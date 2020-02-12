Как Псковская область выполняет наказы президента

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посетил областную больницу и детский сад «Ягодка», провел закрытое совещание в администрации региона и вручил медали псковским ветеранам. Главная цель визита - оценить, как регион справляется с задачами, поставленными в нацпроектах.

Не кадрами едиными

Полпред президента Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников стали свидетелями сотой коронарографии псковских врачей на новом оборудовании, приобретенном по нацпроекту «Здравоохранение». Главный врач областной больницы Анатолий Волков рассказал, что поступившая в прошлом году техника - экспертного класса. Ангиографическая система позволяет проводить комплексную оценку состояния сосудов, широкий спектр вмешательств по восстановлению кровотока. После введения нового оборудования в больнице начала сокращаться очередь на плановые операции. Такой же современный ангиограф в этом году получит Великолукская больница.

Официальные лица заглянули и в кабинет УЗИ.

- Нам повезло, что у нас есть такой аппарат. Это техника нового поколения, с искусственным интеллектом, - отметил специалист.

Напомним, что на покупку новой современной техники для Псковской областной клинической больницы в целях сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году выделили 117 миллионов рублей из федерального бюджета.

Детские дела

Новый детский сад «Ягодка» на улице Балтийской построили по нацпроекту «Демография».

- Очень красивый детский сад, - отметил Александр Гуцан, добавив, что маленьким псковичам и их родителям повезло. Михаил Ведерников пояснил, что здание детсада на 270 мест возведено в активно развивающемся микрорайоне Борисовичи и это одно из самых больших дошкольных учреждений региона.

- Городские власти приняли правильное решение, что во время строительства назначили заведующего. Она уже следила за качеством выполнения работ. Был очень ответственный подрядчик, он оперативно реагировал на все замечания, - рассказал глава региона.

Фото: пресс-служба АПО.

Все групповые комнаты в детском саду разделены на игровую и спальню. В помещениях обустроены полы с подогревом, есть вся необходимая мебель и оборудование.

Вместе с заведующей садом Ириной Куропаткиной полпред осмотрел здание: побывал в пищеблоке, проверил работу медицинского кабинета, осмотрел музыкальный и спортивный залы.

В одной из групп садика Александр Гуцан поздравил с четырехлетием воспитанника учреждения, ребенку вручили радиоуправляемый автомобиль, а также пожелали счастья, здоровья и хорошего настроения.

Из окна дошкольного учреждения полпреду Михаил Ведерников показал место, где в 2021 году планируется открыть новую школу на 1350 мест.

- Данный микрорайон очень активно развивается, поэтому появление такой большой школы здесь необходимо. Сейчас уже ведется привязка к местности типового проекта. В целом мы уже не раз обращались в Министерство просвещения с инициативой строить в регионе по две или три школы в год. Надеемся на положительное решение данного вопроса, - подчеркнул глава региона.

- Желаю вам исполнения всех, даже самых амбициозных, планов, - пожелал Александр Гуцан руководителю детского сада.

Не совещаться, а работать

Александр Гуцан заметил, что на реализацию нацпроектов региону в 2019 году выделили 5 миллиардов рублей. Полпред подтвердил, что в Псковской области строят и ремонтируют социально значимые объекты, жилье, школы пополняются высокотехнологическим оборудованием. Но снижение бедности, увеличение доходов, расширение доступа к комфортной инфраструктуре, а также развитие региональной экономики - первоочередные задачи перед Псковской областью, которые необходимо решать, указал полпред.

- Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями должны быть в основе ваших действий. Отчитываться нужно конкретными результатами, а не совещаниями. Самый главный итог - реальные перемены к лучшему в жизни наших сограждан. На это должна быть нацелена вся работа, - заключил полпред.

Фото: пресс-служба АПО.

По итогам встречи на своей странице в «Инстаграме» Михаил Ведерников отметил, «с учетом того, что это был первый год реализации нацпроектов, мы вышли на неплохой итог - 95,5 % реализации всех мероприятий. На федеральном уровне нам поставили оценку «хорошо». Тем не менее, на фоне стремительно растущего финансирования (+4,1 млрд рублей) любые просчеты категорически недопустимы. Сразу после совещания провел несколько встреч с заместителями, определил дальнейшие шаги по совершенствованию работы в #регион60 и дал основные поручения. Прежде всего, нужно сконцентрировать внимание на оперативном благоустройстве введенных ФАПов, лицензировании построенных детских садиков, завершении работ на Опочецком Валу».

КСТАТИ

В завершение своего визита полпред президента побывал на торжественной церемонии вручения первых юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» псковским ветеранам. Награждение прошло в Псковском государственном музее-заповеднике. С ветеранами полпред обсудил вопросы социальной поддержки различных категорий пожилых граждан, предоставления льгот, привлечения молодежи к патриотическому воспитанию. Ветераны смогли поделиться воспоминаниями, рассказать о своих семьях.