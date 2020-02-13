2020-02-13T20:40:03+03:00
Происшествия

В Пскове в торговом центре двухлетнему мальчику эскалатором оторвало два пальца

Родители отвлеклись, ребенок упал на движущийся эскалатор
Дмитрий Мезенцев
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Ребенок получил травму руки на эскалаторе торгово-развлекательного комплекса "Акваполис" в Пскове.

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" с пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по этому факту ведется доследственная проверка.

Несчастный случай произошел 13 февраля . По предварительным данным, около 13 часов 15 минут 2-летний мальчик,который находился внутри торгово-развлекательного комплекса вместе с матерью, подбежал к движущемуся вниз эскалатору и упал. Пальцы правой руки малыша попали в движущиеся механизмы и были травмированы.

Мальчика незамедлительно госпитализировали в Псковскую областную больницу и провели операцию. Как рассказали медики "Псковскому агентству информации", два пальчика спасти не удалось.

Следователи совместно со специалистами осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для дела документы и записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и представителей администрации комплекса. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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