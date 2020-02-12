В Псковскую область поступили 250 млн рублей на строительство парка "Россия-моя история" на стадионе "Электрон"

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", 250 млн рублей федеральных средств из резервного фонда президента России для создания исторического парка «Россия-моя история» уже находятся на счетах Псковской области. Об этом сообщил на рабочем совещании 11 февраля губернатор Михаил Ведерников. В скором времени к реализации проекта присоединится и компания «Газпром».

Значительная часть подготовительной работы завершена, основные пункты проекта обсуждены и согласованы с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, поскольку проект реализуется совместно с Псковской митрополией.

Глава региона отметил, что проект музея «Россия — моя история» необходимо состыковать с гуманитарно-спортивным центром. Они разместятся по соседству, в районе стадиона «Электрон». Концепция единого гуманитарно-спортивного комплекса согласована на уровне правительства Российской Федерации. Среди острых вопросов — подготовка проектно-сметной документации.

- Но мы приняли решение, что проект будет за регионом. На эти цели направим средства президентского гранта, который предоставлен области. Этот вопрос уже мы согласовали с Минфином РФ, — заметил Михаил Ведерников.

На совещании представили архитектурную концепцию единого гуманитарно-спортивного комплекса, который включает в себя различные зоны развития — ряд культурно-просветительских, спортивных, историко-краеведческих, гуманитарно-образовательных пространств. Музей «Россия — моя история» в этом комплексе занимает центральное место. Еще раньше было решено, что наиболее подходящим по техническим характеристикам является проект мультимедийного исторического парка, построенного в Ставропольском крае.

Парк "Россия-моя история" в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проектировщик представил различные варианты адаптации проекта к псковским реалиям. Также на совещании презентовали некоторые особенности возведения зданий, элементов фасада. Глава региона вместе с участниками совещания внес свои предложения и замечания по проекту. Все они будут рассмотрены и учтены в итоговом варианте.

Михаил Ведерников будет лично контролировать все этапы строительства парка.

Кроме этого на совещании собравшиеся детально рассмотрели организационные, технические вопросы, связанные с запуском проекта. В частности, речь зашла о работе по приведению земельных участков в соответствие с проектами планировки и межевания территории. Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева подчеркнула, что техническая документация на проведение кадастровых работ по перераспределению земельных участков в настоящее время разработана и находится на согласовании, после чего будет проведен аукцион.

В музее Ставрополя установлены сотни мультимедийных экранов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В заключение глава региона отметил, что все этапы реализации проекта он будет курировать лично на подобных совещаниях, которые станут регулярными. Он поручил руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву составить итоговый план мероприятий по созданию мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», где будут прописаны конкретные сроки и ответственные лица.