга или даже нового («…актера», - шутят ребята). И вдруг кто-то говорит: «Слушай, у меня есть идея. А давай…?». И вот с этого «А давай…» все и начинается. Так говорил Шура из «Би-2», и мы ответили: «Конечно!», так и Женя Гришковец говорил, и мы записали замечательную версию «На заре», которую позже вживую исполнили с Сашей Петровым. С «А давай…» началось и с «Кастой», и с группой «Моя Мишель», и с Мариной Кравец – со всеми.

Марис: Не было, по-моему, еще ни одного дуэта, чтобы мы его заранее придумали и целенаправленно звонили и предлагали знакомым артистам. Все получалось логично и органично, цепочка сама выстраивалась.

Каспарс: Такие песни рождаются из профессионального любопытства: нам интересно, как другие делают музыку, как у них проходит творческий процесс. От совместной композиции выигрывают обе команды: интересно и наблюдать за созданием песни, и видеть итог общей работы.

«Когда Мэджик скажет, что гитарный звук готов, то все – BrainStorm утонет»

– А чем вы интересуетесь, кроме музыки? И какие люди вас окружают за пределами сцены?

Янис: Мне нравится движение и экстрим: я люблю спорт, прогулки по лесу, могу на мотоцикле погонять (жду, когда начнется сезон). Не могу без воздуха и без воды: виндсерфинг, на лодках покататься – это все мое. И окружение у меня такое же экстремальное, все готовы поддержать в активном отдыхе.

Фото: Алексей Махов. Долгая подготовка Мэджика того стоит!

Ренарс: А лыжи вам нравятся?

Янис: И лыжи.

Марис: Мы, кстати, год с Мэджиком (он же Янис – прим. ред.) начали с лыжами. У нас был хороший рождественский концерт в Сочи 6 января. И я не понимаю, почему эти дураки отправились домой, мы с Мэджиком остались и поехали в горы кататься на лыжах. Это было здорово!

– Расскажите о странных привычках друг друга?

Марис: Каспарс постоянно куда-то спешит, даже после концерта ему сразу нужно бежать.

Ренарс: Хотим предупредить, что не успеем сказать вам «До свидания», потому что Каспарс уже выключит связь (смеются).

Каспарс: Мэджик все время настраивает звук для своей гитары. Всегда, все время и повсюду: на репетиции, перед концертом, на концерте и после концерта. Кажется, он ничего другого не делает, только настраивает свою гитару.

Марис: Есть такая легенда про Ригу: когда строители возводили город, им нельзя было отвечать, что Рига готова. Если бы они так сказали, то Рига бы пошла ко дну, утонула. То же у Мэджика: если он скажет, что гитарный звук готов, то все – BrainStorm утонет. Так что пусть держит.

Фото: группа BrainStorm "ВКонтакте". Ренарс рассказывает журналисту "Комсомолки" о привычке Каспарса.

Янис: А Марису нравится все в землю втыкать: он выращивает разные растения. Привозит семечки и сажает. Недавно он был в Израиле, тоже набрал там косточек. Теперь ждет, когда они вырастут. Скоро у нас будут латвийские оливки и эвкалипт.

Каспарс: Ренарс – абсолютная мне противоположность. Если я постоянно куда-то спешу, то он всегда задерживается. Всегда. Странно, что пару концертов назад, он решил «прыгнуть в мои сапоги», но долго не выдержал.

Досье «КП»

Латвийская рок-группа BrainStorm родилась в 1989 году в Елгаве, когда школьные друзья решили сказать свое слово в музыке. За 30 лет Ренарс Кауперс (солист), Янис Юбалтс (гитарист), Каспарс Рога (барабанщик), Марис Михельсонс (клавишные) не предали юношескую дружбу и добились мирового признания. В 2000 году коллектив стал первым участником Евровидения от Латвии и занял 3 место.

BrainStorm поет на трех языках: латышском, английском и русском. У альбомов на родном языке есть международные и русскоязычные версии.

Песни группы звучат в мультфильме «Снежная королева» и детективном сериале «Нюхач». А в фильме «7 ужинов» BrainStorm не только спели, но и сыграли самих себя.

В 2019 году группа начала тур «Музыкальные истории», в котором вспоминает свою историю за 30 лет. С этой концептуальной программой группа приедет в Псков, ведь здесь ее давно ждут.

- Ощущения при прослушивании их песен напоминает мне весенние выходные. Когда ты выходишь на берег Балтийского моря и нежишься на белой скамейке: слегка дует теплый ветер и пригревает нежное солнце, - делится псковичка Мария Королёва.

КОНКРЕТНО

Группа BrainStorm выступит в КСК «Супер» в Пскове 28 февраля.