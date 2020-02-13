В Пскове в торговом центре двухлетнему мальчику эскалатором оторвало два пальца

Ребенок получил травму руки на эскалаторе торгово-развлекательного комплекса "Акваполис" в Пскове.

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" с пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по этому факту ведется доследственная проверка.

Несчастный случай произошел 13 февраля . По предварительным данным, около 13 часов 15 минут 2-летний мальчик,который находился внутри торгово-развлекательного комплекса вместе с матерью, подбежал к движущемуся вниз эскалатору и упал. Пальцы правой руки малыша попали в движущиеся механизмы и были травмированы.

Мальчика незамедлительно госпитализировали в Псковскую областную больницу и провели операцию. Как рассказали медики "Псковскому агентству информации", два пальчика спасти не удалось.

Следователи совместно со специалистами осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для дела документы и записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и представителей администрации комплекса. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.