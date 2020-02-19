Кофе с лабрадором: в какие кафе Пскова можно прийти с собакой

Вы решили погулять в субботний или воскресный день по центру города со своим любимцем: хорошая погода, красота, спокойствие. Для полного счастья не хватает только чашечки кофе с тортиком. Но есть одна проблема: вы с собакой. И если для горожан обед в кафе с питомцем - блажь, то для туристов - необходимость.

«Комсомолка» нашла в Пскове кофейни, пиццерии, рестораны и суши-бары, в которые можно прийти с собакой, и выяснила, куда вас пустят только с питомцем «микроскопического размера», а где можно выпить кофе с хаски.

Кто не рискует, тот не пьет… в кафе

Как выяснилось, псковичи настроены скептически.

- Мы уже знаем, что не впустят, и питомцев оставляем дома, чтобы не нарываться на проблемы и не портить себе настроение! – рассказывает Лариса Почтаренко.

Женщина уверена, что для провинциальных рестораторов собака в кафе - нонсенс. Такое же мнение сложилось у «дамы с собачкой» Виктории Великотной. Псковичка переехала во Францию, много путешествует по Европе и во все страны берет с собой милую пекинеску Лилу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/761726" frameborder="0"></iframe> Пекинеска псковички Виктории Великотной лакомится пастой в Бельгии.Видео: Виктория Великотная.

- В Германии, Бельгии и Франции мы посещаем торговые центры, кафе и рестораны вместе с Лилу. В 80 процентах случаев нас пускают. Мы просто не выбираем столик в центре заведения, а стараемся сесть у окна или стены. Не могу же я во время путешествия оставить ее одну в гостинице или в машине, - рассказывает женщина.

И если в Европе дамы без опаски заходят в кафе, то в России не рискуют: страшно, что выгонят.

«Мы петфрендли»

Вопреки расхожему мнению, во многие псковские кафе с собаками пускают. Многие официанты назвали посетителей с питомцами в числе постоянных клиентов. Например, девушку с чихуа-хуа помнят в пиццерии, а в кофейню часто захаживают горожане с хаски, а это совершенно не миниатюрная порода весом 20-25 килограммов.

- Мы петфрендли (дружественны к животным- прим. ред.) при условии, что собака не будет мешать остальным гостям, а будет находиться рядом с хозяином, - заявляют в кофейне «ДКП» в Пскове.

Может быть, нам несказанно повезло, но в половине псковских кафе из нашего списка отвечали, что посетителей с собаками пускают. Конечно, если питомец тихий, дружелюбный и воспитанный. При этом в большинстве случаев администрация смотрит на породу собаки, точнее - на ее размеры.

В кофейне «Вкус и цвет» рады маленьким собачкам типа шпица, таксы или йоркширского терьера. Посетители выбирают отдаленный стол с большим диваном, недалеко от входа. Персонал всегда выносит милашкам воду в контейнере и умиляется чудесным созданиям.

В ресторане «Русаков» администрация не прогонит и гостей с большой собакой. Вдруг богатая семейная пара, путешествующая со своим лабрадором, будет гулять по Золотой набережной и заглянет в ресторан?

Хотя под вопросом остается место размещения туристов с питомцами: в нескольких отелях города с собакой остановиться нельзя.

«Пёсокафе» в законе

Большинство заведений, запрещающих вход с собакой, ссылаются на закон или санитарные нормы. Есть ли они на самом деле, спросила редакция у главного санитарного врача и руководителя Роспотребнадзора в Псковской области Александра Нестерука.

- Санитарные правила запрещают содержать домашних животных на кухне в заведениях общепита. А можно ли приходить в кафе с питомцем, правилами не оговаривается. Это значит, что решение принимает администрация, - отмечает эксперт.

Фото: purrdypaws.com. Будьте добры, сердечки в сметанном соусе и венский шницель.

Существуют же, к примеру, специальные кафе для собачников или любителей котиков, в народе их называют «пёсокафе» и «котокафе». Кафе с кошками, кстати, есть и в Пскове. Хотя туда скорее ходят не за высокой кухней, а за приятным общением с хвостатыми-полосатыми. Эти непривычные заведения законом не запрещены. То есть если руководство заинтересовано в категории посетителей с животными, то оно вправе принять хозяина с питомцем.

Другое мнение

Псковичка Галина Маркина, хозяйка пекинеса, считает, что собакам в кафе не место.

- Во-первых, это шерсть, которая очень летучая и может попасть в тарелки гостей. Я знаю, о чем говорю. У меня два кота и собака. И как их ни расчесывай, шерсть все равно есть.

Во-вторых, собака, как бы хорошо ни была воспитана, в незнакомом месте может испугаться, а потому скулить и лаять. А если ей не понравится запах или просто человек, то и укусить.

В-третьих, очень часто маленьких собачек в кафе сажают на стул, дают есть из тарелок. Я не хочу сидеть на стуле в хороших вещах, если до этого на нем сидела собака.

Фото: Галина Маркина. Хозяйка пекинеса и двух мейн-кунов против животных в кафе.

КОНКРЕТНО

Куда вас пустят с собакой любой породы:

- Кофейня «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38)

- Кофейня «ДКП» (площадь Ленина, 1)

- Ресторан «Русаков» (Советская набережная, 1/2)

- Японский ресторан «Васаби» (Октябрьский проспект, 14)

Куда вас пустят с небольшой собакой:

- Кондитерская «Французская булочка» (улица Советская, 1/3)

- Кафе «Вкус и цвет» (Октябрьский проспект, 20)

- «Искра» (Октябрьский проспект, 19)

- Mojo GastroBar (Кремль, 7а)

- Пиццерия «Додо Пицца» (улица Юбилейная, 68)

- Ресторан «Розарио» (Октябрьский проспект, 40)