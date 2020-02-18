Неизвестный герой - пскович Александр Богданов

В небольшом городке Чертков на Украине в скромной братской могиле советских воинов, погибших при освобождении города, похоронен пскович - комдив Александр Богданов. Его имя малознакомо, оно не звучит в числе великих героев войны. Но его судьба - пример невероятной стойкости духа и веры в себя. Непростой путь военного командующего нам раскрыли скупые на эмоции архивные документы.

Подкидыш

«Cемьи, в которой родился, не знаю и не помню, так как со дня рождения воспитывался в приютах и детских домах города Пскова. Воспитатели приютов мне говорили, что я был подброшен 3-недельным ребенком», - писал в своей биографии полковник Александр Богданов.

Младенца подкинули в «Дом трудолюбия» благотворительного общества с приютом «Ясли» при губернской земской больнице. Мальчика приняли и нарекли Александром, при этом дали отчество Владимирович, а фамилию Богданов. В книге учета воспитанников приюта «Ясли» записали, что Александр Владимирович Богданов родился в городе Пскове 17 февраля 1903 года.

Потом Александр попал в детский дом. Там он получил начальное образование, освоил несколько ремесел и научился сельскохозяйственным работам. Воспитатели подготовили его к самостоятельной жизни.

Когда исполнилось 12 лет, его из детдома отдали в услужение. Будущий военачальник начал самостоятельно работать за ночлег и еду мальчиком на побегушках в галантерейном магазине у купца Ивана Ивановича Бителёва на Мироносицкой улице в Пскове.

В октябре 1917 года, после свершения Октябрьской революции и установления советской власти, парнишка ушел от купца и вернулся в детский дом. Там он окончил два класса школы второй семиклассной ступени.

Красноармеец-доброволец

17 апреля 1920 года 17-летний Александр Богданов добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) красноармейцем. Его зачислили в 1-й территориальный Псковский полк. Присягнув советской власти, он служит в нем более года. За это время у Александра появилась мечта стать красным командиром. В июне 1921 года он поступил курсантом на 74-е командные пехотные курсы.

Несмотря на все трудности послевоенного времени, Богданов учился хорошо. За короткий срок курсанты должны были освоить большой по объему материал: тактику и фортификацию, топографию и воинские уставы, артиллерию и связь, социально-политические и общеобразовательные предметы. Много времени на курсах отводилось изучению оружия.

Александр Владимирович Богданов в 1941 году.Фото: Личный архив

Выпустились новоиспеченные курсанты в сентябре 1922 года. По этому случаю состоялся митинг, под звуки оркестра молодым красным командирам вручили командирские свидетельства, выдали новое обмундирование, английские шинели, командирское снаряжение и наганы. Выпускники получили право носить свой первый в жизни знак различия: суконный клапан по цвету рода войск (малиновый), который пришивался на левый рукав рубахи и шинели. С этого времени началась его непростая военная карьера.

После выпуска краскома Богданова направили в 33-й стрелковый полк 11-й Петроградской стрелковой дивизии Петроградского военного округа, где он проходил службу отделенным командиром, помощником командира взвода и старшиной роты, командиром взвода и помощником командира роты.

За белофиннов - орден

Боевое крещение Богданов получил в Советско-финляндской войне 1939 -1940 годов. К тому времени он командовал 65-м стрелковым полком 43-й стрелковой дивизии, и ему присвоили звание полковника. В этой должности он воевал на Карельском перешейке. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество Богданов был награжден орденом Красного Знамени.

С начала Великой Отечественной войны полковника Богданова назначили командиром 21-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Киевского района. Он формировал дивизию из ополченцев ведущих предприятий, учреждений и научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, высших учебных заведений, располагавшихся на территории Киевского района. Затем стал командиром 173-й стрелковой дивизии, которая в октябре-ноябре участвовала в ожесточенных боях под Москвой. В тех условиях советским воинам приходилось выполнять невыполнимые приказы, защищая подступы к столице.

За Москву - расстрел

6 февраля 1942 года командир, полковник Богданов, как не справившийся с руководством дивизией, от занимаемой должности был отстранен. В Военный совет Западного фронта попало ходатайство о предании его военному трибуналу. Суд постановил комдива лишить военного звания полковника и подвергнуть высшей мере наказания - расстрелу, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.

Но судьба благоволила Александру Богданову, его дело рассмотрела военная коллегия Верховного Суда СССР и заменила расстрел десятью годами лишения свободы в исправительно-трудовом лагере без поражения в правах, но с лишением звания. Исполнение приговора отсрочили до окончания военных действий, направив Богданова в действующую армию. Конфискацию имущества из приговора исключили.

Искупить храбростью

Уже весной 1942 года он был назначен заместителем командира 64-й отдельной стрелковой бригады Западного фронта, а с июня исполнял обязанности замкомандира 82-й стрелковой дивизии. Через семь месяцев за боевые отличия по ходатайству командования судимость с полковника Александра Владимировича Богданова была снята. Он проявил себя в составе действующей армии стойким защитником СССР и был освобожден от назначенной меры наказания. В феврале 1943 года Богданова назначили замкомандира 42-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии. Он участвовал с ней в Ржевско-Вяземской наступательной операции, в Курской битве, в оборонительных боях под Прохоровкой и Белгородско-Харьковской наступательной операции.

За правильное и умелое руководство частями в бою в период мартовского наступления 1943 года и личную храбрость гвардии полковник Александр Богданов был представлен к правительственной награде ордену «Красное Знамя».

Орден Ленина посмертно

В начале сентября полковник Александр Богданов назначен командиром 38-й стрелковой дивизии 40-й армии 47-го стрелкового корпуса, которая освобождала города Украины, участвовал в битве за Днепр. В ноябре 1943 года за боевые операции того времени командир 47-го стрелкового корпуса генерал-майор Меркулов представил гвардии полковника Богданова к награждению орденом Ленина.

Из наградного листа

«Дивизия полковника Богданова, стремительно преследуя противника, к 22 сентября 1943 года подошла к реке Днепр и одной из первых в ночь на 25 сентября 1943 года на подручных средствах переправилась на правый берег Днепра и 25 сентября 1943 года заняла село Григоровка. 29 сентября 1943 года части дивизии отразили контратаку крупных сил противника, уничтожив при этом до батальона пехоты противника. В последующих боях дивизия, руководимая полковником Богдановым, показала образцы мужества и отваги. За форсирование реки Днепр и закрепление правобережного плацдарма для дальнейшего наступления тов. Богданов заслуживает награждения орденом Ленина».

К сожалению, эту долгожданную награду Александр Богданов не получил. Указ о награждении за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был подписан только в начале июня 1944 года. Александр Владимирович Богданов погиб 5 апреля 1944 года в бою при отражении атаки гитлеровцев, прорывавшихся из окружения в районе города Чертков Тернопольской области на Украине. Там он и похоронен на городском кладбище в братской могиле советских воинов.

P. S. Редакция выражает благодарность Леониду Выговскому (г. Москва) за помощь в подготовке материала.